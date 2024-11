Dortmund - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2024

SPORT1 Betting 22.11.2024 • 07:00 Uhr Dortmund - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Baut der BVB seine starke Heimbilanz aus?

Unser Dortmund - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.11.2024 lautet: Nur dank der guten Ergebnisse vor den eigenen Fans hat die Borussia ihre Saisonziele noch im Blick. Im Wett Tipp heute gegen einen Lieblingsgegner wartet ein weiteres Erfolgserlebnis.

Borussia Dortmund spielt mit 16 Punkten nach zehn Partien seine geteilt schwächste Bundesliga-Saison seit dem Abschied von Jürgen Klopp im Jahr 2015 und verlor vier seiner letzten sechs Pflichtspiele (2S). Trotzdem hat Dortmund nur einen Punkt Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz. Das liegt an der Heimstärke.

Denn wettbewerbsübergreifend ist Schwarz-Gelb seit zwölf Heimspielen ungeschlagen und gewann die jüngsten zehn davon. Gut, dass es für die Männer von Coach Nuri Sahin nach der Länderspielpause nun wieder mit einem Heimspiel weitergeht. Bei der Dortmund vs Freiburg Prognose rechnen die Bookies mit einer Fortsetzung der Heimserie.

Auch wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,87 bei Betway den Wett Tipp heute “Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Freiburg auf “Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore”:

Dortmund ist wettbewerbsübergreifend seit 12 Heimspielen ungeschlagen

Freiburg ist ein Lieblingsgegner des BVB

Der Sport-Club ist seit 3 BL-Partien ohne Sieg

Dortmund vs Freiburg Quoten Analyse:

In der BL-Tabelle hat Freiburg eigentlich einen Punkt und zwei Plätze Vorsprung auf den BVB. Trotzdem favorisieren die Dortmund vs Freiburg Quoten der Buchmacher, die auch Wetten ohne Einzahlung ermöglichen, die Hausherren am Samstagnachmittag recht deutlich.

Das hat vor allem mit der Heimstärke der Borussia und dem direkten Vergleich zu tun. So bekommt ihr für einen Dreier der Heimmannschaft Quoten im Schnitt von knapp über 1,65. Ein Erfolg der Gäste wird mit Dortmund gegen Freiburg Wettquoten um 4,50 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Freiburg Prognose: Dortmunds Heimstätte ist eine Festung

Nach den Siegen gegen RB Leipzig (2:1) und Sturm Graz (1:0) wollte der BVB vor der Länderspielpause den jüngsten Aufwärtstrend auch zu Gast in Mainz bestätigen. Doch schon ab der 27. Minute mussten die Westfalen in Unterzahl agieren. Mit einem Mann weniger fiel die Borussia durch mangelhaftes Abwehrverhalten und eine große Sorglosigkeit auf. Zudem fehlten Coach Nuri Sahin die personellen Alternativen, um den Kräfteverschleiß und das Verletzungspech zu kompensieren. Mit dem verdienten 1:3 bei den Nullfünfern hat Dortmund die letzten sechs Pflicht-Gastspiele alle verloren.

In der BL-Auswärtstabelle steht der Verein lediglich auf dem 16. Platz. In der Fremde kommt die Mannschaft auch nur auf vier Treffer. Ein ganz anderes Gesicht zeigt der BVB daheim. Dort gab es bei 14:6 Toren in fünf BL-Heimspielen fünf Siege. In der Heimtabelle hat Schwarz-Gelb schon vier Punkte Polster auf das zweitbeste Team und will diese Serie auch im Dortmund Freiburg Tipp ausbauen. Verlass ist auf Serhou Guirassy, der in seinen ersten 13 Pflichtspielen satte 15 Scorerpunkte sammelte. Das gelang, obwohl er sein Saisondebüt verletzungsbedingt erst Mitte September am 3. Spieltag feiern konnte.

Der SCF war beeindruckend in die Ära nach dem Abschied von Vereinslegende Christian Streich gestartet. Nach dem 7. Spieltag war Freiburg auf Rang 3 und mit nur zwei Zählern Rückstand der erste Verfolger der Bayern und der Leipziger. Seit drei Partien warten die Männer von Coach Julian Schuster aber auf ein Erfolgserlebnis. Auf ein 1:3 bei RB folgten zwei torlose Remis gegen Mainz und Union Berlin. Nachdem das 0:0 daheim gegen die Nullfünfer eher eine Enttäuschung war, folgte bei den Eisernen allerdings eine klare Leistungssteigerung.

Die Breisgauer überzeugten mit einem reifen und defensiv vor allem im Kollektiv starken Auftritt. Zudem sprachen Ballbesitz und Chancenverhältnis für die Gäste (6:4). Doch in den jüngsten drei Liga-Spielen stand lediglich ein Treffer zu Buche. Zudem hat die Mannschaft schon fünf Strafstöße in Serie vergeben. Mit gerade mal elf Gegentoren stellen die Freiburger aber auch die viertbeste Defensive der Liga. In drei der letzten vier Auswärtsspiele behielt der Sport-Club eine Weiße Weste.

Dortmund - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:3 Mainz (A), 1:0 Sturm Graz (H), 2:1 RB Leipzig (H), 0:1 Wolfsburg (A), 1:2 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:0 KSC (A), 0:0 Union Berlin (A), 0:0 Mainz (H), 2:1 HSV (H), 1:3 RB Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Freiburg: 3:0 (H), 4:2 (A), 5:1 (H), 3:1 (A), 5:1 (H)

Nur gegen die Bayern haben die Freiburger mehr Bundesliga-Spiele verloren als gegen Dortmund. Vor allem in Westfalen gab es für die Breisgauer fast nie etwas zu holen. Von 24 BL-Gastspielen beim BVB gewann der SCF nur eines. Im Oktober 2001 gab es einen 1:0-Auswärtssieg.

Seit 16 Heimspielen ist Schwarz-Gelb gegen Freiburg ohne Heimniederlage und holte in diesem Zeitraum 15 Heimsiege. Die vergangenen drei Spiele im Signal-Iduna-Park gingen jeweils mit mindestens drei Toren Differenz und mit insgesamt 17:2 Treffern an die Hausherren, was sich natürlich auch auf die Dortmund gegen Freiburg Prognose auswirkt.

Natürlich liefert uns dieses Spiel zahlreiche Wett-Optionen. So fielen in jedem der letzten acht Duelle zwischen beiden Teams mindestens drei Treffer. Bei den Toren muss man BVB-Angreifer Guirassy auf dem Zettel haben. Der Stürmer kommt gegen den SCF auf 1,5 Tore pro BL-Partie.

Zudem erzielte der Mann aus Guinea in den Heimspielen gegen Bochum, St. Pauli und Leipzig jeweils den Siegtreffer. Für den Dortmund Freiburg Tipp “Guirassy trifft” bekommen wir bei Winamax eine Quote von 2,20. Ihr habt noch kein Konto bei diesem Anbieter? Dann können wir euch den Winamax Bonus nur wärmstens ans Herz legen.

So seht ihr Dortmund - Freiburg im TV oder Stream:

23. November 2024, 15:30 Uhr, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Der Bundesliga-Samstag ist die Domäne von Sky. Alle Spiele, ob um 15:30 Uhr oder um 18:30 Uhr, sind bei diesem Bezahlsender zu sehen. Dazu gehört auch das Duell am 11. Spieltag zwischen dem BVB und dem SCF.

Anpfiff im Signal-Iduna-Park von Dortmund ist um 15:30 Uhr.

Dortmund vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Groß, Anton, Schlotterbeck, Ryerson - Nmecha, Sabitzer, Brandt, Beier, Malen - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Lotka (Tor), Mané, Azhil, Paulina, Lührs, Yan Couto, Kabar, Campell, Gittens, Duranville, Reyna

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Osterhage, Doan, Dinkci, Grifo - Adamu

Ersatzbank Freiburg: F. Müller (Tor), Sildillia, Weißhaupt, Gregoritsch, Philipp, Höler, Höfler, Rosenfelder, Muslija

Bei den Hausherren verpasst Emre Can aufgrund seiner Rot-Sperre das Spiel gegen Freiburg. Zudem fehlen Spieler wie Süle und Adeyemi. Dagegen kehren einige Spieler aus dem Lazarett zurück.

Bei den Gästen darf man nicht viele Änderungen erwarten, denn in fünf der letzten sechs Bundesliga-Spiele begann der Sport-Club mit derselben Startelf.

Unser Dortmund - Freiburg Tipp: Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore

Beide Vereine wollen am Samstag dringend punkten. Am Ende spricht für uns aber fast alles für einen Heimsieg. Denn der BVB ist extrem heimstark und bekommt auch noch einige Spieler aus dem Lazarett zurück.

Zudem sind die Freiburger aktuell nicht so gut in Form und ein absoluter Lieblingsgegner der Dortmunder. So rechnen wir mit einem Heimsieg, bei dem sich die Zuschauer auch über einige Tore freuen dürfen.