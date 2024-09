Fenerbahce - Royale Union SG Tipp, Prognose, Quoten 26.9.

SPORT1 Betting 25.09.2024 • 09:00 Uhr Fenerbahce - Royale Union SG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wie hat Fener die Derby-Pleite verkraftet?

Unser Fenerbahce - Royale Union SG Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 26.09.2024 lautet: In den vergangenen beiden Spielzeiten haben sich die Kanarienvögel im Europapokal recht wohl gefühlt. Auch im Wett Tipp heute spricht viel für einen Auftaktsieg.

Nachdem Fenerbahce die Qualifikation für die Champions League in dieser Saison verpasst hat, müssen die Kanarienvögel wieder in der Europa League ran. Doch in den vergangenen beiden Spielzeiten hatte der Verein aus Istanbul im Europapokal gute Erfahrungen gesammelt und war mit nur einer Niederlage aus 16 Spielen (13S, 2U) vor allem sehr heimstark. Die einzige Pleite in diesem Zeitraum setzte es im Vorjahr gegen Union Saint-Gilloise.

Am Donnerstag bietet sich den Gelb-Marineblauen die Chance zur Revanche. Denn zum Auftakt der neuen EL-Saison empfängt man wieder den belgischen Vertreter. Die Quoten bei der Fenerbahce Royale Union SG Prognose gehen von einem Heimsieg aus.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,93 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Sieg Fenerbahce & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Royale Union SG auf „Sieg Fenerbahce & Über 1,5 Tore“:

In den letzten 16 Europapokal-Heimspielen hat Fenerbahce lediglich eine Niederlage kassiert

Die Kanarienvögel haben nur eine der vergangenen 33 Süper-Lig-Partien verloren

Royale Union wartet seit 4 Partien auf einen Sieg und ein Tor

Fenerbahce vs Royale Union SG Quoten Analyse:

Die Kanarienvögel dürfen vor den eigenen Fans ran. Zudem haben die Hausherren bei der Qualität mit 231 zu 77 Millionen Euro klar die Nase vorne. Das spiegelt sich auch bei den Fenerbahce Royale Union SG Quoten wider.

Für einen Sieg der Hausherren klettern die Quoten nur bis auf den Höchstwert von 1,62. Auf der Gegenseite bringt euch ein Erfolg der Belgier bei den Wettanbietern mit Apple Pay Fenerbahce vs. Royale Union SG Wettquoten zwischen 5,00 und 5,75.

Fenerbahce vs Royale Union SG Prognose: Zeigt Fener eine Reaktion?

Im Sommer verpflichteten die Verantwortlichen von Fenerbahce Startrainer Jose Mourinho, damit die Zeit von zehn Jahren ohne Meisterschaft bei den Kanarienvögeln endlich ein Ende hat. Zudem durfte „The Special One“ auch noch gut 50 Millionen Euro in Neuzugänge investieren. Der Erfolg des Projekts steht aber jetzt schon etwas auf der Kippe. Den ersten Rückschlag mussten die Gelb-Marineblauen in der Champions-League-Qualifikation hinnehmen. In dieser schied man gegen OSC Lille aus. Dann ging Fener am Sonntag mit einer tollen Serie von 32 Liga-Spielen ohne Niederlage ins Derby daheim gegen Meister Galatasaray.

Die Hausherren hatten beim Ballbesitz (56 Prozent), den Gesamt-Schüssen (24:13) und den Expected Goals (3,40 zu 1,41) eigentlich die Nase vorne, trotzdem setzte es am Ende eine 1:3-Heimpleite. So hat Fenerbahce auf Platz 2 der Süper-Lig-Tabelle nach sechs Spieltagen schon fünf Zähler Rückstand auf Gala. Die Verantwortlichen bleiben ruhig und vertrauen auf Coach Jose Mourinho - auch im Fenerbahce Royale Union SG Tipp. In der Europa League kassierten die „Sari Kanaryalar“ in den vergangenen neun Partien nur eine Niederlage. Zudem zog man in der Saison 2023/24 in der UEFA Conference League ins Viertelfinale ein.

In der Saison 2021/22 kehrte Royale Union Saint-Gilloise nach 48 Jahren in die höchste belgische Liga zurück und sorgte dort gleich für Aufsehen. Die „Unionistes“ verpassten dreimal in Folge die Meisterschaft in der Jupiler League nur knapp und wurden zweimal Vizemeister sowie einmal Dritter. Unter Coach Alexander Blessin folgte in der Vorsaison dann aber mit dem Pokalsieg der erste Titel seit der Saison 1934/35. Der Erfolg des Vereins weckte aber große Begehrlichkeiten. So musste man in den vergangenen Jahren immer wieder zahlreiche Stammspieler ziehen lassen.

Der Trainer aus der vergangenen Saison betreut jetzt den FC St. Pauli. Das scheint man bei USG nun so langsam nicht mehr kompensieren zu können. Nach acht Spieltagen hat Royale Union nur zwei Siege und zehn Punkte auf dem Konto. Das reicht aktuell für den ersten Nicht-Abstiegsrang, einen Punkt und einen Zähler vor der Gefahrenzone. Zudem macht unter dem aktuellen Coach Sebastien Pocognoli die Offensive große Probleme. Saint-Gilloise ist seit vier Spielen ohne Sieg und ohne eigenen Treffer. Immerhin spielte die Abwehr in den vergangenen sechs Partien viermal zu Null.

Fenerbahce - Royale Union SG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 1:3 Galatasaray (H), 2:0 Kasimpasa (A), 3:0 Alanyaspor (H), 5:0 Rizespor (A), 2:2 Göztepe (A)

Letzte 5 Spiele Royale Union SG: 0:0 Standard Lüttich (A), 0:2 Antwerpen FC (A), 0:0 RSC Anderlecht (H), 0:0 St. Truiden (A), 1:0 Sporting Charleroi (H)

Letzte Spiele Fenerbahce vs Royale Union SG: 0:1 (H), 3:0 (A)

Beide Vereine sind sich in der Vorsaison im Achtelfinale der UEFA Conference League erstmals begegnet. Fenerbahce gewann das Hinspiel in Brüssel mit 3:0 und konnte sich dann zum Weiterkommen im Rückspiel in Istanbul eine 0:1-Pleite leisten.

In der Europa League sind die Gelb-Marineblauen noch ohne Niederlage gegen belgische Vereine (2S, 2U). Saint Gilloise ist im Vorjahr zum ersten Mal im Europapokal auf einen Gegner aus der Türkei getroffen.

Da die Offensive der Belgier aktuell etwas Ladehemmung hat, solltet ihr in der Fenerbahce vs. Royale Union SG Prognose „Weiße Weste Fenerbahce“ nachdenken. Dafür bekommt ihr bei Bet365 eine Quote von 2,25.

So seht ihr Fenerbahce - Royale Union SG im TV oder Stream:

26. Juni 2024, 18:45 Uhr, Sükrü Saracoglu Stadi

Übertragung Stream: RTL+

RTL hat sich für Deutschland die exklusiven Übertragungsrechte an der Europa League gesichert.

Die Partie zwischen Fenerbahce und Royale Union SG, die am Donnerstag um 18:45 Uhr in Istanbul angepfiffen wird, gibt es auf RTL+ im Einzelspiel und in der Konferenz zu sehen, um den Fenerbahce Royale Union SG Tipp zu verfolgen.

Fenerbahce vs Royale Union SG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fenerbahce: Livakovic - Müldür, Söyüncü, Djiku, Oosterwolde - Fred, Yüksek, Tadic, S. Szymanski, Saint-Maximin - Dzeko

Ersatzbank Fenerbahce: Egribayat - Akaydin, Rodrigo Becao, Aydin, Tosun, Amrabat, Kahveci, En-Nesyri, Yandas, Cengiz-Ünder

Startelf Royale Union SG: Moris - Leysen, Burgess, Machida - Castro-Montes, Rasmussen, Vanhoutte, Sadiki, Terho - Ivanovic, Fuseini

Ersatzbank Royale Union SG: Chambaere - Sykes, Ait El Hadj, Lazare Amani, Niang, Khalaili, Boufal, Kabangu, David

Beide Coaches könnten ihre Startelf, nachdem am vergangenen Spieltag jeweils ein Sieg verpasst wurde, etwas umbauen.

Bei den Hausherren hat Juventus-Leihgabe Filip Kostic in der Fenerbahce Royale Union SG Prognose noch keine Spielberechtigung.

Unser Fenerbahce - Royale Union SG Tipp: Sieg Fenerbahce & Über 1,5 Tore

Die Ausgangslage ist recht klar. Die Qualität und der Heimvorteil sprechen sowieso recht deutlich für die Hausherren. Zudem ist Fenerbahce auf Wiedergutmachung nach der Heimpleite gegen Galatasaray aus.

Dabei kommt eine formschwache Mannschaft von Royale Union SG, die in der Offensive auch noch Ladehemmung hat, gerade recht. Am Ende sehen wir die Kanarienvögel klar vorne und rechnen zudem mit ein paar Toren.