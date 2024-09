Estland - Slowakei Tipp, Prognose & Quoten | 05.09.2024

SPORT1 Betting 04.09.2024 • 11:00 Uhr Estland - Slowakei Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Ist Estland konkurrenzfähig?

Unser Estland - Slowakei Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 05.09.2024 lautet: Die slowakische Nationalmannschaft muss sich zum Auftakt der Nations League in Tallinn behaupten und liefert im Wett Tipp heute ein souveränes Ergebnis ab.

Die Nations League D hat Estland hinter sich gelassen. Aus vier Partien, je zwei gegen San Marino (2:0, 4:0) und Malta (2:1, 2:1), holten die Sinisargid zwölf Punkte. Trotzdem wurde mit Jürgen Henn ein neuer Nationalmannschaftstrainer eingestellt. Der gewann mit den Esten die ersten beiden Spiele und erschwert unsere Estland Slowakei Prognose.

Während Estland die EM 2024 verpasst hat, nahm die Slowakei daran teil, scheiterte aber unglücklich im Achtelfinale gegen England (1:2 n.V.). in unserem Estland Slowakei Wett Tipp heute trauen wir „Slowakei Über 1,5 Tore“ zu und spielen bei ODDSET eine Quote von 1,78.

Darum tippen wir bei Estland vs Slowakei auf „Slowakei Über 1,5 Tore“:

Estland kassierte in 6 der letzten 8 Länderspiele „Über 1,5 Gegentore“.

Die Slowakei erzielte in 6 von 8 EM-Qualifikationsspielen „Über 1,5 Tore“.

Estland kassierte in 7 von 8 EM-Qualifikationsspielen „Über 1,5 Gegentore“.

Estland vs Slowakei Quoten Analyse:

Als Aufsteiger sind die Gastgeber Estland Slowakei Quoten bis 6,30 auch in der Sunmaker App als klarer Außenseiter ausgeschrieben. Bisher trafen beide Auswahlmannschaften erst in zwei Begegnungen aufeinander. Beide fanden vor neun Jahren statt und endeten jeweils mit einem Sieg für die Slowakei (1:0, 2:1).

Fast ein Jahrzehnt später zeigen die Estland Slowakei Wettquoten, dass sich an der damaligen Rollenverteilung nur wenig geändert hat. Ein Sieg der Gäste bringt euch nicht mehr als eine Quote von 1,60 ein.

Estland vs Slowakei Prognose: Herzlich willkommen in Liga C

Die FIFA-Weltrangliste führt die estnische Nationalmannschaft auf Position 123. Deutlich dahinter wurden die beiden Gruppengegner in Liga D, Malta (172.) und San Marino (210.) gelistet. Insofern war der Aufstieg in Liga C erwartbar.

Alle vier Gruppenspiele der vorangegangenen Nations-League-Spielzeit hatten die Esten zwar gewonnen, doch brachte Malta den späteren Gruppensieger in beiden Begegnungen ordentlich zum Schwitzen (2:1, 2:1).

Eine Liga höher erwartet die Sinisargid eine wesentlich höhere Qualität und das schon am ersten Spieltag. Die Slowakei belegt Position 44 der FIFA-Weltrangliste und war im Gegensatz zu den Hausherren Teilnehmer bei der Europameisterschaft 2024.

Die slowakische Nationalmannschaft hinterließ in Deutschland einen guten Eindruck. Am ersten Spieltag brachte die Mannschaft von Francesco Calzona Belgien zu Fall (1:0) und hätte England im späteren Achtelfinale (1:2 n.V.) beinahe das Turnier gekostet.

Estland - Slowakei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Estland: 4:3 n.E. Litauen (A), 4:1 Färöer (H), 0:4 Schweiz (A), 1:2 Finnland (A), 1:5 Polen (A).

Letzte 5 Spiele Slowakei: 1:2 n.V. England (A), 1:1 Rumänien (H), 1:2 Ukraine (H), 1:0 Belgien (A), 4:0 Wales (H).

Letzte Spiele Estland vs. Slowakei: 0:1 (A), 1:2 (H).

Seit sieben Länderspielen sind die Falken nicht mehr ohne eigenen Treffer vom Feld gegangen. Gegen San Marino (4:0) sowie Wales (4:0) feierte die Calzone-Auswahl im Vorfeld der EM-Endrunde sogar zwei Kantersiege.

Einen weiteren Eindruck über die Leistungsstärke dieser beiden Mannschaften in der Estland Slowakei Prognose bekommt ihr durch den Blick auf die vorangegangene EM-Qualifikation.

Die Slowakei gewann sieben von zehn Qualifikationsspielen, erzielte in sechs Begegnungen „Über 1,5 Tore“ und schloss die Qualifikationsgruppe J mit drei Siegen (1:0 vs. Luxemburg, 4:2 vs. Island, 2:1 vs. Bosnien) und 7:3 Toren erfolgreich ab.

Estland hatte in der Qualifikationsgruppe F nur wenig zu melden, holte einen einzigen Punkt (1:1 vs. Aserbaidschan) und kassierte in den übrigen neun Begegnungen je „Über 1,5 Gegentore“.

Etwas erfreulicher fielen die Ergebnisse der ersten beiden Partien unter Jürgen Jenn aus. Erst wurden die Färöer mit 4:1 geschlagen, dann folgte ein 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Litauen.

Ebenso wie für die letzten Gegner der Nations League D gilt jedoch auch hier: Die Qualität der beiden Kontrahenten kann nicht annähernd mit dem Niveau in der slowakischen Nationalmannschaft verglichen werden.

Der Kadermarktwert der Gastgeber beläuft sich auf rund 11,15 Millionen Euro, die Slowakei pendelt sich bei 157,05 Millionen Euro ein. Herausragende Akteure wie Milan Skriniar (PSG) und Stanislav Lobotka (Neapel) sucht man im Kader der Henn-Truppe vergeblich.

Estland vs Slowakei: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Estland: Vallner, Paskotsi, Peetson, Mets, Schjönning-Larsen, Saarma, Palumets, Shein, Kuraksin, Tamm, Lepik

Ersatzbank Estland: Igonen, Hein, Kussk, Pikk, Lilander, Vetkal, Käit, Ainsalu, Poom, Miller, Kristal, Sinyavskiy, Yakovlev, Sappinen

Startelf Slowakei: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Lobottka, Duda, Kucka, Schranz, Strelec, Haraslin

Ersatzbank Slowakei: Rodak, Ravas, Obert, Gyömber, Satka, Kozlovsky, Tomic, Pokorny, Benes, Bero, Rigo, Suslov, Sauer, Duris, Bozenik, Tupta

Im Estland Slowakei Tipp schließen wir einen Treffer der Gastgeber absichtlich nicht aus. Immerhin jubelten die Sinisargid in fünf der sechs vorangegangenen Begegnungen über mindestens einen eigenen Treffer.

Sogar Schweden (1:2), Polen (1:5) und Finnland (1:2) wurde jeweils ein Gegentor eingeschenkt. Den Falken gelang es während der EM 2024 in keiner Partie, die gegnerische Mannschaft bei Unter 1,19 erwartbaren Gegentoren zu halten.

Insofern könnte eine Wette ohne Einzahlung auf „Beide Teams treffen“ bei Quoten von über 2,00 durchaus Sinn ergeben und wäre eine Wett-Alternative mit einem eindeutigen „Value“.

Unser Estland - Slowakei Tipp: Slowakei Über 1,5 Tore

Das Niveau in der slowakischen Nationalmannschaft sollte ausreichen, um direkt am ersten Spieltag die erste Niederlage in Liga C an Estland zu verteilen. Es gibt nur wenig antizipierte Spielverläufe, die gegen mindestens zwei Treffer der Gäste sprechen.