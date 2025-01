Düsseldorf – Ulm Tipp, Prognose, Quoten | 01.02.2025

SPORT1 Betting 30.01.2025 • 23:00 Uhr Düsseldorf – Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann Ulm bei der Fortuna etwas mitnehmen?

Unser Düsseldorf – Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.02.2025 lautet: Ulm kämpft immer noch darum, in der Liga Fuß zu fassen, was sich in ihrer aktuellen Position widerspiegelt. Im Wett Tipp heute sollte sich die Fortuna, vor allem im eigenen Stadion, durchsetzen.

Am 1. Februar 2025 um 13:00 Uhr erwartet uns in der Merkur-Spiel-Arena ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga. Fortuna Düsseldorf, aktuell auf Platz 7 der Tabelle mit 30 Punkten, empfängt den Tabellen-16. Ulm, der bisher 17 Punkte gesammelt hat.

Die Gastgeber sind in der Düsseldorf vs Ulm Prognose laut Buchmachern der Favorit. Ulm hat es schwer, wie die letzten Ergebnisse und Position in der Tabelle zeigen.

Daher lautet unser Düsseldorf Ulm Wett Tipp heute: „Sieg Düsseldorf“ zu einer Quote von 1,70 bei Betway .

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Ulm auf „Sieg Düsseldorf“:

Düsseldorf hat eine stabile Heimbilanz und ist in guter Form.

Ulm hat Schwierigkeiten, sich auswärts durchzusetzen und steht im unteren Tabellenbereich.

Die Buchmacher sehen die Fortuna im Düsseldorf vs Ulm Tipp als klaren Favoriten.

Düsseldorf vs Ulm Quoten Analyse:

Mit nur einer Niederlage in den letzten sechs Pflichtspielen (2S, 3U) und einer besseren Form hat Fortuna Düsseldorf die besseren Chancen auf einen Sieg. Für dieses Spiel empfehlen wir einen Sieg von Fortuna Düsseldorf. Die Gründe dafür sind klar, auch für die Buchmacher. Diese schicken das Heimteam mit Düsseldorf Ulm Quoten von 1,70 auf den Rasen, die ihr auch mobil über Sportwetten Apps anspielen könnt.

Ein Unentschieden wird von den Bookies mit Quoten von rund 3,75 bewertet. Sollte dem Tabellen-Nachzügler die Sensation gelingen, winken Düsseldorf gegen Ulm Wettquoten von rund 4,33. Diese Wettanbieter mit schneller Auszahlung sind eine Überlegung wert.

Düsseldorf – Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:2 Karlsruhe (A), 2:2 Darmstadt (H), 2:5 Magdeburg (H), 1:1 Schalke (A), 5:0 Braunschweig (H).

Letzte 5 Spiele Ulm: 5:1 Regensburg, 1:2 Kaiserslautern (A), 0:0 Münster (A), 1:1 HSV (H), 2:3 Hannover (A).

Letzte Spiele Düsseldorf vs. Ulm: 2:1 (A), 5:1 (A), 2:4 (A), 1:3 (H).

Mit diesen Faktoren im Hinterkopf scheint ein Sieg für Fortuna in der Düsseldorf vs. Ulm Prognose sehr wahrscheinlich zu sein.