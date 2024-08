Fürth - Preußen Münster Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.24

von SPORT1 Betting 03.08.2024 • 12:00 Uhr Fürth - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie startet der Aufsteiger in die neue Saison?

Unser Fürth - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.08.2024 lautet: Nach einem Durchmarsch sind die Preußen in Rekordgeschwindigkeit im Unterhaus angekommen. Unser Wett Tipp heute zeigt, dass hier die Uhren für den Neuling aber anders laufen.

In der vergangenen Drittliga-Saison hatten sich zwei Klubs die direkten Tickets für die 2. Bundesliga gesichert. Einer dieser beiden Vereine ist der SC Preußen Münster. Nachdem die Schwarz-Weiß-Grünen in den jüngsten vier Spielzeiten immer vom Erfolg verwöhnt waren, dürfte der Höhenflug nun zu Ende gehen. Aufgrund des finanziellen Rückstands auf die Konkurrenz wird selbst der Klassenerhalt zu einer schwierigen Mission. Im ersten Zweitliga-Spiel seit 33 Jahren müssen die Preußen am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth ran und sind wenig überraschend der Außenseiter.

Wir spielen beim Fürth Preußen Münster Tipp mit einer Quote von 1.87 bei Bet365 die Wette „Doppelte Chance 1X & beide treffen“.

Darum tippen wir bei Fürth vs Preußen Münster auf „DC 1X & beide treffen“:

Fürth war in der Vorsaison das drittbeste Heimteam der Liga.

Münster war 2023/24 in Liga 3 nur die sechststärkste Mannschaft in der Fremde.

In 10 der letzten 15 Zweitliga-Spielzeiten gewann das Kleeblatt das erste Heimspiel der Saison (2U, 3N).

Fürth vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Das Kleeblatt beendete die vergangene Saison zwar nur auf Rang 8, war aber das drittbeste Heimteam im Unterhaus. Da die Franken nun zum Auftakt einen Aufsteiger empfangen, überrascht die Einschätzung der Buchmacher zur Fürth Preußen Münster Prognose nicht wirklich.

Mit Siegquoten von im Schnitt 1.82 sind die Hausherren die Favoriten. Für einen Erfolg des Liga-Neulings bekommt ihr Quoten zwischen 4.00 und 4.20. Wenn ihr dem Außenseiter etwas zutraut, aber kein so großes Risiko eingehen wollt, solltet ihr euch unsere Übersicht der Gratiswetten ansehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Preußen Münster Prognose: Wie verkraftet die SpVgg die Abgänge?

Nach der vergangenen Winterpause war Fürth kurzzeitig auf Platz 2 geklettert und sah mit nur einer Niederlage aus 14 Ligaspielen in Serie wie ein Aufstiegskandidat aus. Doch dieses Niveau konnten die Männer von Coach Alexander Zorniger nicht halten und schlossen die abgelaufene Zweitliga-Spielzeit mit 50 Punkten auf Platz acht ab. Vor allem vor heimischer Kulisse waren die Franken stark gewesen. Nur Zweitliga-Meister FC St. Pauli (38) und der Hamburger SV (36) holten mehr Heimpunkte als die SpVgg. Allerdings ließ die Mannschaft zu viele Chancen liegen.

Lediglich Absteiger Hansa Rostock ging genauso verschwenderisch mit Großchancen um (28%) wie das Kleeblatt (28%). Mit Urbig, Wagner, Lemperle und Sieb hat der Verein vier Stammspieler und Leistungsträger verloren. Schon in der vergangenen Saison stellte Fürth die im Durchschnitt jüngste Startelf. Auch in diesem Jahr setzt man weiter auf junge Talente. Die Grün-Weißen spielten mit vier Siegen und einem Remis eine gute Vorbereitung. In 10 der letzten 15 Zweitliga-Spielzeiten gewann die SpVgg das erste Heimspiel der Saison (2U, 3N).

2020 stieg Münster aus der 3. Liga ab und stand vor einer ungewissen Zukunft. Doch unter Coach Sascha Hildmann, der sich zum absoluten Fanliebling entwickelte, und unter Sportdirektor Peter Niemeyer etablierten sich die Preußen schnell wieder in der Spitzengruppe der Regionalliga West. Nach einem dritten und einem zweiten Platz reichte in der Saison 2022/23 Rang 1 für den Aufstieg in Liga 3. Und hier legten die Schwarz-Weiß-Grünen einen Durchmarsch hin. Nun steht der Verein aber vor einer großen Herausforderung.

Wirtschaftlich und strukturell ist der Verein noch lange nicht auf Zweitliga-Niveau. Zudem musste man Sportchef Niemeyer zum SV Werder Bremen ziehen lassen. So muss der Aufsteiger auch im Unterhaus Qualitäten wie Teamgeist und Zusammenhalt in die Waagschale werfen. Die Grundlage für den Aufstieg in der Vorsaison legte man vor allem mit starken Heimauftritten (41 Punkte). Dem Verein gelang nur in einer der letzten sieben Spielzeiten im Profibereich ein Sieg am ersten Spieltag (4U, 2N). Zudem bekam der SCP im letzten Testspiel gegen Mainz (1:3) die Grenzen aufgezeigt.

Fürth - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:2 WSG Tirol (A), 2:1 Pardubice (H), 4:2 Bayreuth (H), 5:0 Eintracht Bamberg (A), 6:1 Neudrossenfeld (A)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:3 Mainz (A), 0:0 Heracles Almelo (H), 7:0 Oythe (A), 3:2 Kickers Emden (H), 4:0 Gievenbeck (H)

Letzte Spiele Fürth vs Preußen Münster: -

Beide Vereine treffen am Sonntag erstmals aufeinander. Die letzte Heimpleite gegen einen Aufsteiger kassierte Fürth allerdings am 10. März mit einem 1:4 gegen Elversberg.

Unser Fürth - Preußen Münster Tipp: „DC 1X & beide treffen“

Am 1. Spieltag der neuen Saison spricht eigentlich alles für die Franken, die in der letzten Spielzeit ziemlich heimstark waren und meistens gut in eine neue Saison starten. Für einen Heimsieg gibt es beispielsweise bei Buchmacher Tipwin, der im Tipwin Test bestens abgeschnitten hat, eine gute Quote von 1.85.