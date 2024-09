Freiburg - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 28.09.2024

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 09:00 Uhr Freiburg - St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleiben die Kiezkicker ohne Sieg?

Unser Freiburg - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.09.2024 lautet: Nach dem ersten BL-Punktgewinn seit über 13 Jahren hoffen die Kiezkicker darauf, dass der Knoten endlich geplatzt ist. Im Wett Tipp heute zu Gast bei formstarken Freiburgern wartet aber die nächste schwierige Aufgabe.In Freiburg gab es nach der langen und erfolgreichen Ära unter Coach Christian Streich viele Ungewissheiten, wie es denn unter dem neuen Trainer Julian Schuster weitergehen würde. Doch die Breisgauer haben mit neun Punkten aus vier Spielen einen beeindruckenden Start hingelegt. Daheim gegen den noch sieglosen Aufsteiger St. Pauli will der Sport-Club nun nachlegen. Die Wettquoten bei der Freiburg St. Pauli Prognose tendieren schon mal recht klar in Richtung der Hausherren.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Happybet den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Freiburg vs St. Pauli auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Gegen Aufsteiger verlor Freiburg keines seiner letzten 9 Bundesliga-Heimduelle

Der SC gewann 4 der letzten 5 Heim-Pflichtspiele gegen die Kiezkicker

St. Pauli hat mit erst einem Tor die schwächste Offensive der Liga

Freiburg vs St. Pauli Quoten Analyse:

Gegen den bisher noch sieglosen Aufsteiger geht der Sport-Club anhand der Freiburg St. Pauli Quoten wenig überraschend als Favorit auf den Platz. So bekommt ihr für einen Sieg der Hausherren Quoten im Schnitt von 1,63.

Der Blick in die besten Sportwetten Apps verrät uns, dass für einen Erfolg der Gastmannschaft bei den Bookies Freiburg vs. St. Pauli Wettquoten zwischen 5,20 und 5,50 bezahlt werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs St. Pauli Prognose: Geht der Lauf des SCF weiter?

Schon zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison hatte Freiburg mit einem 3:1-Heimsieg gegen den VfB überzeugen können. Zuvor hatte der Sport-Club im DFB-Pokal mit 4:0 in Osnabrück gewonnen. Den einzigen Rückschlag setzte es am zweiten Spieltag mit einem 0:2 bei den Bayern. Nach Siegen gegen Bochum (2:1) und in Heidenheim (3:0) haben die Breisgauer nun drei Siege und neun Punkte auf dem Konto. Besser stand der Verein zu diesem Saison-Zeitpunkt nie da.

Coach Julian Schuster hat einige frische Impulse gesetzt. Der neue Mann auf der Trainerbank setzt auf ein aggressiveres Pressing und eine höher anrückende Abwehrkette. Zudem überraschte er mit Personalien wie Max Rosenfelder, Patrick Osterhage oder Junior Adamu. Zudem kann er natürlich auf die hervorragende Arbeit seines Vorgängers aufbauen. Vor allem die Abwehr hält dicht. Freiburg ließ in dieser BL-Saison die zweitwenigsten gegnerischen Schüsse aufs Tor zu (9). Gegen Aufsteiger ist der SCF auch seit neun Bundesliga-Heimduellen (7S, 2U) ohne Niederlage. Bleibt das auch im Freiburg St. Pauli Tipp so?

In den ersten drei Saison-Spielen hatte St. Pauli-Coach Alexander Blessin auf die „Aufstiegs-Zange“ mit Elias Saad und Oladapo Afolayan in der Startelf verzichtet. Nachdem der Trainer die beiden Offensivkräfte eingewechselt hatte, kam das Spiel der Kiezkicker aber jeweils besser in Schwung. So bot Blessin die beiden Außenstürmer am vergangenen Spieltag im Heimspiel gegen Leipzig im neuen 3-4-3-System erstmals von Beginn an auf. Die Hamburger erarbeiteten sich mit viel Mut, einem aggressiven Pressing sowie eigenen Ballbesitz-Phasen einige Großchancen.

Nur die Chancenverwertung stimmt beim Aufsteiger bisher noch nicht. Hier ist der FCSP mit 2,9 Prozent das Schlusslicht der Liga. So mussten sich die „Boys in Brown“ gegen RB Leipzig mit einem 0:0 begnügen. Mit einem Punkt an den ersten vier Spieltagen sowie 1:6 Toren bleiben die Hamburger auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen. Elf Schüsse aufs Tor sind Liga-Tiefstwert. Der Liga-Neuling führt das Oberhaus allerdings mit einer Laufleistung von im Schnitt über 120 Kilometern pro Spiel an. Dafür wartet St. Pauli nun saisonübergreifend schon seit 16 Bundesliga-Spielen (2U, 14N) auf einen Sieg.

Freiburg - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:0 Heidenheim (A), 2:1 Bochum (H), 0:2 Bayern München (A), 3:1 VfB Stuttgart (H), 4:0 VfL Osnabrück (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:0 RB Leipzig (H), 1:3 Augsburg (A), 0:1 Union Berlin (A), 0:2 Heidenheim (H), 3:2 Hallescher FC (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs St. Pauli: 2:1 (H), 4:3 (H), 0:1 (A), 2:2 (A), 1:3 (H)

Der Sport-Club ist im Oberhaus der Lieblingsgegner der Hamburger in der Freiburg St. Pauli Prognose: Denn mit vier Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage hat St. Pauli gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten eine so gute Bilanz wie gegen Freiburg.

Den einzigen Erfolg gegen die Kiezkicker in Liga 1 feierten die Breisgauer im April 1997. Nimmt man aber den DFB-Pokal und die 2. Bundesliga mit dazu, hat Freiburg vier seiner letzten fünf Heimspiele gegen die „Boys in Brown“ gewonnen (1N).

In Heidenheim zuletzt traf Ritsu Doan zum 1:0. Damit erzielte der Freiburger in seinen letzten sechs Bundesliga-Einsätzen vier Tore. Kommt am Samstag gegen den FCSP auch eines dazu?

Dann gibt es bei NEO.bet für den Freiburg St. Pauli Tipp „Doan trifft“ eine Quote von 3,70. Neu- und Bestandskunden sollten sich vor einer Wette bei diesem Anbieter den aktuellen NEO.bet Promo Code sichern.

So seht ihr Freiburg - St. Pauli im TV oder Stream:

28. September 2024, 15:30 Uhr, Europa-Park-Stadion

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Ihr wollt die Samstagsspiele der Bundesliga live verfolgen? Dann braucht ihr dafür ein Abo beim Bezahlsender Sky.

Das Duell zwischen Freiburg und Aufsteiger St. Pauli wird am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen.

Freiburg vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Günter – Eggestein, Osterhage – Doan, Dinkci, Grifo – Adamu

Ersatzbank Freiburg: Huth, Müller (beide Tor), Gulde, Makengo, Ogbus, Rosenfelder, Schmidt, Sildillia, Höfler, Manzambi, Muslija, Weißhaupt, Gregoritsch, Höler, Philipp

Startelf St. Pauli: Vasilj – Wahl, Smith, Mets – Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu – Afolayan, Eggestein, Saad

Ersatzbank St. Pauli: Voll (Tor), Dzwigala, Nemeth, Ritzka, Stevens, Metcalfe, Wagner, Albers, Banks, Guilavogui, Sinani

Nach dem Sieg in Heidenheim wird SCF-Coach Schuster seine Startelf in der Freiburg St. Pauli Prognose wohl kaum verändern. Verletzt fehlen den Hausherren mit Kyereh und Röhl zwei Spieler.

Die Gäste werden wohl wieder im 3-4-3-System auflaufen. Verzichten muss der FCSP nur auf Zoller.

Unser Freiburg - St. Pauli Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Der erste Zähler in der Bundesliga nach über 13 Jahren zeigt, dass St. Pauli nun wohl endlich in der Bundesliga angekommen ist. Zudem sollte die Leistung Mut machen. Doch mit nur einem Tor aus den ersten vier Spielen hat man weiterhin die schwächste Offensive.

Gegen form- und heimstarke Freiburger wartet nun eine große Herausforderung. Da die Breisgauer auch eine gute Bilanz gegen Aufsteiger vorweisen können, dürfte am Samstag nicht mehr als ein Punkt drin sein. Allzu viele Tore dürften dabei auch nicht fallen.