Gladbach - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten 28.09.2024

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 09:00 Uhr Gladbach - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wird es langsam eng für Gerardo Seoane?

Unser Gladbach - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.09.2024 lautet: Seit Februar warten die Fohlen auf einen Heimsieg. Im Wett Tipp heute droht die Serie aber auch gegen die Eisernen weiterzugehen.

Borussia Mönchengladbach hat drei der ersten vier Punktspiele in der Saison 2024/25 verloren. So etwas hatte der Verein zuletzt vor neun Jahren hinnehmen müssen. Diese Bilanz muss sich dringend verbessern. Doch am Samstag geht es gegen Union Berlin, das als einziges Team neben RB Leipzig und den Bayern in dieser Spielzeit noch ungeschlagen ist. Auch bei den Quoten der Gladbach Union Berlin Prognose kommen ein paar Zweifel auf.

Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,67 bei Bet365 den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Union Berlin auf „Doppelte Chance X2″:

Die Fohlen gewannen nur eines von 11 Duellen gegen Union

Die Borussia ging lediglich in einem der letzten 10 BL-Spiele als Sieger vom Feld

Mönchengladbach ist seit 7 Monaten ohne Heimsieg

Gladbach vs Union Berlin Quoten Analyse:

An den Buchmachern ist die Heim-Misere der Fohlen auch nicht spurlos vorübergegangen. Anders kann man sich maximale Gladbach Union Berlin Quoten für einen Heimsieg von 2,15 nicht erklären.

So dürfen auch die Gäste aus Sicht der Gladbach Union Berlin Wettquoten auf etwas Zählbares hoffen. Für einen Dreier der Berliner bekommt ihr Quoten im Schnitt von 3,40. Mit einer Gratiswette lassen sich solche Tipps hervorragend absichern.

Gladbach vs Union Berlin Prognose: Wie sorgen die Fohlen für mehr Gefahr?

Nach der extrem enttäuschenden Vorsaison sollte es in Mönchengladbach in diesem Jahr eigentlich wieder deutlich nach oben gehen. Die Mannschaft hat spielerisch auch einige Fortschritte gemacht. Doch diese haben sich bisher noch nicht auf dem Punktekonto niedergeschlagen. Bisher glückte nur der Pflichtsieg gegen Bochum (2:0). Gegen Leverkusen (2:3), Stuttgart (1:3) und Frankfurt (0:2) gingen die Männer von Coach Gerardo Seoane leer aus. Ein Problem ist vor allem die Offensive.

Die Fohlen kommen auf einen Expected-Goals-Wert von 8,0, erzielten dabei allerdings nur fünf Tore. Kein Team unterbot seinen xG-Wert so deutlich wie die Borussen (-3). Zudem haben lediglich Bochum und St. Pauli eine schwächere Chancenverwertung als Gladbach (11,4 Prozent). So ist die Mannschaft seit sieben Monaten und sieben Heimspielen schon ohne Sieg (3U, 4N). Insgesamt gewann der Verein vom Niederrhein nur eines seiner letzten zehn Bundesliga-Spiele.

In der vergangenen Spielzeit hatte der FC Union gerade noch so den Absturz in die 2. Liga verhindern können. Unter Coach Bo Svensson und Geschäftsführer Horst Heldt soll dieses Jahr wieder vieles besser werden. Der Anfang lässt hoffen. Die Mannschaft befindet sich zwar noch in der Findungsphase und konnte bis dato in keinem Spiel über die volle Distanz überzeugen, doch dafür ist die Ausbeute mit zwei Siegen und zwei Remis aller Ehren wert. Mit einem hohen Pressing versucht der Trainer die spielerischen Defizite zu kaschieren, das könnte auch im Gladbach Union Berlin Tipp der Fall sein.

Zudem sollen Grundtugenden wie Zusammenhalt, Kampfgeist und Leidenschaft wieder im Vordergrund stehen. Nach dem 2:1 am vergangenen Spieltag daheim gegen Hoffenheim sind die Eisernen saisonübergreifend seit fünf BL-Spielen ungeschlagen (3S, 2U). Zudem hat man erst zwei Gegentore auf dem Konto (neuer BL-Bestwert!) und stellt damit zusammen mit Leipzig die beste Defensive der Liga. In der Fremde warten die Berliner aber seit sieben Spielen auf einen Sieg (4U, 3N) und erzielten dabei nur drei Tore. Union stellt mit 3,5 xG auch den zweitniedrigsten xG-Wert vor dem VfL Bochum (3,4).

Gladbach - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:2 Eintracht Frankfurt (A), 1:3 VfB Stuttgart (H), 2:0 Bochum (A), 2:3 Bayer Leverkusen (H), 3:1 Erzgebirge Aue (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:1 Hoffenheim (H), 0:0 RB Leipzig (A), 1:0 St. Pauli (H), 1:1 Mainz (A), 1:0 Greifswalder FC (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Union Berlin: 0:0 (H), 1:3 (A), 0:1 (H), 1:2 (A), 1:2 (H)

Am Samstag treffen beide Vereine zum elften Mal in der Bundesliga aufeinander. Die Borussen konnten bisher nur ein einziges Duell für sich entscheiden. Dieser Erfolg kam im Mai 2020 mit einem 4:1 zu Hause zustande.

Demgegenüber stehen sechs Siege für Union und drei Remis. Seit acht Partien sind die Berliner gegen Mönchengladbach ungeschlagen. Auch Bo Svensson ist als Trainer gegen seinen Ex-Verein ohne Niederlage (drei Siege, drei Remis).

Union-Stürmer Jordan war in der vergangenen Saison an die Borussia ausgeliehen. Trifft der Angreifer in der Gladbach Union Berlin Prognose am Samstag gegen seinen Ex-Verein, wird dies bei Bet-at-home mit einer Quote von 3,45 belohnt.

So seht ihr Gladbach - Union Berlin im TV oder Stream:

28. September 2024, 15:30 Uhr, Borussia-Park, Mönchengladbach

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Schon seit langer Zeit ist der Bundesliga-Samstag fest in der Hand von Sky. So gibt es auch das Duell zwischen der Borussia und Union bei dem Bezahlsender zu sehen.

Anpfiff im Borussia-Park ist um 15:30 Uhr, ab dann kannst du deinen Gladbach Union Berlin Tipp live prüfen.

Gladbach vs Union Berlin: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Nicolas – Scally, Itakura, Elvedi, Netz – Reitz, Weigl – Honorat, Stöger, Plea – Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel (Tor), Chiarodia, Friedrich, Lainer, Ullrich, Hack, Neuhaus, Ngoumou, Sander, Cvancara, Fukuda, Ranos

Startelf Union Berlin: Rönnow – Doekhi, Vogt, Diogo Leite – Trimmel, Schäfer, Khedira, Rothe – Jeong, Hollerbach – Jordan

Ersatzbank Union Berlin: Klaus, Schwolow (beide Tor), Querfeld, Benes, Haberer, Kemlein, Skov, Tousart, Prtajin, Skarke, Vertessen

Die Hausherren müssen ohne Olschowsky, Omlin und Borges Sanches auskommen. Bei Honorat steht der Einsatz noch auf der Kippe.

Laut Gladbach Union Berlin Prognose reisen die Gäste ohne Stein, Juranovic und Volland an den Niederrhein.

Unser Gladbach - Union Berlin Tipp: Doppelte Chance X2

Die Fohlen stehen nach dem schwachen Start unter Druck. Ein Heimsieg muss dringend her. Doch ob Angstgegner Union Berlin nun zur richtigen Zeit Station im Borussia-Park macht, bleibt fraglich.

Mit einer guten Defensive sind die Eisernen als eines von drei Teams in dieser Saison noch ungeschlagen. Wir trauen den Gästen zu, dass sich diese Serie auch über den Samstag hinaus fortsetzt.