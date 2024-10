Ecuador - Paraguay Tipp, Prognose & Quoten | 10.10.2024

SPORT1 Betting 09.10.2024 • 13:00 Uhr Ecuador - Paraguay Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Hält Ecuadors Heim-Serie auch gegen Los Guaranies?

Unser Ecuador - Paraguay Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 10.10.2024 lautet: Seit über drei Jahren hat Ecuador zu Hause kein Länderspiel verloren. In unserem Wett Tipp heute bleibt das auch weiter so.

Der Begriff „Heimmacht“ wird im Zusammenhang mit Sportwetten gerne und manchmal auch vielleicht etwas zu schnell verwendet. In unserer Ecuador Paraguay Prognose benutzen wir ihn allerdings zurecht. Denn für die letzte Niederlage Ecuadors im eigenen Land muss man schon ganz weit zurückblättern.

Wir sind überzeugt, dass am Donnerstag eine neue Seite dazukommt, zumal die Gäste in den bisherigen Auswärtspartien der WM-Qualifikation weitestgehend enttäuschten. Dennoch sichern wir uns ab und entscheiden uns schließlich für den Ecuador Paraguay Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,67 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Ecuador vs Paraguay auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Ecuador hat seit über 3 Jahren kein Heimspiel verloren.

Paraguay hat keines der letzten 12 WM-Qualifikationsspiele in der Fremde gewonnen.

In jedem der letzten 13 direkten Duelle in WM-Qualis gab es mindestens 3 Tore.

Ecuador vs Paraguay Quoten Analyse:

Die alten und neuen Wettanbieter schicken den Gastgeber als klaren Favoriten ins Rennen. Die Ecuador Paraguay Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,60 und das auch nur in Ausnahmefällen. Ein Tipp auf einen Erfolg der Gäste wird dagegen mit Quoten bis 7,20 belohnt.

Nach Meinung der Bookies müssen wir uns auf ein ziemlich torarmes Spiel einstellen. Bereits die Ecuador Paraguay Wettquoten für den Tipp auf „Über 1,5 Tore“ knacken die Marke von 1,50. Für einen Treffer mehr, also die Wettoption „Über 2,5 Tore“ gibt es schon Quoten bis 2,70.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ecuador vs Paraguay Prognose: Tricolores nutzen den Heimvorteil

Trotz eines 3-Punkte-Abzugs durch die FIFA wegen eines Regelverstoßes im Rahmen der Qualifikation für die WM 2022 in Katar ist Ecuador auf bestem Wege, auch die Endrunde im Jahr 2026 zu erreichen. Nach acht von 18 Spieltagen belegen „Los Tricolores“ in der WM-Qualifikation Südamerikas den vierten Platz. Das liegt allen voran an den Heimspielen.

Im eigenen Land holten die Ecuadorianer aus vier Partien zehn von zwölf möglichen Punkten (3S, 1U). In den letzten drei Heimspielen im Rahmen der WM-Quali gab es noch nicht einmal ein Gegentor. Den einzigen Heim-Gegentreffer gab es zum Auftakt gegen die Gäste aus Uruguay, die man aber letztlich mit 2:1 bezwingen konnte.

Zum Vergleich: Auswärts holten die Ecuadorianer aus ebenfalls vier Spielen nur vier Punkte. Die letzte Heimniederlage in einem Pflichtspiel kassierten die Tricolores am 8. Juni 2021, mithin vor über drei Jahren, beim 1:2 gegen Peru im Rahmen der Qualifikation zur WM 2022. Seitdem blieben sie in zehn Partien im eigenen Land ungeschlagen (6S, 4U).

Die Heimstärke ist ein wesentlicher Aspekt bei unserem Ecuador Paraguay Tipp. Allerdings halten wir eine Absicherung auch nicht für verkehrt, da mit vier fast die Hälfte der letzten zehn Heimspiele der Ecuadorianer mit einem Remis endete und sie die drei Heimsiege in der laufenden Qualifikation alle mit nur einem Tor Unterschied holten.

Ecuador - Paraguay Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ecuador: 1:0 Peru (H), 0:1 Brasilien (A), 1:1, 2:4 i.E. Argentinien (H), 0:0 Mexiko (N), 3:1 Jamaika (N)

Letzte 5 Spiele Paraguay: 1:0 Brasilien (H), 0:0 Uruguay (A), 1:2 Costa Rica (N), 1:4 Brasilien (N), 1:2 Kolumbien (N)

Letzte 5 Spiele Ecuador vs Paraguay: 1:3 (A), 2:0 (H), 1:2 (A), 2:2 (H), 4:1 (H)

Weshalb wir außerdem aufgrund der Ecuador Paraguay Prognose auf eine Absicherung setzen, ist die Tatsache, dass die Gäste beim letzten Spieltags-Block starke Ergebnisse einfuhren. Nach einem torlosen Remis in Uruguay konnten sie zuhause Brasilien mit 1:0 bezwingen. Der Sieg gegen den Rekordweltmeister war aber der erst zweite in der laufenden Quali.

Vor diesen beiden Partien waren „Los Guaranies“ fünf Pflichtspiele in Folge sieglos geblieben und hatten die letzten vier davon alle verloren. Drei dieser vier Pleiten wiederum gab es bei der Copa America, nach der Daniel Garnero vor die Tür gesetzt und mit Gustavo Alfaro ein neuer Trainer installiert wurde.

Einen besseren Einstand hätte sich der Argentinier kaum wünschen können. Nun soll er weiter an der ansonsten mauen Auswärtsbilanz der Paraguayer arbeiten. Denn diese haben zuletzt am 14. Oktober 2020, mithin vor fast vier Jahren, eine Auswärtspartie in der WM-Qualifikation Südamerikas gewonnen.

Seit dem damaligen 1:0-Erfolg in Venezuela, bei dem die Paraguayer auch noch Glück hatten, dass der Gegner in der Nachspielzeit einen Elfmeter vergab, haben sie keines der folgenden zwölf Auswärtsspiele in der WM-Quali gewonnen. Stattdessen gab es nur fünf Remis und sieben Pleiten.

So seht ihr Ecuador - Paraguay im TV oder Stream:

10. Oktober 2024, 23 Uhr, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: -

Weder in Deutschland noch in Österreich oder der Schweiz wird diese Partie übertragen. Wenn ihr bei eurem Ecuador Paraguay Tipp mitfiebern wollt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als den Tor-Alarm in einem Liveticker eurer Wahl zu aktivieren.

Die Bookies erwarten wie erwähnt nicht allzu viele Treffer. Tatsächlich treffen hier die beiden Gegner aufeinander, deren WM-Partien bislang die torärmsten waren. In den acht Spielen Ecuadors sind bislang insgesamt nur zehn Tore und damit im Schnitt gerade einmal 1,3 Treffer pro Partie erzielt worden - doch es geht noch weniger.

Ecuador vs Paraguay: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ecuador: Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; A. Preciado, Franco, M. Caicedo, Estupinan; Plata, Valencia, Sarmiento

Ersatzbank Ecuador: W. Preciado, G. Caicedo, Cortez, Mena, Quintero, Guerrero, Arreaga, Zamora, Uca, Mendez, Andrade, Cuero

Startelf Paraguay: Fernandez; Caceres, Alonso, Alderete, Balbuena; Villasanti, Enciso, Gomez; Almiron, Pitta, Sosa

Ersatzbank Paraguay: Carlos, Arzamendia, Bobadilla, Amarilla, Espinola, Bareiro, Sanabria, Barrios, Velazquez, Gamarra, Riveros, Cuenca

Denn in den bisherigen acht Qualifikations-Spielen der Paraguayer gab es gerade einmal fünf mickrige Törchen. Das entspricht einem Schnitt von lediglich 0,6 Treffern pro Partie. Aber: Die letzten direkten Duelle zwischen den beiden Kontrahenten waren ziemlich torreich. In jedem der letzten 13 Aufeinandertreffen in der WM-Quali gab es mindestens zwei Tore.

In elf dieser letzten 13 Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften im Rahmen der WM-Qualifikation gab es sogar mindestens drei Tore. Insofern ließe sich laut Ecuador Paraguay Prognose ein Tipp auf „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,70 durchaus wagen. Nutzt ihr hierfür zum Beispiel den Bet-at-home Gutschein Code, dann habt ihr auch keinerlei Risiko.

Unser Ecuador - Paraguay Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Auf knapp 3.000 Metern Höhe im Estadio Rodrigo Paz Delgado in der Hauptstadt Quito findet sich Ecuador gut zurecht. Das gilt für die Gegner eher weniger. Insofern ist das auch der Grund, warum selbst Teams wie Argentinien oder Brasilien dort eher selten gewinnen und die Tricolores selbst dort nur selten verlieren. In der WM-Qualifikation Südamerikas hat Ecuador noch nie ein Heimspiel gegen Paraguay verloren (7S, 2U). Wir gehen davon aus, dass das auch weiterhin so bleibt. Zudem erwarten wir ein paar Tore. Auch wenn die bisherigen Partien der beiden Kontrahenten zugegebenermaßen sehr torarm waren: Wenn sie in der Vergangenheit aufeinandertrafen, dann waren Tore vorprogrammiert.