Fucsovics - Nadal Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

Fucsovics - Nadal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Olympia 2024 Wette | Reicht Rafael Nadal der akute Form-Anstieg?

Unser Fucsovics - Nadal Sportwetten Tipp zum Tennis Olympia 2024 Match lautet: Sein erstes Finale seit 2022 hat Rafael Nadal nicht gewonnen. Dennoch macht sein Auftritt beim Turnier in Bastad all seinen Fans Hoffnungen auf einen letzten großen Lauf. Ohne Kampf geht das in unserem Wett Tipp heute aber nicht.

Rafael Nadal ist der König von Roland Garros, Rekordsieger der French Open (14 Titel) und hat eine unglaubliche Bilanz von 112-4 Siegen in Paris. Für die Olympischen Spiele will der 38-Jährige sein bestes Sandplatz-Tennis nochmal herausholen und sich mit einem Sieg gegen Marton Fucsovics für das mögliche Top-Match gegen Novak Djokovic qualifizieren. Nie zuvor trafen Fucsovics und Nadal in einem Match aufeinander. Der Ungar ist auf der roten Asche jedoch nicht zu unterschätzen und gewann seine einzigen beiden Karriere-Titel auf eben jenen Untergrund.

Im Wett Tipp heute erwarten wir deshalb „3 Sätze im Match“ und spielen dafür bei Happybet eine Quote von 2,40.

Darum tippen wir bei Fucsovics vs Nadal auf „3 Sätze im Match“:

In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele hat Nadal sein erstes Endspiel seit 2022 erreicht.

Fucsovics gewann seine einzigen beiden Karriere-Titel auf Sand.

Fucsovics (9-4) und Nadal (9-5) haben im Kalenderjahr 2024 jeweils eine positive Sandplatz-Bilanz.

Fucsovics vs Nadal Quoten Analyse:

Für die Wettanbieter ist Rafael Nadal in den Sportwetten Apps trotz seines 161. Platz in der Weltrangliste mit Quoten von knapp unter 1,50 der große Favorit auf den Einzug in die nächste Runde.

Fucsovics hat seine letzten drei Matches allesamt verloren. Dem 32-Jährigen werden, in Quoten ausgedrückt, eher Außenseiterchancen ausgerechnet. Ein Weiterkommen des Ungarn bringt euch in der Spitze Quoten von circa 2,75 ein.

Fucsovics vs Nadal Prognose: Der Stier aus Manacor

Die besten Zeiten von Nadal sind bereits vorbei, das weiß auch der 38-Jährige selbst. Sein Mythos lebt allerdings weiter und genau davon könnte der 14-fache Roland-Garros-Sieger bei den Olympischen Spielen profitieren.

In Paris hat der Spanier eine unfassbare Bilanz von 112-4 Siegen. Einst gewann Nadal auf Sand 81 Matches hintereinander - ein immer noch ungebrochener Rekord, der ihm wohl noch einige Zeit gehören wird.

Im Kalenderjahr 2024 quälte sich der 22-fache Grand-Slam-Sieger lange Zeit mit wiederkehrenden Verletzungen und konnte nur elf von 17 Matches gewinnen. Sein Kampfgeist ist jedoch ungebrochen und seine aktuelle Form ist besser als zu jedem anderen Zeitpunkt des Jahres.

Das Vorbereitungsturnier in Bastad (Schweden) nutzte der Mann aus Manacor zum ersten Finaleinzug seit 2022. Damals gewann er seinen 14. French-Open-Titel. In Schweden konnte Nadal laut eigenen Aussagen nicht an seine Trainingsleistungen anknüpfen - für das Erreichen des Endspiels reichte es dennoch.

Fucsovics - Nadal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fucsovics: 1:2 R. Carballes-Baena, 1:3 M. Berrettini, 0:3 S. Tsitsipas, 1:2 A. Müller, 0:0 (RET.) D.E. Galan.

Letzte 5 Spiele Nadal: 0:2 N. Borges, 2:1 D. Ajdukovic, 2:1 M. Navone, 2:0 C. Norrie, 2:0 L. Borg.

Letzte 5 Spiele Fucsovics vs. Nadal: -

Dafür überwand Nadal zahlreiche Hindernisse, setzte sich im Viertel- sowie Halbfinale jeweils in drei Sätzen durch (M. Navone, D. Adjukovic) und gab sich erst im Finale gegen Nuno Borges geschlagen (3:6, 2:6).

Lasst euch von den klaren Quoten der Wettanbieter nicht vorschnell zu einem souveränen 2:0-Sieg für Nadal verleiten. Fucsovics hat in seiner Karriere zwei Titel gewonnen - beide auf Sand. Erst in diesem Kalenderjahr riss der 32-Jährige die Trophäe in Bukarest in die Höhe.

Nadal reist mit einer relativ guten Form zu den Olympischen Spielen, wird hochmotiviert sein und ist auch unserer Meinung nach der leichte Favorit auf den Einzug in die nächste Runde, wo aller Voraussicht nach ein Duell mit Novak Djokovic bevorsteht.

Ohne Satzverlust wird dieses Match aber vermutlich nicht gespielt. Habt ihr den Bet365 Angebotscode noch nicht verbraten, ist er für einen „2:1-Sieg Nadal“ und die Quote von 3,50 eine geeignete Option.

Unser Fucsovics - Nadal Tipp: 3 Sätze im Match

Vieles hängt in diesem Vergleich von Nadal und seiner körperlichen Verfassung ab. Der Spanier präsentierte sich zuletzt wieder stärker und ist immer noch bereit, für seine Siege zu kämpfen. Fucsovics wird ihm den Einzug in die nächste Runde aber nicht allzu leicht machen, auch wenn der Ungar alle drei Grand-Slam-Turniere im Jahr 2024 nach der ersten Runde beendet hat.