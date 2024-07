FC Ilves - Austria Wien Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2024

von SPORT1 Betting 24.07.2024 • 12:00 Uhr FC Ilves - Austria Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Quali Wette | Wie startet die Austria in die neue Saison?

Unser FC Ilves - Austria Wien Sportwetten Tipp zum Conference League Quali Spiel am 25.07.2024 lautet: Die Veilchen wollen dieses Jahr wie 2022/23 in die ECL-Gruppenphase einziehen. Im Wett Tipp heute dürfte der finnische Pokalsieger dabei kein Stolperstein sein.

Kurz vor dem Ende der abgelaufenen Saison setzte die Wiener Austria mit der Entlassung von Trainer Michael Wimmer noch mal einen Impuls. Dieser Plan ging am Ende auch auf und die Favoritner setzten sich im Europapokal-Playoff-Finale gegen den TSV Hartberg durch. So dürfen die Veilchen in dieser Spielzeit ab der zweiten Quali-Runde in der Conference League ran. Hier trifft man ab Donnerstag auf den FC Ilves aus Tampere.

Wir entscheiden uns beim FC Ilves Austria Wien Tipp mit einer Quote von 1.82 bei Bet365 für die Wette „Sieg Austria“.

Darum tippen wir bei FC Ilves vs Austria Wien auf „Sieg Austria“:

In 6 Teilnahmen am Europapokal konnte Ilves nur ein einziges Mal eine Runde überstehen

Die Austria stand seit 2009 in sechs UEFA-Gruppenphasen

Die Wiener haben beim Marktwert die Nase vorne

FC Ilves vs Austria Wien Quoten Analyse:

Der Marktwert der Wiener Austria gehört mit knapp über 15 Mio. Euro sicher auch nicht zur europäischen Spitzenklasse. Doch im Vergleich zu den 3 Mio. Euro beim Gegner aus Tampere hat der FK die Nase recht klar vorne.

So sind die Gäste beim Blick in die diversen Sportwetten Apps mit Quoten im Schnitt von 1.84 die Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Heimsieg mit Quoten zwischen 3.50 und 3.60 bezahlt.

FC Ilves vs Austria Wien Prognose: Spielt die fehlende Spielpraxis eine Rolle?

Der FC Ilves aus Tampere kann in Finnland eine Meisterschaft vorweisen. Dieser Titel stammt allerdings schon aus dem Jahr 1983. In der Saison 2023 schafften es die „Ipa“ nach der regulären Saison lediglich in die Relegationsrunde der schwächsten sechs Teams. Mit dem Abstieg hatte der Verein allerdings nichts zu tun und wurde am Ende Zweiter. Dafür zogen die „Luchse“ ins Pokalfinale ein und sicherten sich mit einem 2:1 gegen den FC Honka den vierten Pokaltitel der Vereinsgeschichte nach 1979, 1990 und 2019.

Die Saison in der finnischen Liga ist schon in vollem Gange. Nach 16 Spieltagen mischt der amtierende Pokalsieger als Tabellenführer ganz oben mit. Denn der Rückstand auf Rang 1 beträgt nur zwei Punkte. Mit 36 Treffern hat Ilves in dieser Spielzeit die beste Offensive der Veikkausliiga. International ist der Verein bisher noch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Der Verein aus Tampere ging seit 1980 sechsmal an den Start, konnte dabei aber nur eine einzige Runde überstehen (1991 gegen Glenavon aus Nordirland).

In der vergangenen Spielzeit hatte die Austria die Top 6 der österreichischen Bundesliga nach dem Ende der regulären Saison knapp aufgrund des schlechteren Torverhältnisses verpasst. Unter Co-Trainer Christian Wegleitner lösten die Veilchen aber am Ende doch noch über den Umweg das Ticket für den Europapokal. In dieser Saison wollen die Violetten zurück in die Meistergruppe. Als neuer Cheftrainer wurde Stephan Helm installiert, der allerdings wohl nicht die erste Wahl auf dem Trainerstuhl war.

Auch im Kader hat sich mit sechs Neuverpflichtungen schon einiges getan. Vor allem die Problemzone „Sturm“ soll verstärkt werden. In 32 Partien der Vorsaison hatten die Favoriten gerade mal 35 Tore erzielen können. In der Vorbereitung wurde auch gegen große Namen getestet. So traf die Austria in der vergangenen Woche auf den FC Porto, musste sich nach einer couragierten Leistung aber mit 1:3 geschlagen geben. Die Wiener standen zuletzt 2022/23 in einer Conference-League-Gruppenphase.

FC Ilves - Austria Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Ilves: 3:2 VPS Vaasa (H), 3:4 Haka Valkeakoski (A), 3:0 HJK Helsinki (H), 2:2 FC Lahti (A), 2:2 SJK (H)

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 1:3 FC Porto (H), 1:0 FC Zlin (H), 3:7 Bohemians Prag (H), 3:1 Sepsi (H), 0:0 Dunajska Streda (H)

Letzte Spiele FC Ilves vs Austria Wien:

Beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Die Austria spielte in ihrer Europapokal-Geschichte bisher erst einmal gegen einen finnischen Verein. 1962/63 gab es in der ersten Runde des Pokal der Landesmeister zwei Siege gegen den Helsingfors IFK.

Ilves Tampere bekam in der Saison 1970/71 im UEFA-Pokal mit Sturm Graz zu tun. Hier gewannen die Finnen das Hinspiel daheim mit 4:2, verloren aber das Rückspiel in Österreich mit 0:3.

Da die aktuell beste Offensive der finnischen Liga auf eine im Sturm renovierte Austria trifft, erwarten die Bookies am Donnerstag Treffer. Für die Wette „Über 2,5 Tore“ gibt es bei Bwin nur eine Quote von 1.57. Ganz einfach spielt ihr diesen Tipp in Kombi mit dem aktuellen Bwin Bonuscode.

Unser FC Ilves - Austria Wien Tipp: Sieg Austria

Beide Vereine haben in der vergangenen Saison in ihren nationalen Ligen die Meistergruppe verpasst und landeten am Ende in der Relegations- bzw. Qualifikationsgruppe auf dem 2. Platz. Trotzdem reichte es für die Teilnahme an der ECL-Quali.

Damit sind die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Kontrahenten aber auch schon erschöpft. Während die Finnen ein international sehr kleines Licht sind, stand die Austria seit 2009 immerhin schon sechsmal in einer UEFA-Gruppenphase.

Die Reise ins fast 2.000 Kilometer entfernte Tampere ist für die Violetten sicher anstrengend. Zudem stehen die Hausherren voll im Saft, während die Veilchen das erste Pflichtspiel der neuen Saison absolvieren.