Dimitrov - Tiafoe Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2024

Unser Dimitrov - Tiafoe Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Viertelfinale am 03.09.2024 lautet: Über viele Monate war Frances Tiafoe auf der Suche nach seiner Form. Seine aktuelle Verfassung gibt dem Lokalmatador eine Chance im Wett Tipp heute.

Der Bulgare erwischte bei den Cincinnati Open ein Freilos, zog in seinem ersten Match gegen Fabian Marozsan aber direkt den Kürzeren (1:2). Für unseren Dimitrov Tiafoe Wett Tipp heute wählen wir bei Betway eine Quote von 1,72 für „Sieg Tiafoe (HC +1,5)“.

Darum tippen wir bei Dimitrov vs Tiafoe auf „Sieg Tiafoe (HC +1,5)“:

Dimitrov vs Tiafoe Quoten Analyse:

Dimitrov vs Tiafoe Prognose: Neue Stärken

Beim letzten Masters-Turnier vor den US Open drehte der US-Amerikaner plötzlich auf, besiegte unter anderem Lorenzo Musetti (2:0), Hubert Hurkacz (1:0 RET.) und Holger Rune (2:1) auf dem Weg in sein erstes Masters-Finale.

Dimitrov - Tiafoe Statistik & Bilanz:

Normalerweise ist das Spiel des Lokalmatadoren durchzogen von Highlight-Schlägen, die in der Regel aber durch individuelle Fehler an Wert verlieren. Bei den US Open 2024 ist das anders. Tiafoe leistete sich zum Beispiel in der vierten Runde gegen Alexei Popyrin nur 17 Unforced Errors.