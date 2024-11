Frankreich - Israel Tipp, Prognose & Quoten | 14.11.2024

SPORT1 Betting 13.11.2024 • 11:00 Uhr Frankreich - Israel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Erobern die Franzosen die Tabellenspitze?

Unser Frankreich - Israel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 14.11.2024 lautet: Die Westeuropäer spielten kürzlich im Rahmen der Nation League sehr erfolgreich und wollen ihre Siegesserie in unserem Wett Tipp heute fortsetzen.

Bereits vor dem Match in League A, Gruppe 2 sind die Rollen zwischen beiden Nationen mehr als deutlich verteilt. Spielerisch liegt zwischen den Konkurrenten ein Klassenunterschied vor. In unserer Frankreich Israel Prognose schließen wir uns der Einschätzung der Bookies an und tendieren zu einem deutlichen Heimsieg. Die Israelis stehen mit dem Rücken zur Wand und holten bisher noch keinen einzigen Punkt im Turnierverlauf. Ob gegen den zweimaligen Weltmeister ausgerechnet die Wende herbeigeführt werden kann, ist mehr als fraglich.

In unserem Frankreich Israel Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Frankreich (Handicap -2)“ zu einer Quote von 1,98 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Israel auf „Sieg Frankreich (Handicap -2)“:

Die französische Nationalelf holte zuletzt drei Nations-League-Siege am Stück.

Alle 4 Spiele im Rahmen der Nations League gingen aus Sicht der Israelis verloren.

Im Hinspiel setzten sich die Franzosen auswärts souverän mit 4:1 gegen die israelische Nationalelf durch.

Frankreich vs Israel Quoten Analyse:

Der klassische Markt „1x2″ ist bei den zahlreichen Wettanbietern sehr zugunsten der Blauen aus Westeuropa eingepreist. Sollten sich die Franzosen im heimischen Stade de France durchsetzen, gewähren die Bookies durchschnittliche Frankreich Israel Quoten von 1,13.

Satte fünf Tore sind im Hinspiel gefallen. Vier gingen dabei auf das Konto der „Equipe Tricolore“. Für vier oder mehr Tore der Franzosen servieren die Bookies diesmal den durchschnittlich 1,5-fachen Wetteinsatz. Die Sportwetten Apps deuten zudem anhand der Frankreich Israel Wettquoten nicht zwingend auf beiderseitige Tore hin.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Israel Prognose: Überraschen die Israelis?

Der zweimalige Europameister aus Frankreich legte einen kompletten Fehlstart in der Nations League hin und musste sich am ersten Spieltag auf heimischem Boden mit 1:3 gegen Italien geschlagen geben. Im Anschluss konnten die eigenen Leistungen jedoch deutlich gesteigert werden. Zwei Siege gegen Belgien (2:0, 2:1) und ein weiterer deutlicher Erfolg gegen Israel (4:1) sprechen für sich und lassen die Franzosen in unserem Frankreich Israel Tipp zum klaren Favoriten heranwachsen.

Mit neun Toren in vier Spielen kann sich die Offensive der Elf von Teamchef Didier Deschamps sehen lassen. Die Abwehr stand jedoch nur selten sicher und hielt lediglich beim 2:0 gegen Belgien einen „Clean Sheet“. Fünfmal musste Stammtorhüter Mike Maignan im laufenden Wettbewerb hinter sich greifen. Drei der fünf Gegentore kamen auf heimischem Boden zum Vorschein. Die Offensive erzielte zudem im eigenen Stadion nur drei der neun Nations-League-Tore.

Um weiterhin im Rennen um den Gruppensieg zu bleiben, muss gegen Israel ein Sieg her. Das letzte Vorrundenspiel bringt nämlich das Gipfeltreffen mit Italien zum Vorschein.

Frankreich - Israel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 2:1 Belgien (A), 4:1 Israel (A), 2:0 Belgien (H), 1:3 Italien (H), 1:2 Spanien (A) .

Letzte 5 Spiele Israel: 1:4 Italien (A), 1:4 Frankreich (H), 1:2 Italien (H), 1:3 Belgien (A), 4:0 Weißrussland (A).

Letzte Spiele Frankreich vs. Israel: 4:1 (A), 1:1 (A), 0:0 (H), 3:0 (H), 2:1 (A).

Israel verpasste die Teilnahme an der EURO 2024 in Deutschland. Im Halbfinale der EM-Playoffs musste gegen Island eine vernichtende 1:4-Niederlage hingenommen werden. Nach der verkorksten Qualifikation wurde Trainer Alon Hazan seines Amtes enthoben und durch Ran Ben Shimon ersetzt. Unter seiner Führung absolvierten die Recken aus dem Mittleren Osten zwei Testspiele gegen Ungarn (0:3) und Weißrussland (4:0).

Im Zuge der bisherigen Nations League konnte der neue Übungsleiter mit seinem Team keineswegs überzeugen und kassierte satte vier Niederlagen. Bereits zum Auftakt wurden Israel mit einem 1:3 gegen Belgien die Grenzen aufgesetzt. Im Anschluss gab es auch gegen Italien (1:2, 1:4) und Frankreich nichts zu holen. In erster Linie defensiv tun sich mit 13 Gegentoren Abgründe auf. Die Offensive traf zumindest an jedem der vier Spieltage im Turnier mindestens einmal, was auch das Ziel in der Frankreich Israel Prognose ist.

Dennoch war sie zu keiner Zeit in der Lage, die defensive Anfälligkeit auszugleichen. Alle vier Gruppenspiele brachten drei oder mehr Tore zum Vorschein. Zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase droht den Israelis der Abstieg in die Division B.

Merkur Bets gewährt seinen deutschen Kunden einen steuerfreien Wettabschluss für den Frankreich Israel Tipp. Der Bookie trägt die Steuer in Höhe von fünf Prozent sowohl für Einzel als auch für Kombiwetten. Genauere Informationen zum Wettanbieter sind unserer umfassenden Merkur Bets Bewertung zu entnehmen.

So seht ihr Frankreich - Israel im TV oder Stream:

14. November 2024, 20:45 Uhr, Stade de France, St. Denis (Frankreich)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Übertragungsrechte für die Nations League liegen beim Streaming-Dienstleister DAZN.

Wer somit die Paarung zwischen den Franzosen und den Israelis sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN.

Frankreich vs Israel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankreich: Maignan - Koundé, Konaté, Saliba, Digne - Koné, Kanté, Guendouzi - Dembelé, Kolo Muani, B. Barcola

Ersatzbank Frankreich: Areola, Samba, Badé, Clauss, Y. Fofana, W. Fofana, Camavinga, Nkunku, Hernandez, Olise, Zaire-Emery, Thuram

Startelf Israel: O. Glazer - Feingold, Nachmias, Baltaxa - Abada, Abu Fani, Kanichowsky, Haziza, Peretz, Gloukh - Madmon

Ersatzbank Israel: Gerafi, Kaiuf, Leidner, Azoulay, Biton, Peretz, N. Stoyanov, Gropper, Jaber, Safuri, Khalaili, Baribo

Auch für die letzten beiden Vorrunden-Spieltage gegen Israel und Italien verzichtet der französische Nationaltrainer Deschamps auf seinen Superstar Kylian Mbappé. Dieser fehlte bereits in den letzten beiden Paarungen gegen Israel und Belgien. Somit hatten andere Neuner wie etwa Randal Kolo Muani die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen. Zuletzt gegen Belgien glänzte der Angreifer von PSG mit einem Doppelpack. Zudem fehlt der gesperrte Aurélien Tchouaméni, der zuletzt gegen Belgien vom Platz gestellt wurde.

Den Israelis mangelt es in der Frankreich Israel Prognose schlichtweg an Qualität im Kader, um sich auf Augenhöhe mit den Franzosen zu messen. Für offensive Momente sorgte im Regelfall Mohammed Abu Fani. Der 26-jährige Mittelfeldakteur erzielte zwei der vier Tore im Turnier.

Unser Frankreich - Israel Tipp: Sieg Frankreich (Handicap -2)

Die Franzosen sind im FIFA-Ranking auf Platz 2 anzutreffen. Die Gäste aus Israel belegen Platz 81 und spielen somit eine untergeordnete Rolle im Weltfußball. Eine Tatsache, die sich spürbar in den ersten vier Gruppenspielen der Nations League abzeichnete. Alle vier gingen nämlich aus der Sicht der Mannen aus dem Mittleren Osten verloren. Auch diesmal ist mit einem weiteren Misserfolg zu rechnen.

Ohne Superstar Kylian Mbappé bringen die Blauen einen Kader-Marktwert von einer Milliarde Euro auf die Waage und sind dem Tabellenschlusslicht auf allen Mannschaftspositionen um mehrere Klassen überlegen. Darüber hinaus agieren die Franzosen zu Hause. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre als Überraschung einzustufen. Dennoch trafen die Gäste bisweilen in jedem Nations-League-Spiel einmal.