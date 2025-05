Dortmund - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2025

SPORT1 Betting 16.05.2025 • 06:00 Uhr Dortmund - Kiel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Schiebt sich Dortmund auf dem letzten Drücker unter die Top-4?

Unser Dortmund - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.05.2025 lautet: Niko Kovac jubelt im Wett Tipp heute über einen deutlichen Heimsieg und den damit verbundenen Einzug in die Königsklasse.

Vorerst hat sich der BVB aus seinem tiefen Loch befreit und dank einer sensationellen Serie sogar noch das Ticket für die Champions League in der eigenen Hand. Dafür bedarf es in der Dortmund Kiel Prognose einem Heimsieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung - am besten sollten es aber drei Tore Unterschied sein.

Das klingt zunächst nach einer ambitionierten Aufgabe, ist im Heimspiel gegen die bereits abgestiegenen Kieler aber durchaus möglich. So spielen wir mit einer Quote von 1,72 bei Merkur Bets, den Dortmund Kiel Wett Tipp heute “Sieg Dortmund (HC -2)”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Kiel auf “Sieg Dortmund (HC -2)”:

Kein Team holte innerhalb der 6 vorangegangenen Bundesliga-Spiele mehr Punkte als der BVB (16).

Dortmund erzielte in 6 der letzten 7 Bundesliga-Partien “Über 2,5 Tore”.

Nur Bayern (42) erzielte in der Rückrunde mehr Tore als der BVB (36).

Dortmund vs Kiel Quoten Analyse:

Wer für den letzten Bundesliga-Spieltag einen Wettanbieter mit großartigem Quotenschlüssel sucht, ist bei Merkur Bets an der richtigen Adresse. Speziell für die Paarungen im deutschen Oberhaus hat der Buchmacher im Merkur Bets Test hervorragende Ergebnisse erzielt.

Die Dortmund Kiel Wettquoten fallen ziemlich eindeutig aus. Für einen Dreier der Störche könnt ihr hingegen Dortmund Kiel Quoten von 16,99 einplanen.

Ihr merkt schnell - eine lohnende Wette müsst ihr in anderen Kategorien suchen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Kiel Prognose: Fitness trifft auf Qualität

Niko Kovac hat die BVB-Profis schuften lassen und es inmitten der Saison geschafft, die Fitness der Schwarz-Gelben wieder auf ein achtbares Niveau anzuheben. Das mag während der Übungseinheiten für manchen Spieler unangenehm gewesen sein, hat der Mannschaft aber einen großartigen Endspurt ermöglicht. Das aktuelle Momentum der Kovac-Elf hält im Dortmund vs. Kiel Tipp weiterhin an.

Der BVB ist seit sieben Bundesliga-Spieltagen ungeschlagen (6S, 1U) und hat zuletzt vier Siege in Serie errungen. Ein fünfter Erfolg ist in unserer Dortmund gegen Kiel Prognose fest eingeplant. Kovac favorisiert das 3-4-2-1 System, mit dem die Gastgeber eine organisierte Verteidigung aufbauen und zugleich große Wucht im Angriff erzeugen können.

Der Tabellenfünfte lief zuletzt dermaßen heiß, dass gegen Bayern (2:2) und Leverkusen (4:2) sogar nach Rückständen gepunktet wurde. Vorne ist nicht nur Top-Torjäger Serhou Guirassy regelmäßig zur Stelle, sondern ebenso seine Teamkollegen. Der Angreifer ragt jedoch mit seinen Toren in der zweiten Saisonhälfte heraus.

In unserem Dortmund vs. Kiel Tipp setzen wir unter anderem darauf, dass Guirassy seinen aktuellen Lauf fortsetzt. Zuletzt erzielte der Neuzugang vom VfB Stuttgart in vier Bundesliga-Partien fünf Treffer. Gegen die Werkself (4:2) jubelte er in seinem 100. Bundesliga-Spiel schon über den 63. Treffer. Eine phänomenale Quote, die ihm einen Platz in der Historie sichert.

Dortmund vs Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:2 Leverkusen (A), 4:0 Wolfsburg (H), 3:2 Hoffenheim (A), 3:2 Gladbach (H), 3:1 Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:2 Freiburg (H), 3:1 Augsburg (A), 4:3 Gladbach (H), 1:1 RB Leipzig (A), 1:2 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Kiel: 2:4 (A), 5:0 (H), 4:0 (A), 3:0 (A).

Während der sieben vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen hat die Offensive des BVB sechs Mal "Über 2,5 Tore" erzielt. In ihren beiden vorangegangenen Paarungen haben die Gastgeber sogar jeweils vier Torjubel ausgepackt. "Dortmund Über 3,5 Tore" könnte deshalb genau die richtige Option sein.

“Serhou Guirassy trifft” wirft hingegen nur den 1,35-fachen Gewinn ab. Es ist ein Zeichen für die große Favoritenrolle der Schwarz-Gelben am letzten Spieltag der Saison 2024/25. Zusätzlich deutet diese niedrige Quote das schwache Niveau in der KSV-Verteidigung an.

Die Störche haben in dieser Spielzeit die meisten Gegentore hingenommen (77). Das erste Bundesligajahr in der Vereinsgeschichte wird deswegen vorerst das letzte bleiben, egal wie der Vergleich am abschließenden Spieltag endet.

Für den BVB ist ein Heimsieg mit mehreren Toren Vorsprung die Voraussetzungen für eine Qualifikation zur kommenden Champions-League-Saison. Einen solchen Erfolg trauen wir der zweitbesten Heim-Offensive im deutschen Oberhaus (41 Tore) in der Dortmund - Kiel Prognose zu.

Nicht zur Verfügung stehen dem BVB an diesem Wochenende die Fähigkeiten von Pascal Groß. Der Mittelfeldspieler kann wegen einer Gelbsperre nicht mitwirken und seine Kollegen nur von der Tribüne aus unterstützen.

Nicht zur Verfügung stehen dem BVB an diesem Wochenende die Fähigkeiten von Pascal Groß. Der Mittelfeldspieler kann wegen einer Gelbsperre nicht mitwirken und seine Kollegen nur von der Tribüne aus unterstützen.

Dennoch stehen Niko Kovac genügend kreative Spieler zur Auswahl, die um einen Platz in der Startelf kämpfen. Der Anhang der Schwarz-Gelben spielt ebenfalls eine Rolle. Zu Hause wird die Angriffsreihe oft von der lautstarken Unterstützung getragen und hat auch deshalb 60 Prozent der Saisontore im eigenen Stadion erzielt.

So seht ihr Dortmund vs Kiel im TV oder Stream:

17. Mai 2025, 15.30 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die KSV-Defensive sollte sich auf einen arbeitsintensiven Samstagnachmittag einstellen. Schon oft musste sich die Hintermannschaft der Störche in dieser Saison der Qualität im gegnerischen Sturm ergeben.

Kiel kassierte in 13 der 33 Bundesliga-Begegnungen mindestens drei Gegentore. Hält der BVB, wie schon im letzten Heimspiel gegen Wolfsburg die Null (4:0), ist ein Heimsieg mit mindestens drei Toren Vorsprung bereits sehr wahrscheinlich.

Dortmund vs Kiel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Bensebaini, Anton, Süle - Ryerson, Chukwuemeka, Nmecha, Svensson - Adeyemi, Brandt - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Couto, Özcan, Can, Sabitzer, Reyna, Jamie Gittens, Duranville

Startelf Kiel: Dähne -Johansson, Zec, Becker - Rosenboom, Knudsen, Gigovic, Tolkin - Skrzybski - Bernhardsson, Machino

Ersatzbank Kiel: Weiner, Ivezic, Geschwill, Schulz, Holtby, Porath, Arp, Pichler, Harres

Auswärts fühlte sich der Bundesliga-Neuling in seiner ersten Spielzeit nie wirklich wohl. Kein anderes Bundesliga-Team kassierte in der Ferne mehr Gegentore als die Mannschaft von Marcel Rapp (36).

Dortmund ist in der Lage, unglaublichen Druck im eigenen Stadion zu erzeugen. Sogar unabhängig vom Spielort haben in dieser Saison nur drei Teams mehr Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gesammelt als die Borussia (950).

Unser Dortmund vs Kiel Tipp: Sieg Dortmund (HC -2)

Dortmund kann einer zwischenzeitlich verloren geglaubten Saison ein versöhnliches Ende bescheren, sofern zu Hause ein deutlicher Erfolg gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Kiel gelingt. Die aktuelle Verfassung der Hausherren lässt ein solches Szenario auf jeden Fall zu.