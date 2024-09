Genua - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2024

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 23:00 Uhr Genua - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wann holen die Römer den ersten Saisonsieg?

Unser Genua - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 15.09.2024 lautet: Die Roma hat den Saisonstart bisher ziemlich vermasselt. Doch auch der Wett Tipp heute bringt nicht den ersten Saisonsieg.

In der Serie A haben große Vereine einen Fehlstart in die Saison 2024/25 hingelegt. Einer davon ist die AS Roma. Nach drei Spieltagen stehen die Giallorossi nur bei zwei Punkten und einem Torverhältnis von 1:2. Damit stehen die Männer von Coach Daniele de Rossi lediglich hauchdünn vor einem Abstiegsplatz. Der erste Sieg muss in der Genua AS Rom Prognose dringend her. Am besten schon am Sonntag auswärts.

Wir entscheiden uns allerdings für den Genua AS Rom Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X“ mit einer Quote von 1,58 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Genua vs AS Rom auf „Doppelte Chance 1X“:

Die Roma wartet seit 6 Serie-A-Gastspielen auf einen Sieg

Genua hat nur eines der vergangenen 5 Liga-Heimspiele verloren

2023/24 holte der CFC 30 seiner 49 Zähler im heimischen Stadion

Genua vs AS Rom Quoten Analyse:

Die Römer warten saisonübergreifend seit fünf Partien auf einen Auswärtssieg in der Serie A und sind nicht gut ins neue Jahr gestartet. Trotzdem gehen die Gäste mit durchschnittlichen Genua AS Rom Quoten von 2,25 als leichte Favoriten ins Rennen.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren Genua AS Rom Wettquoten zwischen 3,20 und 3,30. Da Wettanbieter mit schneller Auszahlung aktuell hoch im Kurs sind, haben wir für euch eine Liste aller Buchmacher mit schnellen Auszahlungen erstellt.

Genua vs AS Rom Prognose: Können die Rossoblu den Favoriten ärgern?

15 Jahre hatte sich der Genoa CFC in der Serie A halten können. Doch dann erwischte es die Rossoblu am Ende der Saison 2021/22. Die Grifone hielten sich aber nur ein Jahr in der zweiten Liga auf und kehrten in der vergangenen Spielzeit in die höchste italienische Spielklasse zurück. Unter Aufstiegscoach Alberto Gilardino bestritt Genua dann auch eine sorgenfreie Saison und landete am Ende auf dem 11. Platz, mit einem Polster von 14 Zählern auf die Gefahrenzone.

Kein Aufsteiger in den besten fünf Ligen Europas kam auf einen besseren Punkte-pro-Spiel-Schnitt. 30 der 49 Zähler hatte man im heimischen Stadio Luigi Ferraris geholt (8S, 6U, 5N). Schaut man nur auf die Rückrunde, hätte der Aufsteiger mit Platz 7 sogar ein Ticket für den Europapokal gelöst. Zum Auftakt der neuen Saison gab es im Pokal einen 1:0-Heimsieg gegen den Zweitligisten Reggiana. Dann folgte ein 2:2 daheim gegen Meister Inter und ein 1:0 bei AC Monza. Vor der Länderspielpause setzte es mit einem 0:2 gegen Hellas Verona die erste Pleite.

In der Vorsaison hatte Coach Daniele de Rossi die AS Roma noch auf den 6. Platz und damit in die Europa League geführt. In diesem Jahr soll es für die Giallorossi eigentlich noch weiter aufwärts gehen. Dafür hat man sich mit Spielern wie Kone (Gladbach), Saelemaekers (AC Milan), Soule (Frosinone), und Dovbyk (Girona) verstärkt. Der Auftakt in die neue Spielzeit war aber noch nicht so vielversprechend. Gegen die überschaubaren Gegner Cagliari (0:0) und Empoli (1:2) gab es nur einen Zähler.

Vor der Länderspielpause folgte dann ein 0:0 bei Juventus. Dabei zeigte die Mannschaft immerhin mehr Einsatz und Zielstrebigkeit. Der Trainer forderte danach trotzdem mehr Erfahrung für die Dreierkette und wurde erhört. In der spielfreien Zeit wurden die vereinslosen Profis Mario Hermoso (zuletzt Atletico) und Mats Hummels (zuletzt BVB) verpflichtet. Saisonübergreifend ist die Roma seit vier Liga-Partien ohne Sieg (2U, 2N). Das dicht gestaffelte Pressing von De Rossi funktioniert bisher noch nicht.

Genua - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Genua: 0:2 Hellas Verona (H), 1:0 AC Monza (A), 2:2 Inter Mailand (H), 1:0 AC Reggiana (H), 2:1 AS Monaco (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:0 Juventus Turin (A), 1:2 Empoli (H), 0:0 Cagliari Calcio (A), 1:1 Everton (A), 4:0 Barnsley (A)

Letzte 5 Spiele Genua - AS Rom: 0:1 (A), 4:1 (H), 0:1 (A), 0:0 (A), 0:2 (H)

Beide Teams standen sich bisher 118 Mal gegenüber. Die Roma führt den Vergleich mit 58 Siegen an. Die Bilanz wird mit 26 Remis und 34 Niederlagen vervollständigt. In Genua haben aber die Hausherren in der Genua AS Rom Prognose die Nase vorne (27S, 18U, 13N).

In der vergangenen Saison gab es zwei Heimsiege bei dieser Paarung: Der CFC siegte vor den eigenen Fans mit 4:1, verlor aber dann das Rückspiel in der Hauptstadt mit 0:1. Der Erfolg der Grifone war der erste nach 17 vergeblichen Versuchen (4U, 13N).

Genua - AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Genua: Gollini - Vogliacco, Bani, Vasquez - Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovsky, Martin - Pinamonti, Vitinha

Ersatzbank Genua: Leali, Sommariva, Bohinen, Thorsby, De Winter, Matturo, Ekhator, Accornero, Masini, Venturino, Ekuban, Marcandalli

Startelf AS Rom: Svilar - Celik, Mancini, Ndicka, Angelino - Koné, Cristante, Le Fee - Saelemaekers, Dovbyk, Soulé

Ersatzbank AS Rom: Ryan, Marin, Hermoso, Hummels, Dahl, Abdulhamid, Nardin, Paredes, Pisilli, Zalewski, El Shaarawy, Dybala, Shomurodov

Mats Hummels braucht nach eigenen Angaben noch ein paar Trainingseinheiten, bis er wieder bei 100 Prozent ist.

So sitzt der ehemalige Dortmunder am Sonntag zunächst mal auf der Bank.

Unser Genua - AS Rom Tipp: Doppelte Chance 1X

In der Vorsaison musste Genua als Aufsteiger lediglich fünf Heimpleiten hinnehmen. Wir rechnen nicht damit, dass es nach dem 0:2 gegen Verona die zweite Heimniederlage in Serie setzt.

Zudem hat der CFC in dieser Spielzeit vor den eigenen Fans schon Meister Inter ein Remis abgetrotzt. Außerdem hat sich die Roma bisher in Genua oft recht schwer getan. So müsste gegen die noch formschwachen Römer mindestens ein Punkt drin sein.