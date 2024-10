Ferencvaros Budapest - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 02.10.2024 • 09:00 Uhr Ferencvaros Budapest - Tottenham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Können die Ungarn den Favoriten ärgern?

Unser Ferencvaros Budapest - Tottenham Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 03.10.2024 lautet: Nach dem Sieg am Wochenende gegen Man United wollen die Spurs auch international nachlegen. Die Chancen dafür stehen im Wett Tipp heute recht gut.

2018/19 stand Tottenham noch im Finale der Champions League. Seitdem war für den Verein aus dem Norden von London im Europapokal spätestens im Achtelfinale Endstation. In dieser internationalen Saison möchten die Spurs länger bleiben. In der Europa League gilt es aber zunächst einmal, die neue Liga-Phase zu überstehen. Nach einem Auftaktsieg in der Vorwoche reisen die Männer von Coach Ante Postecoglou am Donnerstag zum ungarischen Rekordmeister nach Budapest. Laut Quoten der Ferencvaros Budapest Tottenham Prognose winkt den Gästen dort auch ein Sieg.

Damit rechnen wir auch und entscheiden uns mit einer Quote von 1,52 bei NEO.bet für den Wett Tipp heute „Sieg Tottenham & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Ferencvaros Budapest vs Tottenham auf „Sieg Tottenham & Über 1,5 Tore“:

Die letzten 4 Spiele in der Europa League hat Budapest alle verloren

Die Gäste haben beim Marktwert haushoch die Nase vorne

Die Spurs haben die letzten 4 Pflichtspiele alle gewonnen



Ferencvaros Budapest vs Tottenham Quoten Analyse:

Auf dem Papier treffen hier Welten aufeinander, denn die Ungarn kommen gerade mal auf einen Marktwert von 59 Millionen Euro. Der Kader der Spurs kann dagegen über 768 Millionen Euro vorweisen. So sind auch die Ferencvaros Budapest Tottenham Quoten sehr eindeutig.

Ihr bekommt für einen Sieg der Gäste bei einem Blick in die besten Sportwetten Apps nur eine Höchstquote von 1,37. Wenn sich die Hausherren den Dreier sichern, wird das mit Ferencvaros Budapest Tottenham Wettquoten zwischen 7,00 und 8,25 belohnt.

Ferencvaros Budapest vs Tottenham Prognose: Ist der Knoten bei den Spurs geplatzt?

In der vergangenen Saison sicherte sich der Ferencvarosi TC unter dem serbischen Coach Dejan Stankovic den 35. Titel der Vereinsgeschichte. Zudem war es für den Verein aus Budapest die sechste Meisterschaft in Folge. Nachdem die Grünen das Pokalfinale gegen Paksi SE mit 0:2 verloren hatten, trat der Trainer von seinem Amt zurück. Seit diesem Sommer hat der Niederländer Pascal Jansen das Sagen bei Ferencvaros. Die ungarische Rekordmeister begann seine Saison in der CL-Quali. Hier setzte man sich zunächst locker gegen die New Saints durch (5:0, 2:1), schied dann aber gegen Midtjylland (0:2, 1:1) aus.

In einem knappen Playoff-Duell gegen Borac Banja Luka, welches im Elfmeterschießen entschieden wurde, zogen die „Fradi“ in die Europa-League-Liga-Phase ein. In dieser gab es dann zum Auftakt in der vergangenen Woche eine 1:2-Pleite beim RSC Anderlecht. In der heimischen Liga hält sich der Serienmeister mit sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen sowie 12:2 Toren noch makellos. Beim 3:0 am Wochenende daheim gegen Puskas erzielte Saldanha als Joker einen Hattrick. Die letzten vier Spiele in der Europa League hat der „TC“ allesamt verloren, was keine guten Vorzeichen für den Ferencvaros Budapest Tottenham Tipp sind.

Nach der 0:1-Heimpleite im Derby gegen Arsenal vor zwei Wochen drohte es beim Tottenham Hotspur FC etwas unruhig zu werden. Die Mannschaft hatte in der Liga nur eines ihrer ersten vier Saisonspiele gewonnen. Die Probleme, welche die Spurs gegen Ende der Saison 2023/24 hatten, schienen nicht behoben. Dann lag der THFC in der dritten Runde des Carabao Cups in der 87. Minute auch noch mit 0:1 gegen Zweitligist Coventry City zurück. Doch bis zum Schlusspfiff drehte der Verein aus London die Partie noch in einen 2:1-Sieg. Seitdem zeigen die Lilywhites ein anderes Gesicht.

Das bisherige Highlight dieser Entwicklung war der 3:0-Sieg am Sonntag bei Manchester United. Dabei mussten die Gäste ohne ihren Kapitän Heung-min Son auskommen. Doch am Ende kam man trotzdem auf 4,59 xG, 24:11 Gesamtschüsse sowie 61 Prozent Ballbesitz. Ein Kniff des Trainers bestand darin, Kulusevski als eine Mischung aus Achter und Zehner spielen zu lassen. Somit konnte das Team erstmals unter Coach Postecoglou ein Mitglied der traditionellen „Big Six“ der Premier League auswärts schlagen. Durch den vierten Pflichtspielsieg in Serie kletterte Tottenham auf Platz 8 der Premier-League-Tabelle und will eine Fortsetzung der Erfolgsserie in der Ferencvaros Budapest Tottenham Prognose.

Ferencvaros Budapest - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ferencvaros Budapest: 3:0 Puskas FC (H), 1:2 Anderlecht RSC (A), 3:1 MTK (A), 3:0 Budafoki MTE (A), 2:0 Balatonfüredi (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 3:0 Manchester United (A), 3:0 Qarabag Agdam (H), 3:1 Brentford (H), 2:1 Coventry City (A), 0:1 Arsenal (H)

Letzte 5 Spiele Ferencvaros Budapest vs Tottenham: -



Beide Vereine stehen sich am Donnerstag erstmals gegenüber. Für Tottenham ist es auch der erste Vergleich gegen eine Mannschaft aus Ungarn. Ferencvaros kann dagegen eine gute Heimbilanz gegen englische Teams vorweisen.

In zehn Heimspielen setzte es lediglich eine Niederlage (5S, 4U). Die Gesamtbilanz nach 19 Duellen gegen PL-Vereine steht aus Sicht der Budapester bei sechs Siegen, sechs Remis und sieben Pleiten.

In den letzten fünf Spielen von Ferencvaros Budapest sind mindestens drei Tore gefallen. Das gleiche gilt für die jüngsten vier Partien von Tottenham Hotspur. So gehen die Bookies auch beim Ferencvaros Budapest Tottenham Tipp von einigen Treffern aus.

Für die Wette „Über 2,5 Tore“ bekommt ihr bei Bet365 eine Quote von 1,53. Diese etwas niedrige Quote könnt ihr etwas optimieren, wenn ihr euch zusätzlich den aktuellen Bet365 Angebotscode sichert.

So seht ihr Ferencvaros Budapest - Tottenham im TV oder Stream:

03. Oktober 2024, 18:45 Uhr, Groupama Arena, Budapest

Übertragung Stream: RTL+



Im deutschen Raum hat sich RTL die Exklusivrechte für die Europa League gesichert. Im Free-TV sind allerdings nur die Partien der deutschen Teilnehmer zu sehen. Das Duell zwischen Ferencvaros Budapest und Tottenham wird dagegen im Stream auf RTL+ als Einzelspiel oder in der Konferenz übertragen.

Anpfiff in der Groupama Arena von Budapest ist am Donnerstag um 18:45 Uhr.

Ferencvaros Budapest vs Tottenham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ferencvaros Budapest: Dibusz - Gartenmann, Cissé, Raul Gustavo, Civic - Maiga, Abu Fani, A. Traoré, Ben Romdhane, Gruber - Varga

Ersatzbank Ferencvaros Budapest: Varga - Knoester, Paszka, Kady, Rommens, Misidjan, Pesic, Kehinde, Saldanha, Zachariassen, Ramirez, Pappoe

Startelf Tottenham: Vicario - Udogie, Davies, Van de Ven, Gray - Bissouma, Sarr, Bergvall - Moore, Johnson, Solanke

Ersatzbank Tottenham: Forster - Lankshear, Romero, Pedro Porro, Maddison, Betancur, Kulusevski, Werner, Spence, Bergvall, Dragusin

Bei den Hausherren muss Saldanha trotz seiner drei Tore als Joker wohl wieder auf der Bank Platz nehmen.

Spurs-Coach Postecoglou wird seine Startelf im Vergleich zum letzten Premier-League-Spiel sicher wieder auf einigen Positionen verändern. Verletzt fehlen den Gästen in der Ferencvaros Budapest Tottenham Prognose Profis wie Odobert, Heung-min Son und Richarlison.

Unser Ferencvaros Budapest - Tottenham Tipp: Sieg Tottenham & Über 1,5 Tore

Ja, die Spurs waren in den vergangenen Jahren vor allem auswärts im Europapokal immer wieder mal für überraschende Pleiten gut. So setzte es Niederlagen bei NS Mura, Dinamo Zagreb oder Antwerpen.

Doch beim kommenden Spiel ist das Potenzial für eine Überraschung sehr gering. Die Lilywhites sind gerade erst so richtig in der neuen Saison angekommen. Der Erfolg bei Manchester United sollte zusätzlichen Rückenwind und Selbstvertrauen verleihen.