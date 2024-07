FC Basel - FC Lugano Tipp, Prognose & Quoten | 27.07.2024

von SPORT1 Betting 26.07.2024 • 14:00 Uhr FC Basel - FC Lugano Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super League Wette | Können die Bebbi den Fehlstart verhindern?

Unser FC Basel - FC Lugano Sportwetten Tipp zum Super League Spiel am 27.07.2024 lautet: Der FCB will sich in dieser Saison eigentlich wieder unter den Topteams in der Schweiz etablieren. Im Wett Tipp heute droht aber das zweite Spiel in Folge ohne Sieg.

Der FC Basel hatte sich nach der chaotischen Vorsaison für diese Spielzeit viel vorgenommen. Doch der Weg zurück an die Spitze des Schweizers Fußball ist wohl länger und steiniger als erwartet. Wieder einmal ging am vergangenen Wochenende eine Auftaktpartie in eine neue Saison verloren. Nun droht sogar der Fehlstart. Denn am Samstag empfangen die Bebbi den amtierenden Vizemeister aus Lausanne.

Auch wir haben Zweifel am FCB und spielen mit einer Quote von 1.52 bei Winamax die Wette „Doppelte Chance x/2″.

Darum tippen wir bei FC Basel vs FC Lugano auf „Doppelte Chance x/2″:

Lugano war in der Vorsaison das beste Auswärtsteam der Super League

Basel konnte nur 1 der letzten 8 Duelle gegen den FCL für sich entscheiden

Seit Mai 2022 warten die Bebbi auf einen Heimsieg gegen die Tessiner

FC Basel vs FC Lugano Quoten Analyse:

Für die besten Buchmacher scheint die Lage beim FCB gar nicht so schlecht und aussichtslos zu sein. Denn Rot-Blau wird am Samstag bei der FC Basel FC Lugano Prognose mit Wettquoten im Schnitt von 2.41 sogar als leichter Favorit ins Rennen geschickt. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Sieg der Gäste aber auch nur auf einen Höchstwert von 2.70.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Basel vs FC Lugano Prognose: Welche Mannschaft kann die Defensive stabilisieren?

Zwischen 2002 und 2017 war der FC Basel 12-mal Meister in der Schweiz geworden. Danach setzte aber ein steiler Abwärtstrend ein. Der vorläufige Tiefpunkt war in der vergangenen Saison erreicht worden, als die Bebbi zwischenzeitlich auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht waren. Unter dem neuen Coach Fabio Celestini reichte es am Ende immerhin noch für den zweiten Platz der Abstiegsrunde. Doch in dieser Spielzeit ist der FCB zum ersten Mal seit 25 Jahren international nicht vertreten. So kann sich der Verein eigentlich auf die nationalen Wettbewerbe und eine Rückkehr in die Top 6 konzentrieren.

Der Auftakt in die neue Saison missglückte aber mit einer 2:3-Pleite am vergangenen Wochenende in Lausanne. Rot-Blau hatte defensiv arge Schwächen gezeigt und lag nach 22 Minuten schon mit zwei Treffern hinten. In den letzten 18 Partien, in denen die Bebbi in Rückstand gerieten, konnten sie am Ende die Partie nicht mehr drehen. Für den einzigen Lichtblick des Tages hatte Stürmer Thierno Barry mit seinem Doppelpack gesorgt. Nun will Basel die gute Heimbilanz mit zwei Siegen und vier Remis seit Anfang März ausbauen.

Während es bei Basel in den letzten Jahren kontinuierlich abwärts ging, setzte beim FC Lugano unter Coach Mattia Croci-Torti ab September 2021 ein Aufwärtstrend ein. In der ersten Spielzeit führte der Coach die Tessiner auf Platz 4. Dann folgten ein dritter und zweiter Platz in der Endabrechnung. Zudem standen die „Bianconeri“ dreimal in Folge im Cupfinale und konnten den Wettbewerb einmal gewinnen (2022). In der Vorsaison war Lugano in der Super League das beste Auswärtsteam gewesen.

In die neue Ligasaison startete Lugano am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Heimsieg gegen die Grasshoppers. Hier lagen die Hausherren aber bis zur 60. Minute hinten und gewannen das Spiel durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Nur drei Tage später durfte der Verein erstmals seit 2001/02 wieder in der Königsklasse ran. Gegen Fenerbahce und Coach Jose Mourinho setzte es allerdings im Hinspiel der zweiten Quali-Runde in einer wilden Partie eine 3:4-Heimpleite.

FC Basel - FC Lugano Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Basel: 2:3 Lausanne (A), 1:1 SSV Ulm (H), 4:0 Bellinzona (H), 2:1 Gornik Zabrze (H), 1:1 Eintracht Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele FC Lugano: 3:4 Fenerbahce (H), 2:1 Grasshoppers (H), 3:1 FC Parma (H), 0:1 Aarau (H), 5:1 Bellinzona (A)

Letzte 5 Spiele FC Basel vs FC Lugano: 0:2 (A), 3:4 n.E. (H), 0:1 (H), 3:1 (A), 1:1 (H)

Beide Vereine standen sich schon in 135 Pflichtspielen gegenüber. Basel liegt in der Bilanz mit 55 Siegen zu 40 Niederlagen (40U) vorne. Von den letzten acht Duellen gegen Lugano konnten die Bebbi aber lediglich eines für sich entscheiden (2U, 5N). Im Dezember 2013 gewann man auswärts mit 3:1.

Der jüngste Heimsieg datiert sogar vom Mai 2022. Aus den folgenden vier Heimpartien kam dabei lediglich ein Remis zustande. Am ersten Spieltag der Saison 2024/25 schaffte in der Super League nur ein Spieler einen Doppelpack. Trifft FCB-Angreifer Thierno Barry auch am Samstag gegen den FCL, gibt das bei NEObet eine Quote von 2.74.

Alle Infos über den Anbieter und wie er im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch unser ausführlicher NEObet Test.

Unser FC Basel - FC Lugano Tipp: Doppelte Chance x/2

Das erste Pflichtspiel von Basel am vergangenen Wochenende zeigte wieder einmal, wie weit immer noch Anspruch und Wirklichkeit bei den Bebbi auseinander liegen. Vor allem die Defensive war im ersten Durchgang überhaupt nicht auf der Höhe.

Sicher will sich Rot-Blau nun steigern und hofft sicher auch darauf, dass Lugano schon das Rückspiel in der CL-Quali bei Fenerbahce im Kopf hat. Wir sehen aber trotzdem die Gäste leicht vorne und trauen ihnen mindestens ein Remis zu.

Das hat einerseits mit den guten Ergebnissen des FCL auf des Gegners Platz in der jüngsten Vergangenheit zu tun. Zudem sprach auch der direkte Vergleich zuletzt klar für die Tessiner.