Gladbach - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2024

SPORT1 Betting 23.11.2024 • 08:00 Uhr Gladbach - St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Endet die Siegesserie der Fohlen?

Unser Gladbach - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.11.2024 lautet: Relegationsplatz hin oder her, die Kiezkicker wehren sich im Wett Tipp heute mit ihrer erprobten Defensive.

Es ist nicht einfach gewesen, die passende Gladbach St. Pauli Prognose für den elften Spieltag zu wählen. Drei Heimsiege in Serie sowie vier ungeschlagene Liga-Spiele in Folge haben die Fohlen mit Schmetterlingen im Bauch in die Länderspielpause getragen. Aktuell fehlen den Gastgebern nur noch drei Punkte auf den vierten Tabellenplatz.

St. Pauli hat noch immer an der schwächsten Angriffsreihe im deutschen Oberhaus zu knabbern (7 Tore), hat sich in der Defensive mittlerweile aber als große Hürde entpuppt. Wir wählen für den Gladbach St. Pauli Wett Tipp heute deshalb eine Quote von 2,05 bei Intertops und spielen “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Gladbach vs St. Pauli auf “Unter 2,5 Tore”:

St. Pauli ließ erst 115 Schüsse gegen sich zu (5.)

Im Schnitt enthielten die Partien der Kiezkicker nur 1,90 Tore pro Spieltag.

St. Pauli hat die schwächste Schussverwandlungs-Quote der Bundesliga (6,36 Prozent).

Gladbach vs St. Pauli Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter öffnen mit ihrer Wahl der Gladbach St. Pauli Quoten mehrere Türen für einen Wettschein. Feiern die Fohlen ihren vierten Heimsieg in Serie, könnt ihr immer noch das 1,87-Fache gewinnen.

Ein faires Angebot, das ebenso für die Gladbach St. Pauli Wettquoten auf der Gegenseite gilt. Die Kiezkicker haben nur eines ihrer letzten drei Liga-Spiele verloren und sind mit Siegquoten um 4,43 passend einsortiert.

Gladbach vs St. Pauli Prognose: Fokus auf das Wesentliche

Die erfolgsverwöhnten Kiezkicker durchlebten über den Sommer und die ersten Spieltage hinweg eine Wandlung. War der Aufsteiger noch im vergangenen Jahr durch seine Spielstärke aufgefallen, rückte Alexander Blessin schon in der Vorbereitung völlig andere Themen in den Mittelpunkt.

Spätestens nach der dritten Niederlage in Folge hatten es alle im Verein verstanden: In der Bundesliga müssen andere Stärken her. Seither verteidigen die Norddeutschen wesentlich tiefer, treten kompakter auf und haben sich konkurrenzfähig gezeigt.

Die Blessin-Elf lief bislang die meisten Kilometer (1213,7), führte die viertmeisten Zweikämpfe (659) und hat prozentual die meisten Defensivduelle aller Bundesligisten für sich entschieden (67,8 Prozent).

Vor der knappen 0:1-Niederlage gegen Bayern verhinderte St. Pauli in zwei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen ein Gegentor und sammelte prompt vier Zähler. Das ist auch das Ziel der Kiezkicker im Gladbach St. Pauli Tipp.

Gladbach - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 3:1 Münster (H), 0:0 RB Leipzig (A), 4:1 Werder Bremen (H), 1:2 Frankfurt (A), 1:1 Mainz (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:1 Braunschweig (A), 0:1 Bayern (H), 2:0 Hoffenheim (A), 2:4 RB Leipzig (A), 0:0 Wolfsburg (H).

Letzte 5 Spiele Gladbach vs. St. Pauli: 0:1 (H), 4:4 (H), 5:4 n.E. (H), 4:1 (A), 0:0 (H).

Die Sorgen im Angriffsspiel werden die Kiezkicker vermutlich über das gesamte Spieljahr begleiten. Der Aufsteiger erzielte bis jetzt die wenigsten Saisontore (7), sammelte die wenigsten erwartbaren Treffer (8,26 xG) und legte die niedrigste Schussverwandlungsquote hin (6,36 Prozent).

Zumindest in Sachen Schussverwandlungs-Quote taucht Gladbach (10,20 Prozent) ebenfalls nicht in der oberen Tabellenhälfte auf (12.).

Innerhalb der letzten drei Spieltage fielen in Partien der Gäste insgesamt nur drei Treffer - nie wurden beide anwesenden Fanlager gleichzeitig mit einem Treffer ihrer favorisierten Mannschaft belohnt.

Tore auf beiden Seiten fielen in nur 20 Prozent der Begegnungen des Aufsteigers. Ruft ihr die ODDSET App auf, findet ihr dort eine Quote von 2,00 für “Beide Teams treffen: Nein”.

Unserer Meinung nach wäre das laut Gladbach St. Pauli Prognose eine gute Alternative. Die Blessin-Elf ging aus zwei der drei vorangegangenen Gastauftritte ohne Gegentreffer hervor.

So seht ihr Gladbach - St. Pauli im TV oder Stream:

24. November 2024, 17.30 Uhr, Borussia-Park, Gladbach

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In einer torarmen Begegnung sollte dennoch Gladbach die besseren Karten auf den Sieg in der Hand halten. Die Fohlen gewannen ihre letzte drei Heimspiele, zwei davon mit mindestens zwei Toren Vorsprung (insgesamt 8:3 Tore).

Die Aufgabe gegen den Ball wird für die Verteidiger der Hausherren recht klar definiert sein. St. Pauli spielte bis jetzt die meisten langen Bälle aller Bundesligisten (547), das könnte auch ein Mittel im Gladbach gegen St. Pauli Tipp sein.

Gladbach vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Nicolas - Scally, Friedrich, Itakura, Ullrich, Reitz, Weigl, Honorat, Plea, Hack, Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel, Chiarodia, Lainer, Neuhaus, Sander, Stöger, Ngoumou, Ranos, Cvancara

Startelf St. Pauli: Vasilj - Saliakas, Smith, Mets, Wahl, Ritzka, Guilavogui, Boukhalfa, Irvine, Afolayan, Eggestein

Ersatzbank St. Pauli: Oelschlägel, Nemeth, Dzwigala, Stevens, Schmitz, Ahlstrand, Wagner, Sinani, Albers

Stellen sich die Fohlen auf diese Vorgehensweise richtig ein, ist eine Partie ohne Gegentreffer durchaus möglich.

Am vergangenen Spieltag gegen Bayern (0:1) wurde St. Pauli das zweite Team dieser Spielzeit, das innerhalb einer gesamten Partie keinen einzigen Torschuss abgeben konnte. In der Gladbach vs. St. Pauli Prognose ist aber Besserung in Sicht.

Unser Gladbach - St. Pauli Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Kiezkicker werden Gladbach in einer abwartenden 5-4-1-Formation empfangen und das erworbene Selbstvertrauen der Hausherren auf die Probe stellen. Verpassen die Fohlen einen frühen Führungstreffer, droht ihnen einen zähe Angelegenheit.