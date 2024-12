Fulham - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 08.12.2024

Unser Fulham - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 08.12.2024 lautet: Die Gunners aus dem Londoner Stadtteil Holloway waren zuletzt auf der Überholspur unterwegs und wollen auch in unserem Wett Tipp heute im Derby gegen Fulham durchstarten.

“The Cottagers“, wie die Kicker aus dem Norden Londons auch genannt werden, beendeten jüngst eine Serie von zwei sieglosen Duellen und setzten sich unter der Woche zu Hause mit 3:1 gegen Brighton durch. Auch Arsenal gab sich kürzlich keine Blöße und feierte auf heimischem Boden einen 2:0-Erfolg gegen Manchester United. In unserer Fulham Arsenal Prognose sehen wir ebenfalls die Gunners vorne.