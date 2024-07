Deutschland - Schweden Tipp, Prognose & Quoten | 27.07.2024

von SPORT1 Betting 26.07.2024 • 10:00 Uhr Deutschland - Schweden Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Handball Olympia Wette | Wie startet die DHB-Auswahl ins Olympia-Turnier?

Unser Deutschland - Schweden Sportwetten Tipp zum Handball Olympia Spiel am 27.07.2024 lautet: Gegen die schwedische Handball-Nationalmannschaft gab es für die DHB-Auswahl lange nichts mehr zu holen. Doch im Wett Tipp heute könnten die Deutschen dem Favoriten das Leben schwer machen.

Am Samstag beginnt bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris das Handball-Turnier der Herren. 12 Nationen kämpfen in zwei Vorrundengruppen um acht Plätze fürs Viertelfinale. Auch die deutsche Auswahl ist am Start und träumt vom Einzug ins Halbfinale sowie von einer Medaille. Doch schon in der Gruppenphase warten schwere Gegner auf die DHB-Auswahl. Gleich zum Auftakt bekommt es die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason mit den Schweden zu tun und geht als Außenseiter in diese Partie.

Wir trauen den Deutschen aber eine gute Leistung zu und spielen mit einer Quote von 1.50 bei NEObet die Wette „Sieg Deutschland HC+4″.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Schweden auf „Sieg Deutschland HC+4″:

Deutschland hat in der Vorbereitung mit 3 Siegen tolle Leistungen gezeigt

Bei Olympia ist die DHB-Auswahl noch ohne Niederlage gegen Schweden

Auch bei den Olympischen Spielen 2016 bestritten die deutschen Handballer das Auftaktspiel gegen die Blagult und gewannen 32:29

Deutschland vs Schweden Quoten Analyse:

Schweden erreichte bei den letzten beiden Welt- und Europameisterschaften immer mindestens das Halbfinale. Zudem haben die Buchmacher bei der Deutschland Schweden Prognose auch den direkten Vergleich der beiden Nationen im Blick.

So werden die Skandinavier beim Blick in die Sportwetten Apps mit Siegquoten im Schnitt von 1.43 als klare Favoriten ins Rennen geschickt. Für einen Sieg der DHB-Auswahl bekommt ihr auf der Gegenseite Quoten zwischen 3.60 und 4.00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Schweden Prognose: Sind die Skandinavier gleich zum Auftakt in Topform?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hatte eine tolle Heim-EM 2024 gespielt und im eigenen Land durch gute Leistungen eine große Euphorie entfacht. Bis zum letzten Match war das große Ziel, der Gewinn einer Medaille, noch möglich. Nach einer Niederlage im Spiel um Platz 3 musste sich die DFB-Auswahl aber mit Platz 4 begnügen. Dadurch verpasste Deutschland auch das Ticket für Olympia. Die Teilnahme an den Sommerspielen in Paris wurde aber dann in einem Viererturnier im März nachgeholt.

Nun wollen die Männer von Bundestrainer Alfred Gislason mindestens das Viertelfinale erreichen. Die DHB-Auswahl trifft in der Vorrunde neben Schweden noch auf Spanien, Kroatien, Slowenien und Japan. Von der Qualität ist die junge deutsche Mannschaft immer noch etwas von Nationen wie Frankreich, Dänemark und Schweden entfernt. Doch die guten Ergebnisse der letzten drei Testspiele machen Hoffnung auf ein gutes Olympia-Turnier. Auf ein 35:30 gegen Frankreich folgten ein 33:29 gegen Ungarn und ein 35:25 gegen Japan.

Schweden hat unter Coach Glenn Solberg seit dem Jahr 2020 den Aufstieg in die absolute Weltspitze geschafft. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften schafften es die Skandinavier auf die Plätze 2 und 4. Der absolute Höhepunkt folgte dann 2022, als sich die Blagult den fünften EM-Titel der Verbandsgeschichte sicherte. Auch bei der EM 2024 musste man die SHF-Auswahl auf dem Zettel haben. Das Finale wurde nur knapp in einem Krimi nach Verlängerung gegen Frankreich verpasst.

Am Ende holten sich die Schweden die erste Bronzemedaille bei einer Europameisterschaft. Bei Olympia hat der Trainer bis auf zwei Ausnahmen wieder den gleichen Kader wie bei der EM am Start. Die Blau-Gelben absolvierten vor dem Beginn des Turniers lediglich ein Testspiel, welches am 18. Juli daheim gegen Ägypten mit 32:26 gewonnen wurde. Bei Olympia standen die Schweden schon viermal im Spiel um Gold (1992, 1996, 2000, 2012), mussten sich am Ende aber jeweils mit Silber begnügen.

Deutschland - Schweden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 35:25 Japan (H), 33: 29 Ungarn (H), 35:30 Frankreich (H), 28:34 Schweden (A), 34:31 Österreich (A)

Letzte 5 Spiele Schweden: 32:26 Ägypten (H), 34:28 Deutschland (H), 34:31 Deutschland (H), 30:34 Frankreich (A), 23:33 Norwegen (A)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs Schweden: 28:34 (A), 31:34 (A), 23:32 (A), 33:37 (H), 21:25 (H)

Nach 114 Duellen liegen die Deutschen mit 45 Siegen zu 55 Niederlagen (14U) im direkten Vergleich gegen die Schweden hinten. Seit acht Duellen und acht Jahren wartet die DHB-Auswahl auf einen Sieg gegen die Skandinavier.

Der letzte Erfolg war ein 32:29 im ersten Gruppenspiel von Olympia 2016. Auch beim Olympischen Turnier 1984 konnten die deutschen Handballer einen Sieg gegen die Blagult feiern.

Damit ist Deutschland bei Olympia noch ohne Niederlage gegen Schweden. In diesem Jahr gab es diese Paarung schon zweimal. Die SHF-Auswahl setzte sich zunächst bei der EM 2024 im Spiel um Platz 3 mit 34:31 gegen den Gastgeber durch.

Dann gewannen die Nordeuropäer im Mai auch ein Testspiel mit 34:28. Wenn ihr auch dieses Mal auf einen Erfolg der schwedischen Auswahl setzen wollt, könnt ihr durch ein Handicap die Quote auf ein spielbares Niveau anheben.

Schon für den Tipp „Sieg Schweden HC-1″ gibt es bei Bet365 eine Quote von 1.62. Noch besser spielt sich die Wette in Verbindung mit dem aktuellen Bet365 Angebotscode.

Unser Deutschland - Schweden Tipp: Sieg Deutschland HC+4

Schaut man auf die Qualität, die jüngsten Ergebnisse bei großen Turnieren und den direkten Vergleich ist die Favoritenstellung der Schweden gerechtfertigt. Doch zum Auftakt von Olympia sind die Skandinavier wahrscheinlich noch nicht bei 100 Prozent.

Die deutsche Auswahl hat dagegen in den letzten drei Testspielen eine tolle Form unter Beweis gestellt. Zudem waren die Olympischen Spiele bisher immer ein gutes Pflaster für Duelle mit der Blagult.