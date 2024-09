Dortmund - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2024

SPORT1 Betting 26.09.2024 • 11:20 Uhr Dortmund - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Rehabilitiert sich der BVB nach dem Desaster gegen Stuttgart?

Unser Dortmund - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.09.2024 lautet: Die Schwarz-Gelben aus dem Ruhrpott wurden zuletzt in Stuttgart deklassiert und dürften in unserem Wett Tipp heute gegen den VfL Bochum eine Reaktion folgen lassen.

Der BVB präsentierte sich kürzlich im Schwabenland in einer erschreckenden Verfassung und war mit dem 1:5 noch gut bedient. Wenngleich der VfB als eine Art Angstgegner fungierte, fehlte es den Dortmundern schlichtweg an allem. Mit Bochum wartet nun im „kleinen“ Ruhrpottderby eine durchaus lösbare Aufgabe. Der VfL ist weiterhin in dieser Saison sieglos und wird es in unserer Dortmund Bochum Prognose nicht einfach haben.

Am Freitag kann es im Signal-Iduna-Park nur einen Favoriten geben. Unser Dortmund Bochum Wett Tipp heute lautet: „Sieg Dortmund (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,63 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Bochum auf „Sieg Dortmund (Handicap -1)“:

Dortmund hat saisonübergreifend 4 BL-Heimspiele am Stück mit jeweils mindestens 2 Toren Vorsprung gewonnen.

Der VfL verlor saisonübergreifend 7 der letzten 8 Liga-Spiele in der Ferne.

3 der jüngsten 4 Kräftemessen im Signal-Iduna-Park endeten aus der Sicht der Gäste mit 2 oder mehr Toren Rückstand.

Dortmund vs Bochum Quoten Analyse:

Wenngleich die deutliche Niederlage in Stuttgart am Selbstvertrauen der Borussen gezerrt haben dürfte, halten die Wettanbieter einen Heimsieg gegen Blau-Weiß für sehr wahrscheinlich. Dieser Spielausgang wird nämlich mit durchschnittlichen Dortmund Bochum Quoten in Höhe von 1,27 bewertet.

Wer entgegen der Statistik wetten möchte und den Schwarz-Gelben einen weiteren Aussetzer zutraut, darf sich im Falle eines Auswärtssiegs beinahe über den zehnfachen Wetteinsatz freuen. Da dieser Tipp jedoch ein gewisses Risiko mit sich bringt, könnte er zum Beispiel mit einer Freebet gespielt werden.

Unabhängig vom Austragungsort führten sieben der letzten acht direkten Aufeinandertreffen beider Teams zu beiderseitigen Toren. Auch diesmal lassen durchschnittliche Dortmund Bochum Wettquoten von 1,65 auf Tore von beiden Konkurrenten schließen.

Dortmund vs Bochum Prognose: Holt Bochum im Derby den ersten Saisonsieg?

Nuri Sahin trat in der Sommerpause das Erbe des scheidenden Dortmund-Trainers Edin Terzic an. Bisher gestalteten sich die ersten vier Spieltage im deutschen Oberhaus recht durchwachsen. Lediglich zwei Erfolgserlebnisse wurden errungen. Beide kamen im heimischen Signal-Iduna-Park gegen Frankfurt (2:0) und Heidenheim (4:2) zum Vorschein. Dabei zeigte der BVB in beiden Ansetzungen zwei Tore Vorsprung auf. In der Ferne konnte Schwarz-Gelb in der Bundesliga aber noch nicht überzeugen. Neben einem torlosen Remis in Bremen stand zuletzt eine vernichtende 1:5-Niederlage in Stuttgart zu Buche.

Die letzten beiden Bundesliga-Spiele brachten jeweils mehr als 5,5 Tore zum Vorschein und offenbarten mit sieben Gegentoren große defensive Probleme. In der Tabelle belegt der BVB derzeit nur Rang 8. Der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München ist bereits vor dem Dortmund Bochum Tipp auf fünf Punkte angewachsen.

In der vergangenen Spielzeit gewann Dortmund zehn seiner 17 Heimspiele. Sieben der zehn Erfolge wurden mit zwei oder mehr Toren Vorsprung beendet. Darüber hinaus endeten 65 Prozent der Liga-Duelle im eigenen Stadion mit drei oder mehr Toren. Satte 37 Treffer hatte der BVB im Signal Iduna Park erzielt.

Dortmund - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:5 VfB Stuttgart (A), 3:0 FC Brügge (A), 4:2 FC Heidenheim (H), 0:0 Werder Bremen (A), 2:0 Eintracht Frankfurt (H).

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:2 Holstein Kiel (H), 1:2 SC Freiburg (A), 0:2 Gladbach (H), 0:1 RB Leipzig (A), 0:1 Regensburg (A).

Letzte Spiele Dortmund vs. Bochum: 3:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (A), 2:1 (A), 3:0 (H).

Als Peter Zeidler in der Sommerpause als neuer Trainer beim VfL Bochum anheuerte, hätte er sicher nicht damit gerechnet, nach vier Spieltagen weiterhin auf den ersten Saisonsieg zu warten. Darüber hinaus blamierten sich die Recken aus dem Ruhrpott bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals und schieden beim Zweitligisten in Regensburg mit 0:1 aus.

Auch im deutschen Oberhaus sind die Leistungen derzeit als schwach zu bewerten. Die ersten drei Spieltage gingen allesamt gegen RB Leipzig (0:1), Gladbach (0:2) und Freiburg (1:2) verloren. Zuletzt sprang vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Holstein Kiel nur ein 2:2-Remis heraus. Dabei lagen die Gastgeber bis kurz vor Schluss in Front, kassierten aber in der 89. Minute den Ausgleich.

Vor allem defensiv steht Bochum nicht sicher und fing sich sieben Gegentore. Der Offensive scheint mit drei Treffern in vier BL-Spielen jeglicher Zug zum gegnerischen Gehäuse abhandengekommen zu sein.

Der Kader des VfL Bochum zeichnet sich durch einen Marktwert von 59,28 Millionen Euro aus. Im deutschen Oberhaus gibt es mit Heidenheim, St. Pauli und Holstein Kiel nur drei Teams, die finanziell über weniger Möglichkeiten in den eigenen Reihen verfügen.

Dortmund vs Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, Süle, N. Schlotterbeck - F. Nmecha, P. Groß, Sabitzer, Brandt, Adeyemi - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer, Bensebaini, Couto, Can, Wätjen, Gittens, Malen, Beier, Duranville

Startelf Bochum: Drewes - Passlack, Medic, Masovic, Wittek - Sissoko, D. de Wit, Bero, Daschner - Boadu, P. Hofmann

Ersatzbank Bochum: T. Horn, Gamboa, Losilla, Pannewig, Kwarteng, Oermann, Baldé, Bamba, Broschinski

Ob Sahin nach dem Desaster in Stuttgart am 4-2-3-1 festhält, bleibt dem Übungsleiter selbst vorbehalten. Spielerisch ist Dortmund den Gästen aus Bochum deutlich überlegen. Neuzugang Serhou Guirassy, der das einzige Tor in Stuttgart erzielte, dürfte gegen Bochum als Neuner in der Startelf gesetzt sein. Giovanni Reyna fehlt vermutlich weiterhin aufgrund seiner Leistenzerrung.

Bochums Coach Peter Zeidler zeigt mit 0,2 Punkten aus seinen fünf Duellen an der Seitenlinie mit dem VfL eine desaströse Bilanz auf. In Bochum sind die Mittel stark begrenzt. Zahlreiche Neuzugänge wie etwa Dani de Wit oder Myron Boadu, der zumindest in vier Spielen einmal traf, sind bisweilen nicht ins Team integriert.

Unser Dortmund - Bochum Tipp: Sieg Dortmund (Handicap -1)

Bereits in der vergangenen Saison übernahm Bochum die Rolle des schwächsten Auswärtsteams der Bundesliga und holte nur zehn Punkte in 17 Fernduellen. Darüber hinaus zeigte sich die Abwehr mit 45 Gegentoren auswärts löchrig wie ein Schweizer Käse.

Der VfL wird im Signal Iduna Park keinen leichten Stand haben und im Zuge unserer Dortmund Bochum Prognose eine weitere Niederlage kassieren. Dortmund wird nach dem vernichtenden 1:5 in Stuttgart eine Reaktion zeigen und zu einem deutlichen Heimsieg gelangen.