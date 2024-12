Freiburg - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 13.12.2024

SPORT1 Betting 12.12.2024 • 11:00 Uhr Freiburg - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Eilen die Wölfe zum nächsten Sieg?

Unser Freiburg - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.12.2024 lautet: Die Niedersachsen sind aktuell die formstärkste Mannschaft im Oberhaus. Im Wett Tipp heute zu Gast bei den Breisgauern trauen wir dem VfL aber maximal ein Remis zu.

Vor wenigen Wochen drohten dem VfL Wolfsburg der Abstiegskampf und eine Trainerdiskussion. Inzwischen sind die Wölfe mit acht Pflichtspielen ohne Niederlage und vier Liga-Siegen in Folge die Mannschaft der Stunde. Durch diese Serie ging es von Platz 14 hoch auf Rang 5. Zudem stehen die Niedersachsen im Pokal-Viertelfinale.

Am Freitag zu Gast in Freiburg wollen die Männer von Coach Ralph Hasenhüttl ihre gute Bilanz ausbauen. Die Quoten der Freiburg Wolfsburg Prognose schlagen sich aber auf die Seite der Hausherren.

Auch wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Betano den Freiburg Wolfsburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Wolfsburg auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

In den letzten 7 BL-Heimspielen kassierte Freiburg lediglich eine Niederlage

Von den vergangenen 6 Gast-Partien im Breisgau konnte der VfL gerade mal eine für sich entscheiden

In den letzten 3 Pflichtspielen mit Beteiligung der Wölfe fielen insgesamt 16 Tore

Freiburg vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Beide Teams haben 21 Punkte auf dem Konto. Da der VfL das etwas bessere Torverhältnis hat, liegen die Niedersachsen zwei Plätze vor dem kommenden Gegner. Trotzdem schlagen sich die Freiburg vs Wolfsburg Quoten einigermaßen klar auf die Seite der Hausherren.

Für einen Erfolg der Hausherren gibt es Quoten im Schnitt von 2,10. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz Freiburg gegen Wolfsburg Wettquoten um 3,45.

Freiburg vs Wolfsburg Prognose: Zeigt der SCF eine Reaktion?

Am vergangenen Spieltag wollte Freiburg eigentlich eine Reaktion auf das peinliche Aus im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Bielefeld zeigen. Doch im Derby gegen Hoffenheim konnte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster nach einer durchwachsenen Leistung auch nur ein 1:1 holen. In den ersten zehn Pflichtspielen unter dem neuen Coach hatte der Sport-Club sieben Siege gefeiert (3N). Von den letzten sechs Pflichtpartien konnte der SCF nur noch eine gewinnen (3U, 2N). In den vergangenen Matches ließ die Mannschaft immer wieder Intensität, Handlungsschnelligkeit und Aktivität vermissen.

Auch die Dreierkette und ein 3-4-2-1-System gegen die TSG brachten keine Besserung. Schuster hatte dabei erstmals in dieser Liga-Saison Topscorer Vincenzo Grifo auf die Bank gesetzt. Die Breisgauer standen hinten weitestgehend sicher, waren vorne aber auch recht harmlos. Mit 21 Punkten und Rang 7 liegt Freiburg immer noch bestens im Rennen und hat gerade mal drei Punkte Rückstand auf Platz 4. Daheim holte der Sport-Club starke 13 Punkte in sechs Spielen. Außerdem kann man den zweitbesten xGA-Wert hinter den Bayern vorweisen und will im Freiburg Wolfsburg Tipp erneut angreifen.

Am Sonntag daheim gegen Mainz lagen die Wolfsburger dreimal zurück. Trotzdem gingen die Niedersachsen am Ende mit einem 4:3 als Sieger vom Platz. Nach vier Liga-Dreiern in Serie hat der VfL nur noch drei Zähler Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Wie gut sind die Wölfe wirklich? Coach Ralph Hasenhüttl hat sein System und seine Startelf gefunden. Zudem hat der Trainer ein glückliches Händchen. Hasenhüttl brachte gegen die 05er wie schon im Pokal Topscorer Jonas Wind von der Bank.

Der Däne sorgte erneut für die Entscheidung. Auch Neuzugang Mohamed Amoura kommt bei elf Einsätzen auf zwölf Scorerpunkte. Mit 29 Toren nach 13 Spieltagen hat Wolfsburg einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Dafür ist vor allem die beste Chancenverwertung der Liga (38,2 Prozent) hilfreich. Zudem läuft es in der Fremde ganz gut. Nur der FC Bayern holte in dieser BL-Saison mehr Auswärtspunkte (17) und schoss mehr Auswärtstore (24) als der VfL (13 Punkte, 16 Tore).

Freiburg - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:1 Hoffenheim (A), 1:3 Bielefeld (A), 3:1 Gladbach (H), 0:4 Dortmund (A), 1:0 Karlsruher SC (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 4:3 Mainz (H), 3:0 Hoffenheim (H), 5:1 RB Leipzig (A), 1:0 Union Berlin (H), 3:1 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Wolfsburg: 1:2 (H), 1:0 (A), 2:0 (H), 0:6 (A), 3:2 (H)

Nach 44 Duellen führt Wolfsburg die Bilanz gegen Freiburg knapp mit 17 Siegen zu 16 Niederlagen an. Von den letzten sechs Gastspielen im Breisgau konnte der VfL lediglich eines für sich entscheiden (2U, 3N).

In der Vorsaison feierten die Wölfe mit einem 2:1 beim Sport-Club den ersten Dreier beim SCF seit April 2018 und wollen in der Freiburg Wolfsburg Prognose gleich nachlegen.

In vier der letzten fünf Vergleiche fielen in der zweiten Halbzeit mindestens zwei Tore. Am Freitag rechnen wir mit einer Fortsetzung dieser Serie.

Für den Freiburg Wolfsburg Tipp “Über 1,5 Tore in 2. Halbzeit” bekommen wir in der Interwetten App eine Quote von 2,10.

Freiburg vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart - Doan, M. Eggestein, Höfler, Günter, Höler, Osterhage - Gregoritsch

Ersatzbank Freiburg: Huth (Tor), Sildillia, Muslija, Weißhaupt, Grifo, Röhl, Rosenfelder, Dinkci, Makengo

Startelf Wolfsburg: Grabara - Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle - Arnold, B. Dardai, Wimmer, R. Baku, Tiago Tomas - Amoura

Ersatzbank Wolfsburg: M. Müller (Tor), Zesiger, Özcan, Svanberg, Wind, Nmecha, Gerhardt, Behrens, Kaminski

Die Hausherren müssen weiterhin auf den gesperrten Adamu verzichten. Zudem befindet sich Kyereh immer noch im Aufbautraining.

Die Wolfsburger müssen ohne Bornauw, Rogerio, Majer, Paredes, Vranckx und Bialek auskommen.

Unser Freiburg - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Zugegeben, es fällt aktuell nicht leicht, gegen die Wölfe zu tippen. Doch wir trauen den Gästen in unserer Freiburg Wolfsburg Prognose nicht mehr als einen Punkt zu. Das hat einerseits mit dem Gegner zu tun.

Freiburg ist recht heimstark und dürfte nun endlich eine Reaktion auf die zuletzt schwachen Spiele zeigen. Die Heimbilanz des SCF gegen den VfL kann sich auch sehen lassen. Zudem war bei den Niedersachsen in den jüngsten Partien auch einiges an Glück dabei. Das hat Wolfsburg aber nicht gepachtet. So dürfte die Siegesserie zu Ende gehen.