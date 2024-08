Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf Tipp, Prognose Quoten

Unser Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 18.08.2024 lautet: Ungeschlagen haben Dresden (2S) und Düsseldorf (1S, 1U) ihre ersten beiden Pflichtspiele absolviert. Im Wett Tipp heute ist eine Überraschung des Drittligisten möglich.

Für einen Auswärtssieg in unserer Dynamo Dresden Fortuna Düsseldorf Prognose reicht eine kompakte Hintermannschaft der Gäste aber nicht aus. Wir spielen beim Dynamo Dresden Fortuna Düsseldorf Wett Tipp heute lieber die „Doppelte Chance 1X“ und nehmen eine Quote von 1,70 bei Winamax ins Visier.

Darum tippen wir bei Dresden vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance 1X“:

Dynamo Dresden vs Fortuna Düsseldorf Quoten Analyse:

Ganz schließen die Wettanbieter einen Außenseiter-Sieg des Drittligisten in ihren Dynamo Dresden Fortuna Düsseldorf Wettquoten nicht aus. Die Fortunen müssen für ein mögliches Weiterkommen ordentlich schuften und erhalten bei Bwin Sportwetten eine Siegquote von 2,15.

Dresden duellierte sich am vergangenen Wochenende mit Cottbus und verwandelte einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Sieg. Die benötigte Mentalität und ein geeignetes Stadion besitzen die Hausherren in jedem Fall, um euren Mut für Siegquoten von circa 3,20 belohnen zu können.