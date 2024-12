Everton - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 22.12.2024

SPORT1 Betting 21.12.2024 • 06:00 Uhr Everton - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Übernehmen die Blues die Tabellenführung?

Unser Everton - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 22.12.2024 lautet: Die Blues sind die Mannschaft der Stunde in England! In unserem Wett Tipp heute erwarten wir wieder einige Tore der Londoner.

Im blauen Teil Londons hatten die Fans in den vergangenen Jahren nicht viel Grund zur Freude. Doch in dieser Saison sieht das anders aus. In unserer Everton Chelsea Prognose greifen die Blues nach der Tabellenspitze, die sie mit einem Dreier zumindest vorübergehend erklimmen könnten.

Die Toffees dümpeln dagegen in den niederen Gefilden der Tabelle herum und werden es gegen die beste Offensive Englands schwer haben. Wir sehen die Gäste klar im Vorteil und entscheiden uns für den Everton Chelsea Wett Tipp heute “Chelsea Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,58 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Everton vs Chelsea auf “Chelsea Über 1,5 Tore”:

Chelsea stellt mit 37 Toren die beste Offensive der Premier League.

In jedem der letzten 8 Pflichtspiele trafen die Blues mindestens doppelt.

Das letzte direkte Duell entschieden die Londoner mit 6:0 für sich - allerdings zu Hause.

Everton vs Chelsea Quoten Analyse:

Die Gäste gehen nicht nur für uns als klare Favoriten in die Begegnung. Auch die Buchmacher haben diese Einschätzung. Die Everton Chelsea Quoten für den Tipp auf einen Auswärtssieg bleiben durchgängig unter der Marke von 1,65. Für Wetten auf die Toffees erhaltet ihr in den besten Sportwetten Apps hingegen Quoten bis 5,50.

Die Everton Chelsea Wettquoten für Wetten auf einen Sieg der Gäste mit einem Handicap von -1 erreichen Werte bis 2,60. Nach den letzten Ergebnissen der Blues ist das sicherlich eine Option, die man mit geringem Einsatz wagen könnte. Ebenso sollte man die Wette auf “Über 3,5 Tore” ins Auge fassen. Hierfür gibt es ebenfalls lukrative Wettquoten bis 2,70.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Everton vs Chelsea Prognose: Blues wollen an die Tabellenspitze

Am vergangenen Wochenende konnte Everton bereits den anderen berühmten Klub aus London ärgern. Bei Arsenal ergaunerten sich die Toffees ein torloses Remis. Mit einem Chancenverhältnis von 13:2, 5:0 Schüssen aufs Tor sowie 76 Prozent Ballbesitz waren die Gunners das klar bessere Team, verpassten es aber, aus der Überlegenheit Kapital zu schlagen.

Everton konnte damit zum zweiten Mal in Folge den Kasten sauber halten. Weiter zurückblickend behielten die Toffees sogar in vier der letzten fünf Premier-League-Partien eine Weiße Weste. Aber: Selbst konnten sie in nur einem der letzten sechs Liga-Spiele treffen, nämlich beim 4:0-Heimsieg gegen Wolverhampton am vorletzten Wochenende.

So kommt es dann auch, dass Partien mit Beteiligung der Gäste die torärmsten in der Beletage des englischen Fußballs sind. Im Schnitt gab es 2,3 Treffer pro Partie, in der die Toffees mitwirkten. Im heimischen Goodison Park konnten sie sich im Verlauf der Saison steigern.

Nachdem sie die ersten beiden PL-Heimspiele in dieser Saison verloren und bei beiden Niederlagen drei Gegentore kassiert haben, blieben sie zuletzt in fünf aufeinanderfolgenden Heimspielen ungeschlagen (2S, 3U). Dennoch sehen wir sie in unserem Everton Chelsea Tipp im klaren Nachteil gegenüber dem kommenden Gegner.

Everton - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Everton: 0:0 Arsenal (A), 4:0 Wolverhampton (H), 0:4 Manchester United (A), 0:0 Brentford (H), 0:0 West Ham (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 5:1 Shamrock Rovers (H), 2:1 Brentford (H), 3:1 Astana (A), 4:3 Tottenham (A), 5:1 Southampton (A)

Letzte 5 Spiele Everton vs. Chelsea: 0:6 (A), 2:0 (H), 2:2 (A), 0:1 (H), 1:0 (H)

Denn die Gäste aus London haben nicht nur die meisten Auswärtssiege (6), sondern auch die meisten Auswärtspunkte (19) und Auswärtstore (23) aller 20 Premier-League-Teams. Die 23 erzielten Treffern nach insgesamt acht Auswärtspartien wurden in der Geschichte der Premier League zudem erst zweimal überboten.

Die letzten drei Liga-Auswärtsspiele gewannen die Blues allesamt. Allein in diesen letzten drei Auswärtspartien erzielten sie elf Tore. Wettbewerbsübergreifend sind die Londoner seit elf Pflichtspielen in allen Wettbewerben ungeschlagen (9S, 2U). Die Reise in den Goodison Park treten sie mit acht Pflichtspiel-Siegen am Stück an.

Bei jedem dieser letzten acht Erfolge fanden sie mindestens zweimal den Weg in den gegnerischen Kasten. Insofern sind wir sehr zuversichtlich, was unsere Everton Chelsea Prognose angeht. Unter der Woche ließen sie am letzten Spieltag der Liga-Phase der Conference League den Shamrock Rovers aus Irland keine Chance.

Am Ende feierten die Blues mit dem 5:1 den sechsten Sieg im sechsten Spiel und zogen souverän ins Achtelfinale ein. Der eingangs erwähnte Tipp auf einen Handicap-Sieg der Gäste ist angesichts der Quote verlockend. Wenn ihr den aktuellen Interwetten Gutschein einlöst, der euch eine 11-Euro-Freebet beschert, habt ihr jedenfalls kein Risiko.

So seht ihr Everton - Chelsea im TV oder Stream:

22. Dezember 2024, 15 Uhr, Goodison Park, Liverpool

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die Begegnung der Toffees gegen die Blues könnt ihr im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos bei Sky im TV oder Stream verfolgen. Alternativ habt ihr die Möglichkeit, diese Partie bei WOW zu streamen. Auch hierfür ist aber ein Abo erforderlich.

In unserem Everton Chelsea Tipp wollen wir euch keinesfalls verschweigen, dass die Londoner fünf der letzten sechs Gastspiele im Goodison Park verloren haben (1S). Bei fünf der letzten sieben Auftritte in diesem Stadion gelang den Blues noch nicht einmal ein eigener Treffer.

Everton vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye, Doucoure; Harrison, Calvert-Lewin, Ndiaye

Ersatzbank Everton: Virginia, Armstrong, Broja, Keane, Beto, Coleman, O’Brien, Lindström, Patterson

Startelf Chelsea: Sanchez; Gusto, Tosin, Colwill, Veiga; Caicedo, Fernandez, Madueke, Palmer, Sancho; Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen, Acheampong, Disasi, George, Dewsbury-Hall, Guiu, Rak-Sakyi, Nkunku, Adarabioyo

Das bislang letzte Aufeinandertreffen entschieden die Blues an der heimischen Stamford Bridge mit 6:0 für sich. Seit Anfang Mai 2024 haben die Londoner außerdem mehr Tore erzielt (51), mehr Spiele gewonnen (15) und mehr Punkte geholt (49) als alle anderen Klubs aus der Premier League.

Wir sind daher überzeugt, dass die Gäste die negative Bilanz aus den letzten Auswärtspartien im Goodison Park am Sonntag wieder etwas zu ihren Gunsten verbessern können. Zumindest mit der Everton Chelsea Prognose auf einige Tore der Londoner solltet ihr in diesem Match nichts verkehrt machen.

Unser Everton - Chelsea Tipp: “Chelsea Über 1,5 Tore”

Natürlich gibt es auch einige Argumente, die gegen einen Auswärtserfolg Chelseas sprechen. Allerdings haben die Blauen aktuell einen derart bärenstarken Lauf, dass wir uns nicht vorstellen können, dass die Toffees ihn stoppen können. Von den letzten acht Siegen, die die Londoner feierten, waren fünf und damit über die Hälfte mit mindestens zwei Toren Unterschied.

Sie sind das beste Auswärtsteam der Premier League und stellen zudem die beste Offensive Englands. Restzweifel an einem Sieg der Gäste können wir nachvollziehen. Wenn es aber darum geht, dass Chelsea hier zum wiederholten Mal mehr als nur einmal ins gegnerische Netz trifft, dann können wir solche Zweifel eher nicht verstehen.