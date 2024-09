Dortmund - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten | 13.09.2024

SPORT1 Betting 12.09.2024 • 11:00 Uhr Dortmund - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann der FCH Platz 1 verteidigen?

Unser Dortmund - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.09.2024 lautet: Freitagabend spielt der BVB besonders gerne. Doch im Wett Tipp heute wartet gegen den Tabellenführer eine schwierige Aufgabe, die unter Umständen auch nur einen Punkt bringen kann.

Die Fans im Signal-Iduna-Park dürfen sich auf Freitagabend freuen: Denn der Tabellenführer ist in der Dortmund Heidenheim Prognose zu Gast beim BVB! Doch dieses Mal kommt kein Spitzenteam wie Bayer Leverkusen, Bayern München oder RB Leipzig daher. Stattdessen müssen die Dortmunder mit dem 1. FC Heidenheim vorliebnehmen. Die Männer von der Ostalb sind die große Überraschung der noch jungen Saison 2024/25. Nun will der FCH seine gute Serie am liebsten auch noch gegen die Schwarz-Gelben ausbauen.

Wir spielen den Dortmund Heidenheim Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore"

Darum tippen wir bei Dortmund vs Heidenheim auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Dortmund holte 10 Punkte aus den letzten 4 BL-Heimspielen

Der BVB ist an einem Freitagabend seit 36 Partien ungeschlagen

In der Vorsaison konnte Heidenheim nur 3 von 17 Gastspielen gewinnen

Dortmund vs Heidenheim Quoten Analyse:

Natürlich sprechen der Heimvorteil und die Qualität bei den Dortmund Heidenheim Quoten klar für den BVB. Doch die besten Buchmacher schlagen sich doch sehr deutlich auf die Seite der Hausherren.

So bekommt ihr für einen Heim-Dreier maximal Dortmund Heidenheim Wettquoten von 1,37. Auf der Gegenseite könnt ihr mit einem Erfolg der Gäste den bis zu achtfachen Wetteinsatz einstreichen.

Dortmund vs Heidenheim Prognose: Der BVB freut sich auf den Freitag

Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist der BVB durchaus gut in die neue Saison gestartet. Vor der Länderspielpause in Bremen ließ Dortmund im ersten Durchgang aber Tempo, Wucht und Inspiration vermissen. Gerade als die Mannschaft nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel gekommen war, musste sie nach dem Platzverweis von Nico Schlotterbeck die letzten 20 Minuten in Unterzahl agieren. So konnten Coach Nuri Sahin und die Seinen mit einem 0:0 im Weserstadion am Ende doch zufrieden sein.

Nun geht es mit einem Heimspiel weiter. Seit vier Liga-Partien vor den eigenen Fans sind die Schwarz-Gelben ungeschlagen (3S, 1U). Besonders beeindruckend ist die Serie an einem Freitagabend. Hier musste die Borussia seit über 20 Jahren keine Niederlage mehr hinnehmen. Die Bilanz der letzten 36 Spiele steht dabei bei 27 Siegen und neun Remis. Gegen einen Tabellenführer wartet Dortmund allerdings seit neun Duellen auf einen Erfolg (3U, 6N).

Vor der neuen Saison hatte der 1. FC Heidenheim vor allem in der Offensive viele Leistungsträger ziehen lassen müssen. Zusammen mit der Doppelbelastung in der Conference League stand Heidenheim vermeintlich vor einem schwierigen Jahr. Doch die Männer von Coach Frank Schmidt haben wettbewerbsübergreifend jedes der bisherigen fünf Pflichtspiele gewonnen. Die neu formierte Mannschaft hat in Rekordzeit zueinander gefunden. Dabei schickte der Trainer bisher fünf sehr unterschiedliche Anfangsformationen aufs Feld. Trotzdem zeigt die Truppe von der schwäbischen Alb immer die unverkennbaren Eigenschaften des Vereins.

Mit ihrer großen Entschlossenheit und dem Teamgeist konnte man bisher auch schwierige Phasen überstehen. Neben dem BVB ist der FCH die einzige Bundesliga-Mannschaft, die noch ohne Gegentor ist. Saisonübergreifend ist Heidenheim seit neun Pflichtspielen ungeschlagen (7S, 2U). In den jüngsten 13 Gastspielen setzte es ebenfalls nur eine Pleite. Trotzdem nahm man 2023/24 in der Fremde nur dreimal alle drei Punkte mit nach Hause. Außerdem sind sechs Tore und eine Chancenverwertung von 33 Prozent die Bestwerte nach zwei Spieltagen der neuen Saison.

Dortmund - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:0 Werder Bremen (A), 2:0 Eintracht Frankfurt (H), 4:1 Phönix Lübeck (A), 2:0 Aston Villa (H), 3:2 Cerezo Osaka (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 4:0 Augsburg (H), 3:2 BK Häcken (H), 2:0 St. Pauli (A), 2:1 BK Häcken (A), 4:0 Villingen (A)

Letzte Spiele Dortmund vs Heidenheim: 0:0 (A), 2:2 (H)

Auch in der vergangenen Saison trafen die beiden Klubs am 3. Spieltag an einem Freitag in Dortmund aufeinander. Damals führten die Schwarz-Gelben zur Pause mit 2:0, mussten sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen.

Auch das Rückspiel auf der Schwäbischen Alb konnte die Borussia nicht siegreich gestalten. Hier trennte man sich mit einem torlosen Remis, was die Dortmund Heidenheim Prognose beeinflusst.

Beide Mannschaften sind in dieser Saison noch ohne Gegentreffer. Kann zumindest eines der beiden Teams am Freitag diese Bilanz ausbauen, verspricht die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ Erfolg.

Beide Mannschaften sind in dieser Saison noch ohne Gegentreffer. Kann zumindest eines der beiden Teams am Freitag diese Bilanz ausbauen, verspricht die Wette „Beide Teams treffen: Nein" Erfolg.

So seht ihr Dortmund - Heidenheim im TV oder Stream:

13. September 2024, 20:30 Uhr, Signal-Iduna-Park

Übertragung Stream: DAZN

Die Freitagabend-Spiele der Bundesliga sind exklusiv bei DAZN zu sehen. Das ist natürlich auch beim Duell zwischen dem BVB und dem FCH nicht anders.

Anstoß ist am Freitagabend um 20:30 Uhr im Signal-Iduna-Park.

Dortmund vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Can, Süle, Anton, - Gittens, Nmecha, Groß, Ryerson - Brandt, Sabitzer - Beier

Ersatzbank Dortmund: Lotka, Meyer - Mane, Reyna, Duranville, Adeyemi, Bensebaini, Malen, Guirassy

Startelf Heidenheim: Müller – Traore, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Maloney, Schöppner – Beck, Wanner, Scienza – Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Eicher - Busch, Theuerkauf, Kaufmann, Kerber, Conteh, Breunig, Siersleben, Dorsch, Honsak

Beim BVB steht wohl das Debüt von Serhou Guirassy bevor. Trainer Sahin will mehr Optionen für die in Bremen lahmende Offensive haben. Verzichten muss Dortmund auf Giovanni Reyna und Neuzugang Yan Couto. Zudem sitzt Nico Schlotterbeck seine Sperre ab.

Die Gäste müssen ohne die beiden Langzeitverletzten Thomas Keller und Julian Niehues auskommen. Last-Minute-Königstransfer Niklas Dorsch wird wohl erstmal auf der Bank Platz nehmen müssen.

Unser Dortmund - Heidenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Dortmunder sind mit ihrer Qualität und mit den Fans im Rücken zurecht die klaren Favoriten. Zudem fühlen sich die Schwarz-Gelben an einem Freitagabend besonders wohl. Doch man darf die Gäste nicht unterschätzen. Heidenheim steht nicht zufällig nach zwei Spieltagen an der Tabellenspitze. Außerdem sind die Schwaben gegen den BVB noch ohne Niederlage. So sichern wir unseren Tipp auf die Hausherren mit der „Doppelten Chance“ ab.