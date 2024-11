Finnland - Griechenland Tipp, Prognose, Quoten 17.11.2024

SPORT1 Betting 16.11.2024 • 09:00 Uhr Finnland - Griechenland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Rehabilitieren sich die Griechen von ihrer England-Pleite?

Unser Finnland - Griechenland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 17.11.2024 lautet: Die Recken von der Balkaninsel haben jüngst die Tabellenführung an England verloren und sind in unserem Wett Tipp heute um Wiedergutmachung bestrebt.

Finnland leistete sich im Wettbewerb einen Aussetzer nach dem anderen und steht nach fünf Spieltagen ohne Erfolgserlebnis da. Der Abstieg in die Division C ist somit beinahe fix. In unserer Finnland Griechenland Prognose gilt es am letzten Matchday gegen den Tabellenzweiten vom Balkan zu bestehen. Die Griechen gingen kürzlich beim 0:3 im Duell um den Platz an der Sonne gegen England leer aus und rutschten somit auf Platz 2 ab.

In unserem Finnland Griechenland Wett Tipp heute spielen wir „1. Tor Griechenland“ zu einer Quote von 1,89 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Finnland vs Griechenland auf „1. Tor Griechenland“:

In 4 der 5 Nations-League-Spiele erzielte Griechenland das erste Tor.

Die Finnen verbuchten nur in einem der bisherigen 5 Duelle im Wettbewerb den ersten Treffer.

Griechenland erzielte im laufenden Wettbewerb 7 Tore mehr als die finnische Nationalelf.

Finnland vs Griechenland Quoten Analyse:

Die Finnland Griechenland Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt lassen auf keinen klaren Favoriten schließen und bewegen sich zwischen 2,39 und 3,05. Dabei werden den Gästen aus Griechenland leichte Vorteile eingeräumt. Durchaus bemerkenswert, da die Kicker von der Balkanhalbinsel bisweilen noch nie auf finnischem Boden gewonnen haben.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine klare Tendenz zu weniger als 2,5 Treffern ab. Die PayPal Wettanbieter servieren für diesen Spielausgang eine durchschnittliche Quote von 1,48. Darüber hinaus deuten die Finnland Griechenland Wettquoten nicht zwingend auf beiderseitige Tore hin und versprechen sogar mehr als den doppelten Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Finnland vs Griechenland Prognose: Steigt Finnland mit leeren Händen ab?

Da die Finnen bereits im Halbfinale der Playoffs für die EURO 2024 mit einem 1:4 an Wales scheiterten, fand das Turnier ohne finnische Beteiligung statt. Trotz des schwachen Abschneidens blieb Trainer Markku Kanerva nach wie vor im Amt.

Ein Umstand, der sich bisweilen nicht wirklich auszahlte. Vor dem Start der Nations League wurden drei Testspiele absolviert. Neben dem knappen 2:1 gegen Estland standen eine Niederlage gegen Portugal (2:4) und ein Remis gegen Schottland (2:2) zu Buche.

Für den Finnland Griechenland Tipp müssen die Leistungen bisher als äußerst schwach bewertet werden. Alle fünf Gruppenspiele gingen gegen England, Griechenland und Irland verloren. Dabei ist die Offensive mit lediglich zwei Toren im Turnierverlauf als Totalausfall zu bewerten.

Lediglich im Match gegen Irland (1:2) wurde der erste Treffer der Partie erzielt. Vor allem die Defensive leistete sich teilweise grobe Patzer und ließ neun Gegentore in den fünf Spielen zu. Keines der bisherigen Nations-League-Duelle wurde mit Weißer Weste bestritten. Beide Heimspiele gingen verloren, führten aber zu mehr als 2,5 bzw. beiderseitigen Toren.

Finnland - Griechenland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Finnland: 0:1 Irland (A), 1:3 England (H), 1:2 Irland (H), 0:2 England (A), 0:3 Griechenland (A).

Letzte 5 Spiele Griechenland: 0:3 England (H), 2:0 Irland (H), 2:1 England (A), 2:0 Irland (A), 3:0 Finnland (H).

Letzte 5 Spiele Finnland vs. Griechenland: 0:3 (A), 1:2 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 2:0 (H).

Die Griechen boten zuletzt im Spitzenspiel gegen England keine schlechte Leistung, waren aber dennoch am Ende spielerisch unterlegen und mussten sich deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Ein Misserfolg, der die Tabellenführung kostete, jedoch keine Auswirkungen auf die Favoritenrolle der Hellenen in der Finnland Griechenland Prognose hat.

Neben der deutlichen Niederlage stehen zudem vier Nations-League-Siege zu Buche. Dabei stand vor allem die Defensive auf sehr sicheren Beinen und hat in den vier vorherigen Duellen nur ein Gegentor zugelassen. Dieses kam beim knappen 2:1-Auswärtssieg gegen England zum Vorschein.

Gerade in Bezug auf ihre offensive Durchschlagskraft sind die Recken von der Balkanhalbinsel keineswegs zu unterschätzen und erzielten neun Tore im Turnierverlauf. Lediglich beim 0:3 am vergangenen Spieltag gegen England blieb ein eigener Treffer verwehrt. Darüber hinaus verbuchte das Team von Trainer Ivan Jovanovic in den anderen vier Nations-League-Begegnungen jeweils den ersten Treffer. Beide Auswärtsspiele endeten im Wettbewerb mit einem Erfolgserlebnis. Zudem haben die Griechen nur ein Gegentor in der Fremde zugelassen und standen somit defensiv auf sicheren Beinen.

So seht ihr Finnland - Griechenland im TV oder Stream:

17. November 2024, 18:00 Uhr, Olympiastadion Helsinki, Helsinki (Finnland)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer auch Nations-League-Partien ohne deutsche Beteiligung im Fernsehen verfolgen möchte, ist auf ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN angewiesen.

RTL und ZDF übertragen nämlich lediglich die Duelle der deutschen Nationalmannschaft.

Finnland vs Griechenland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Finnland: Hradecky - Alho, Hoskonen, Ivanov, Peltola, Uronen - Lod, Kamara, Kairinen, Antman - Källman

Ersatzbank Finnland: Joronen, Sinisalo, Tenho, Nissilä, Suhonen, Valakari, J. Pikkarainen, O‘Shaughnessy, Pohjanpalo, Hakans, Pukki, Niskanen

Startelf Griechenland: Vlachodimos - Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas - Siopis, Zafeiris, Gio. Masouras, Bakasetas, Tzolis - Pavlidis

Ersatzbank Griechenland: Mandas, Tzolakis, Hatzidiakos, Retsos, Giannoulis, Vagiannidis, Alexandropoulos, Konstantelias,Mantalos, Douvikas, Ioannidis

Die Finnen haben am letzten Spieltag der Vorrunde keine verletzten Spieler zu beklagen und können mit ihrer besten Elf auflaufen. Vor allem offensiv liegt jedoch einiges im Argen. Nur zwei Tore im Turnierverlauf attestieren dem Angriff eine sehr durchwachsene Leistung.

Bei den Griechen fehlt laut Finnland gegen Griechenland Prognose der verletzte Dimitrios Pelkas im offensiven Mittelfeld. Zuletzt mangelte es gegen England an offensiver Durchschlagskraft. Ob Übungsleiter Ivan Jovanovic wie schon im Hinspiel gegen die Finnen im 4-3-3 auflaufen lässt, wird sich zeigen. Damals war Fotis Ioannidis mit einem Doppelpack als „Man of the Match“ zu bezeichnen. Zuletzt kam der 24-jährige Neuner jedoch nur von der Bank.

Unser Finnland - Griechenland Tipp: 1. Tor Griechenland

Die Griechen spielten die deutlich bessere Nations-League-Saison und haben satte sieben Punkte mehr auf dem Konto. Der Einzug in die Playoffs ist bereits fix und somit kann der letzte Spieltag entspannt angegangen werden. Dennoch wollen die Griechen sicher nach dem vernichtenden 0:3 gegen England eine Reaktion zeigen.

Spielerisch sind die Gäste den Hausherren deutlich überlegen und werden von Beginn an nach vorne spielen. Aufgrund der spielerischen Überlegenheit tendieren wir zu einem einseitigen Spiel, das zu einem frühen Tor der Gäste führt.