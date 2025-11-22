Formel 1 Las Vegas Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2025

SPORT1 Betting 22.11.2025 • 18:00 Uhr Großer Preis von Las Vegas Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Formel 1 Wette | Kann Verstappen nochmal aufholen?

Unser Großer Preis von Las Vegas Sportwetten Tipp zum Formel 1 Rennen am 23.11.2025 lautet: Der Zirkus ist zu Gast in der Wüste. Dieses Setting liegt den bisher so dominanten McLaren allerdings gar nicht. So sehen wir im Wett Tipp heute einen anderen Fahrer vorne.

In der Formel-1-Saison 2025 stehen noch drei Rennen im Kalender. Drei Fahrer können sich im Endspurt noch den Titel des Weltmeisters sichern. Lando Norris führt die Fahrerwertung mit 390 Punkten an. Auf Platz 2 liegt sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri mit 366 Zählern, gefolgt von Max Verstappen (341).

Insgesamt 83 Punkte sind noch zu vergeben. An diesem Wochenende macht der Formel-1-Zirkus Halt in Las Vegas. Bei der Formel 1 Las Vegas Prognose sehen die Buchmacher die beiden McLaren-Piloten aber etwas überraschend nicht ganz vorne. Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,87 bei Bet365 für den Formel 1 Las Vegas Wett Tipp heute “Sieg Verstappen”.

Formel 1 Las Vegas Quoten Analyse:

Der Blick auf die Formel 1 Las Vegas Quoten sorgt für eine kleine Überraschung: Die Sportwetten Anbieter schicken Max Verstappen als Topfavorit auf die Strecke. Erst dahinter landet der WM-Führende Lando Norris. Sein Teamkollege Oscar Piastri wird von den Bookies sogar nur auf Rang 6 gesehen.

Bet365 hat für einen Sieg des amtierenden Weltmeisters aus den Niederlanden eine Quote von 2,87 parat. Sieht McLaren-Pilot Norris als Erster die Zielflagge, wird das beim Anbieter mit einer 4,50 belohnt. Und besonders hohe Formel 1 Las Vegas Wettquoten warten bei Bet365 mit einer 12,0 für einen Erfolg von Piastri auf euch.

Formel 1 Las Vegas Prognose: Letzte Chance für den Titelverteidiger

Die Strecke in Las Vegas ist ein typischer Stadtkurs mit schnellen Geraden, engen Kurven sowie harten Bremsmanövern und gilt als eines der spektakulärsten Rennen im Formel-1-Kalender. Der GP beginnt am Sonntag, den 23. November 2025, um 5:00 Uhr Früh deutscher Zeit bzw um 20 Uhr Ortszeit. Hier geht die Temperatur in der US-Wüste schon langsam wieder in den Keller.

Formel 1 Las Vegas Tipp: Die Strecke liegt McLaren nicht so sehr

Nach zwei Siegen in Folge hat Lando Norris schon eine Hand am Weltmeister-Pokal. Er muss sich in den letzten Rennen nur noch aus Unfällen heraushalten und vor allem seinen Teamkollegen im Auge behalten.

Die Strecke in Las Vegas liegen dem WM-Führenden und seinem Auto nicht so. So belegte der Brite im ersten Training auch nur den sechsten Platz. Im zweiten Training, das allerdings vorzeitig abgebrochen werden musste, fuhr der 26-Jährige aber immerhin die Bestzeit.

Sein Titelrivale Oscar Piastri im zweiten McLaren ist nun schon seit fünf Rennen in Folge ohne Podiumsplatz. Bei den 16 ersten Grand Prix kam er 14-mal unter die Top 3. Und auch der Auftakt im diesjährigen Qualifying war mit Rang 8 und Platz 14 sehr bescheiden.

Formel 1 Las Vegas Prognose: Verstappen muss Boden gut machen

Die Bilanz von Max Verstappen aus den letzten sieben Rennen kann sich mit drei Siegen, zwei zweiten Plätzen und zwei dritten Rängen durchaus sehen lassen. Im Duell mit dem WM-Führenden hat der Niederländer aber in den vergangenen zwei Grand Prix wieder etwas Boden verloren.

Wenn der amtierende Champion in dieser Saison doch noch seinen Titel verteidigen will, müssen nun die “Big Points” her. 2023 konnte Verstappen den Großen Preis von Las Vegas gewinnen. Im Vorjahr landete “Mad Max” in der Wüstenstadt zwar nur auf Rang 5, konnte mit dieser Platzierung aber den WM-Titel klarmachen.

Formel 1 Las Vegas Tipp: Ferrari ist in der Wüste stark

Bei Ferrari kann man mit der Saison 2025 nicht zufrieden sein. In den letzten Wochen ist die Scuderia auf Rang 4 der Konstrukteurs-Wertung zurückgefallen. Für einen Sieg hat es bisher noch nicht gereicht. Doch in der Glücksspiel-Metropole muss man die Roten noch mal auf dem Zettel haben.

In den beiden vergangenen Jahren stand immer ein Ferrari-Pilot in Las Vegas unter den Top 3. Dieses Mal ist wenig überraschend Charles Leclerc der aussichtsreichste Kandidat für das Podium. Bei Interwetten wird ein Top-3-Finish des Monegassen mit einer Quote von 2,00 belohnt.

Und dieser Formel 1 Las Vegas Tipp könnte durchaus Sinn machen. Denn Leclerc konnte schon in den ersten beiden Trainingssessions überzeugen. Im ersten Training erzielte der Ferrari-Fahrer die Bestzeit und landete im zweiten Qualifying auch auf einem tollen dritten Rang.

Formel 1 Las Vegas Prognose: Die Mercedes mögen das kühle Wetter

Last but not least dürfen wir die Rechnung nicht ohne die Mercedes machen. Denn der späte Rennbeginn in der US-Wüste dürfte dem deutschen Rennstall entgegenkommen. Kalte Temperaturen in Verbindung mit wenig Grip und langsamen Kurven haben schon in Montreal und Singapur für einen Mercedes-Sieg gesorgt.

Schon im Vorjahr konnte George Russell das Rennen in Las Vegas gewinnen. Und auch dieses Mal ist der Brite wieder ein klarer Kandidat für die Top 3. Zudem sehen wir seinen Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli, der beim vergangenen Rennen in Brasilien mit Rang 2 sein bestes Saisonergebnis erzielte, auch auf jeden Fall unten den besten Sechs.

Unser Formel 1 Las Vegas Tipp: Sieg Verstappen

Ein Formel 1 Las Vegas Tipp fällt uns nicht leicht, da wir in den USA von einem engen Kräfteverhältnis der vier Topteams ausgehen. Das Momentum liegt sicher bei Norris. Das dürfte dann auch sicher für das Podium reichen.

Doch in der Hochburg des Glücksspiels taten sich die “Papayas” zuletzt schwer. Piastri (Ränge 10 und 7) und Norris (Out und Rang 6) blieben in den jüngsten beiden Jahren ohne Top-3-Finish.

Wir sehen stattdessen Verstappen vorne. Der Red Bull hat seit der Sommerpause große Fortschritte gemacht. “Mad Max” ist in Topform und will im Endspurt noch einmal Druck auf die beiden McLaren machen.

Unser Formel 1 Großer Preis von Las Vegas Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Verstappen” mit einer Wettquote bei Bet365 von 2,87.