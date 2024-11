Düsseldorf - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten 23.11.2024

SPORT1 Betting 21.11.2024 • 23:00 Uhr Düsseldorf - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann die Fortuna ihre Negativserie beenden?

Unser Düsseldorf - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.11.2024 lautet: Seit dem 4. Spieltag stehen die Düsseldorfer unter den Top 3 der BL2-Tabelle. Im Wett Tipp heute droht der Fortuna aber ein weiteres Abrutschen.

Vom 4. bis zum 10. Spieltag stand die Fortuna an der Spitze der Zweitliga-Tabelle. Es schien so, als hätte Düsseldorf die Niederlage in der letzten Relegation gegen Bochum bestens verkraftet. Doch an den letzten fünf Spieltagen holte die Truppe von Coach Daniel Thioune nur noch fünf Punkte. Damit rutschte F95 auf den dritten Rang ab. Am 13. Spieltag droht sogar noch ein größerer Absturz. Diesen wollen die Fortunen im Heimspiel am Samstag gegen Elversberg allerdings verhindern. Die Einschätzung der Buchmacher bei der Düsseldorf vs Elversberg Prognose macht den Hausherren auch Hoffnung.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Elversberg auf „Doppelte Chance X2″:

Düsseldorf holte gerade mal 4 Punkte aus den letzten 5 Spielen

Elversberg kassierte in den vergangenen 6 Partien lediglich eine Niederlage

Nur 3 Teams haben in dieser Saison weniger Heimpunkte geholt als die Fortuna

Düsseldorf vs Elversberg Quoten Analyse:

Düsseldorf vs Elversberg Prognose: Kriegt F95 die Kurve?

Die Fortuna steht nach zwölf Spieltagen immer noch gut da. Das hat Düsseldorf vor allem der tollen Auswärtsbilanz zu verdanken. Mit 15 Punkten (5S, 1N) aus sechs Gastspielen ist F95 das beste Auswärtsteam der Liga. In sechs Heimspielen reichte es allerdings nur für sechs Zähler (1S, 3U, 2N). Damit hat man den Negativ-Heimrekord im Unterhaus aus der Saison 2021/22 eingestellt. Seit vier Spielen vor den eigenen Fans gab es keinen Dreier mehr. In Heim-Partien kassierte die Mannschaft sieben Gegentore mehr als in Auswärtsspielen (10/3). Einige der Heimpunkte kamen dabei sogar recht glücklich zustande.

Im Derby daheim gegen Köln traf die Truppe von Coach Daniel Thioune in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand. Vor der Länderspielpause fiel das Tor im Heimspiel gegen Paderborn auch in der fünften Minute der Nachspielzeit, sogar durch ein Eigentor. So ist Düsseldorf seit drei Partien sieglos und feierte an den letzten fünf Spieltagen gerade mal einen Sieg. In den jüngsten drei Partien kassierte F95 sechs Gegentore, in den ersten neun BL2-Saisonspielen war es zusammen nur eines mehr gewesen (7). Trotzdem kann nur Hannover (6) vor dem Düsseldorf Elversberg Tipp mehr Weiße Westen als die Fortuna vorweisen.

Schon in der Vorsaison gehörte Elversberg als Aufsteiger zu den positiven Überraschungen. Die Saarländer hatten nie etwas mit dem Abstieg zu tun und gingen mit elf Punkten Polster auf die Gefahrenzone über die Ziellinie. Auch in diesem Jahr sorgt die SVE wieder für Ausrufezeichen und das am liebsten gegen die Großen der Liga. An den letzten sechs Spieltagen kassierte die Truppe von Coach Horst Steffen lediglich eine Niederlage. In diesem Zeitraum feierte man Siege gegen die Hertha (4:1), den HSV (4:2) und Tabellenführer Hannover (3:1).

Somit kommt man in den letzten sechs Runden auf vier Siege, das sind genauso viele Dreier wie in den vorherigen 18 BL2-Spielen zusammen. Seit Beginn des 7. Spieltags holte kein Team im Unterhaus so viele Punkte wie die SVE (13). Vor allem daheim läuft es für die Saarländer. Lediglich die 96er (18) haben in dieser Saison mehr Heimpunkte gesammelt als die SVE (13). Auswärts konnte Elversberg aber gerade einmal eines von sechs Gastspielen gewinnen (3U, 2N). Die Mannschaft schoss in der Fremde acht Tore weniger als zuhause. Lediglich zwei Teams ließen weniger Schüsse zu als Elversberg.

Düsseldorf - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:1 Paderborn (H), 0:1 Preußen Münster (A), 3:4 Kaiserslautern (H), 3:0 Jahn Regensburg (A), 0:1 Heracles Almelo (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 3:1 Hannover (H), 0:1 Jahn Regensburg (A), 0:3 Bayer Leverkusen (A), 4:2 HSV (H), 1:1 Preußen Münster (A)

Letzte Spiele Düsseldorf vs Elversberg: 1:1 (A), 5:0 (A)

Erstmals spielten beide Vereine in der Saison 1999/00 in der damals drittklassigen Regionalliga West/Südwest gegeneinander. Damals blieben die Saarländer mit einem torlosen Heim-Remis und einem 3:1-Erfolg in Düsseldorf ohne Niederlage.

In der Vorsaison holte die Fortuna ein 1:1 vor den eigenen Fans und gewann mit 5:0 in Elversberg. Das war für F95 der höchste Sieg unter Thioune und für die SVE die höchste Niederlage in der 2. Bundesliga vor der Düsseldorf vs. Elversberg Prognose.

Düsseldorf vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Lunddal, Hoffmann, Oberdorf, Iyoha - M. Zimmermann, Sobottka, Klaus, Johannesson, Rossmann - Vermeij

Ersatzbank Düsseldorf: Schock (Tor), de Wijs, Mbamba, Schmidt, Pejcinovic, Haag, Appelkamp, Niemiec, van Brederode

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer - Sickinger, Schmahl, Feil, Damar, Zimmerschied - Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss (Tor), Mahmoud, Petrov, Sicker, Gerezgiher, Stock, Dürholtz

Die Gäste müssen auf Stammkräfte wie Fellhauer, Sahin, Schnellbacher, Le Joncour und Jäkel verzichten.

Bei Düsseldorf hat sich das Lazarett in der Länderspielpause etwas gelichtet. Ob es aber in der Düsseldorf Elversberg Prognose schon für Siebert und Haag reicht, ist fraglich.

Unser Düsseldorf - Elversberg Tipp: Doppelte Chance X2

Die Fortuna will am Samstag endlich den Bock umstoßen und den Platz unter den Top 3 verteidigen. Die Aufgabe ist aber gar nicht so einfach. Denn Düsseldorf ist aktuell nicht nur recht formschwach, sondern tut sich in dieser Saison daheim auch viel schwerer als auswärts.

Sicherlich bekommt man es mit grundsätzlich eher auswärtsschwachen Saarländern zu tun, doch in den letzten vier Gastspielen kassierte die SVE auch nur eine Niederlage. Zudem ist Elversberg aktuell in Topform (Platz 1 seit Spieltag 7) und ärgert am liebsten die Großen der Liga. So trauen wir den Gästen mindestens einen Punkt zu.