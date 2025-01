Glasgow Rangers - Celtic Tipp, Prognose & Quoten | 02.01.2025

SPORT1 Betting 01.01.2025 • 07:00 Uhr Glasgow Rangers - Celtic Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premiership Schottland Wette | Dominiert Celtic das Old Firm?

Unser Glasgow Rangers - Celtic Sportwetten Tipp zum Premiership Schottland Spiel am 02.01.2025 lautet: In Schottland startet das neue Jahr mit einem Old Firm. Celtic begeistert im Wett Tipp heute mit furiosem Angriffsfußball.

Das Kräfteverhältnis der beiden Glasgow-Teams ist in dieser Saison deutlich aus dem Gleichgewicht geraten. Celtic dominiert die Scottish Premiership (50 Punkte) und hat bereits nach 18 absolvierten Partien 14 Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen (36 Punkte).

In unserer Glasgow Rangers Celtic Prognose stützen wir uns auf die grandiose Offensive der Gäste. Um den Glasgow Rangers Celtic Wett Tipp heute mit einem ansehnlichen Value auszustatten, greifen wir bei Bwin zu einer Quote von 1.98 und wählen “Celtic über 1,5 Tore” im Spiel.

Darum tippen wir bei Glasgow Rangers vs Celtic auf “Celtic über 1,5 Tore”:

Celtic erzielte in 18 Ligaspielen 49,2 xG (1.).

Durchschnittlich erzielte Celtic 2,88 Tore pro Ligaspiel (1.).

Die Glasgow Rangers verpassten in 4 der letzten 5 Pflichtspiele einen Sieg (2U, 2N).

Glasgow Rangers vs Celtic Quoten Analyse:

Die Buchmacher gehen in ihrer Verteilung der Glasgow Rangers Celtic Wettquoten noch relativ gnädig mit den Gastgebern um. Den Hausherren fehlt derzeit die nötige Form, sodass wir selbst zu einem dreifachen Gewinn für einen Heimsieg nein sagen.

Im Gegenzug liebäugeln wir bei den Glasgow Rangers Celtic Quoten mit dem Einsatz eines Bwin Bonus . Der wäre in einer Quote von 2,25 für einen “Sieg Celtic” hervorragend aufgehoben und würde den Value dieser Wette erhöhen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Glasgow Rangers vs Celtic Prognose: Pure Dominanz

Was Brendan Rodgers in dieser Spielzeit mit Celtic in der heimischen Liga auf die Beine stellt, ist phänomenal. Der 54-fache schottische Meister führt die Scottish Premiership nach nur 18 absolvierten Partien mit 14 Zählern Vorsprung auf den Rest der Liga an.

Erster Verfolger sind, wie nicht anders zu erwarten, die Glasgow Rangers. “The Gers” haben jedoch nur zwei Punkte Abstand auf das drittbeste Team aus Aberdeen. Zuletzt schrumpfte der Vorsprung nach zwei sieglosen Ligaspielen in Folge.

Aktuell gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Celtic in dieser Saison den Meistertitel noch aus der Hand gibt. “The Bhoys” sind heißer als jedes andere Team auf den Torerfolg (52 Tore) und haben zudem die sicherste Verteidigung der Premiership (4 Gegentore).

15 der 18 ausgetragenen Ligaspiele beendete die Rodgers-Elf ohne Gegentreffer. Im Gegenzug mussten die Konkurrenten mit durchschnittlich 2,88 Toren des Tabellenführers rechnen. Dadurch werden unsere Chancen auf einen erfolgreichen Glasgow Rangers Celtic Tipp sicher nicht gelindert.

Glasgow Rangers - Celtic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 1:2 St. Mirren (A), 1:0 Dundee FC (H), 4:5 n.E. Celtic (A), 1:1 Tottenham (H), 3:0 Ross County (A).

Letzte 5 Spiele Celtic: 4:0 Motherwell (H), 0:0 Dundee United (A), 5:4 n.E. Glasgow Rangers (H), 0:0 Dinamo Zagreb (A), 3:0 Hibernian (H).

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers vs. Celtic: 4:5 n.E. (A), 0:3 (H), 0:1 (A), 1:2 (A), 3:3 (H).

Die erwartbaren Statistiken decken sich mit den realen Zahlen und untermauern die Dominanz von Celtic Glasgow in dieser Spielzeit. Celtic nutzte die 18 vorangegangenen Begegnungen für 49,2 erwartbare Treffer (1.).

Das zweitbeste Team in dieser Disziplin kommt ebenfalls aus Glasgow, doch die Rangers dümpeln mit 37,7 erwartbaren Toren deutlich hinter dem Erzrivalen.

Die aktuelle Misere der Gastgeber steht allerdings nicht nur mit der Offensive in Verbindung. “The Gers” kassierten in drei ihrer vier vorangegangenen Pflichtspiele “Über 1,5 Gegentore”. Zusätzlich erlaubte die Mannschaft von Philippe Clement während der letzten beiden Ligaspiele je zwei Gegentreffer.

In den Duellen mit Motherwell (2:2) und St. Mirren (1:2) waren die Clement-Schützlinge nicht annähernd mit einem vergleichbaren Niveau der Celtic-Offensive konfrontiert.

Vor allem die individuellen Fähigkeiten von Nicolas-Gerit Kühn (13 Scorerpunkte) und Kyogo Furuhashi (11 Scorerpunkte) sind Gefahrenpunkte für die Rangers-Defensive. Die beiden besten Scorer der Scottish Premiership kommen gemeinsam auf 15 Saisontore.

So seht ihr Glasgow Rangers - Celtic im TV oder Stream:

02. Januar 2025, 16 Uhr, Ibrox Stadium, Glasgow

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ein “Sieg Celtic” ist uns als Glasgow Rangers vs. Celtic Prognose allerdings doch etwas zu heiß. Die Gers sind im eigenen Stadion besonders stark und in dieser Spielzeit noch unbezwungen. Acht der neun vorangegangenen Liga-Heimspiele wurden erfolgreich bestritten (1U).

Die Gäste sind sogar unabhängig vom Austragungsort im schottischen Erstliga-Fußball ungeschlagen und haben in der Ferne ebenso viele Punkte ergattert (25) wie die Rangers in ihrem Ibrox Stadium (25).

Glasgow Rangers vs Celtic: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Glasgow Rangers: Butland, Tavernier, Sterling, Balogun, Jefte, Diomande, Barron, Cerny, Bajrami, Hagi, Igamane

Ersatzbank Glasgow Rangers: Kelly, Pröpper, Ridvan Yilmaz, Raskin, Dowell, Cortes, McCausland, Danilo, Dessers

Startelf Celtic: Schmeichel, Johnston, Carter-Vickers, Scales, Valle, Hatate, Bernardo, Engels, Kühn, Furuhashi, Yang

Ersatzbank Celtic: Sinisalo, Trusty, Taylor, Anthony Ralston, McCowan, McGregor, Palma, Maeda, Idah

Die Mannschaft von Brendan Rodgers kommt bislang auf 74,3 Prozent Ballbesitz pro Ligaspiel (1.). Daraus entwickelte der Tabellenführer pro Spieltag die meisten Torschüsse (7,6) und erspielte sich mit Abstand die meisten Großchancen (85).

Das könnte euch möglicherweise als Argumentation für eine alternative Glasgow Rangers vs. Celtic Prognose reichen. Für eine “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” gibt es derzeit den 1,75-fachen Gewinn auf dem Markt. Absichern könnt ihr euch mit einer Wette ohne Einzahlung .

Unser Glasgow Rangers - Celtic Tipp: Celtic über 1,5 Tore

Der Offensivabteilung des Tabellenführers bei ihrer Arbeit zuzuschauen, bereitet vielen neutralen Zuschauern in dieser Saison große Freude. Die einstudierten Abläufe im Team von Brendan Rodgers sind ideal an die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Akteure angepasst und sollte im Old Form zu mindestens zwei Treffern führen.