FC Zürich - Guimaraes Tipp, Prognose, Quoten | 08.08.2024

Unser FC Zürich - Guimaraes Sportwetten Tipp zum Conference League Qualifikation Spiel am 08.08.2024 lautet: Noch hat Zürich kein Pflichtspiel in der neuen Saison verloren. Im Wett Tipp heute zum Heimspiel gegen Guimaraes ist das Fortbestehen dieser Serie nicht ausgeschlossen.

Das System hat Ricardo Moniz beim FC Zürich in dieser noch jungen Saison bereits mehrfach verändert. Wichtiger als die Grundformation ist dem exzentrischen Trainer ein mutiger Auftritt seiner Mannschaft. Bislang drückt sich der Erfolg dieser Herangehensweise in fünf ungeschlagenen Pflichtspielen hintereinander aus.

Vitoria Guimaraes wird die Geduld der Hausherren im Hinspiel auf die Probe stellen. Die Verteidigung zählt zu den Stärken der Conquistadores und sie spielt auch in unserem Wett Tipp heute eine wesentliche Rolle. Wir prognostizieren ein Spiel mit „Unter 2,5 Toren“ und platzieren unsere Wette bei ODDSET auf eine Quote von 1,72 .

Darum tippen wir bei FC Zürich vs Guimaraes auf „Unter 2,5 Tore“:

FC Zürich vs Guimaraes Quoten Analyse:

Auf der Suche nach konstanten Leistungen leistete sich Zürich in der jüngeren Vereinshistorie mehrere Fehltritte. Die Überraschungs-Meisterschaft 2022 hatte keinen nachhaltig positiven Effekt, sondern wäre beinahe von einem Abstieg abgelöst worden.

Ricardo Moniz steht noch nicht lange für den FCZ an der Seitenlinie, ist aber seit neun Spielen ungeschlagen und darf sich über Siegquoten von 2,20 freuen. Guimaraes wird auch von den Wettanbietern mit Startguthaben bei Siegquoten von circa 3,40 einsortiert.

FC Zürich vs Guimaraes Prognose: Kontrolle ist das Stichwort

In beiden Fällen war das Weiterkommen wegen der großen Qualitätsunterschiede beinahe schon vorprogrammiert. Anlass für erste Analysen bot die zweite Qualifikationsrunde dennoch.

Guimaraes ging das Auswärtsspiel in Malta äußerst kontrolliert an und begnügte sich mit einem 1:0-Sieg. Zu Hause wurden die Portugiesen etwas mutiger und legten einen 4:0-Sieg nach.

Ähnlich kontrolliert und fokussiert auf die Verteidigung erwarten wir die Conquistadores auch in diesem Hinspiel. Auf ihre Defensive ist jedenfalls Verlass: Mittlerweile haben die Gäste seit vier Partien kein Gegentor mehr zugelassen.

FC Zürich - Guimaraes Statistik & Bilanz:

Seit mehreren Jahren hat sich Guimaraes auf gesunde Art und Weise zu einem Dauergast in der Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe entwickelt. Seit 2019 nahmen die Gäste ausnahmslos an der Qualifikation teil.

Ihre DNA liegt in der Arbeit gegen den Ball. Das wurde in der letzten Saison ersichtlich, als Guimaraes nur 39,7 erwartbare Gegentore im Liga-Wettbewerb zugelassen hat und zu den fünf besten erwartbaren Defensiven Portugals zählte.

Ein Auswärtssieg ist aber schwer in eine Wette zu integrieren. Zürich ist seit neun Spielen ungeschlagen, hat keines von fünf Pflichtspielen in dieser Spielzeit verloren und sich in der Frühphase dieser Spielzeit mit sieben Punkten aus drei Liga-Spielen zum Titelkampf angemeldet.