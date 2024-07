FC Brügge - KV Mechelen Tipp, Prognose & Quoten | 26.07.2024

Ungeschlagen marschierte Brügge in der vergangenen Saison durch die Championship Playoffs (7S, 3U) und errang schließlich mit einem Punkt Vorsprung den 19. Titel der Vereinshistorie. Die Gastgeber haben sich in den vorangegangenen Spielzeiten zur besten Mannschaft Belgiens entwickelt und sechs der letzten neun Meisterschaften gewonnen. Der KV Mechelen hat dagegen nicht das Niveau der Hausherren und versuchte sich im letzten Jahr in den ECL-Playoffs. Für den Start in die neue Saison sollten sich die Gäste nicht allzu viel Hoffnung machen.