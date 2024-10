Griechenland - Irland Tipp, Prognose, Quoten | 13.10.2024

SPORT1 Betting 12.10.2024 • 11:00 Uhr Griechenland - Irland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Festigen die Hellenen den 1. Platz?

Unser Griechenland - Irland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 13.10.2024 lautet: In England trafen die Griechen zuletzt doppelt. In unserem Wett Tipp heute trauen wir ihnen das auch zuhause gegen die Iren zu.

Am Donnerstag gab es in der Nations League eine große Überraschung, wenn nicht sogar eine Sensation. In unserer Griechenland Irland Prognose begegnen wir der Mannschaft, die das geschafft hat, womit im Vorfeld kaum einer gerechnet hat: Ein Auswärtssieg bei Vize-Europameister England.

Dieses Kunststück gelang den Griechen, die damit nun allerbeste Chancen auf den direkten Aufstieg in die Liga A haben. Bisher zeigten sich die Hellenen überraschend treffsicher und im kommenden Heimspiel erwarten wir weitere Treffer. Wir entscheiden uns für den Griechenland Irland Wett Tipp heute “Griechenland Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 2,16 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Griechenland vs Irland auf “Griechenland Über 1,5 Tore”:

Griechenland traf in allen bisherigen 3 Nations-League-Partien mindestens doppelt.

Irland kassierte in den bisherigen 3 Spielen 5 Gegentreffer.

Die Griechen haben keines der bisherigen 6 Duelle mit den Iren verloren (5S, 1U).



Griechenland vs Irland Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher, bei denen sich mittlerweile Wetten mit PayPal als eine Möglichkeit etabliert hat, sieht die Hellenen in der Favoritenrolle. Die Griechenland Irland Quoten für Wetten auf einen Heimsieg kreisen um 1,80 herum. Wer auf die Iren setzt, der darf aktuell mit Quoten bis 5,20 rechnen.

Allzu viele Treffer erwarten die Bookies in diesem Match nicht. Bereits die Griechenland Irland Wettquoten für “Über 2,5 Tore” erreichen Werte bis 2,66. Allen voran den Gästen trauen die Wettanbieter kein Tor zu. Das spiegelt sich in Quoten von bis zu 2,40 für die Option “Beide Teams treffen” wider.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Griechenland vs Irland Prognose: Hellenen packen die Gelegenheit beim Schopf

Nach drei Länderspiel-Siegen ohne Gegentor in Folge, von denen die letzten beiden in der Nations League gegen Finnland und in Irland waren, flogen die Griechen voller Selbstvertrauen auf die Insel. Dass sie bei Vize-Europameister England gewinnen würden, hat ihnen dennoch kaum einer zugetraut.

Doch genau dieser Fall ist eingetreten. Mit 2:1 schockten die Hellenen die Three Lions und setzten sich mit neun Punkten nach drei Partien an die Spitze der Gruppe 2 in der Liga B. Schon gegen Finnland und in Irland hatte der Europameister von 2004 jeweils mindestens doppelt getroffen.

Weiter zurückblickend erzielten die Griechen in jedem ihrer letzten vier Länderspiele mindestens zwei Treffer, was mit ein Grund dafür ist, dass wir den von uns vorgeschlagenen Griechenland Irland Tipp in dieser Form anspielen. Selbst war es für Hellas der erste Gegentreffer nach zuvor drei Weißen Westen in Folge.

Im eigenen Land haben die Hellenen nur eine der letzten zwölf Partien verloren (8S, 3U). Das war ein knappes 0:1 gegen die Niederlande im Rahmen der Qualifikation zur EM 2024. Aktuell sind sie seit vier Heimspielen ungeschlagen (3S, 1U). In jeder dieser letzten vier Heimpartien trafen sie mindestens doppelt, unter anderem auch gegen Frankreich.

Griechenland - Irland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Griechenland: 2:1 England (A), 2:0 Irland (A), 3:0 Finnland (H), 2:0 Malta (H), 1:2 Deutschland (A)

Letzte 5 Spiele Irland: 2:1 Finnland (A), 0:2 Griechenland (H), 0:2 England (H), 0:3 Portugal (A), 2:1 Ungarn (H)

Letzte 5 Spiele Griechenland vs Irland: 2:0 (A), 2:0 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 0:0 (H)



Auch Irland konnte am Donnerstag einen Sieg feiern. Ebenfalls mit 2:1 gewannen die Iren ihre Auswärtspartie in Finnland und beendeten damit ihre Negativserie von drei Niederlagen am Stück. Bei jeder dieser drei Pleiten hatten sie kein eigenes Tor erzielen können, aber dafür jedes Mal mindestens zwei Gegentreffer kassiert.

Weiter zurückblickend gewannen “The Boys in Green” nur zwei ihrer letzten neun Länderspiele. Fünf der übrigen sieben Partien haben sie verloren (2U). Aus diesem Grund erachten wir in der Griechenland Irland Prognose auch den nüchternen Tipp auf Heimsieg als gute Alternative. Merkur Bets, einer der neuen Sportwetten Anbieter, liefert hierfür eine der Höchstquoten.

Auf des Gegners Platz konnten die Iren in den vergangenen etwas mehr als zwei Jahren nur drei von zehn Länderspielen für sich entscheiden. Neben dem jüngsten Sieg in Finnland gab es nur noch Auswärtserfolge bei den Fußballzwergen Malta und Gibraltar. Von den übrigen sieben Auswärtsspielen wurden ganze sechs verloren (1U).

Die Nations League 2020/21 hatten die Iren als Dritter ihrer Gruppe mit nur drei Punkten und lediglich einem Tor beendet. Insofern stehen sie jetzt schon etwas besser da als bei der letzten Ausgabe. Dennoch rechnen wir ihnen kaum Chancen aus.

So seht ihr Griechenland - Irland im TV oder Stream:

13. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Georgios Karaiskakis Stadium, Piräus

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: DAZN



Für die Spiele in der Nations League ist ein Abo bei DAZN erforderlich. Nur dort bekommt ihr das insgesamt siebte Duelle zwischen diesen beiden Nationen zu sehen.

In den bisherigen sechs Aufeinandertreffen sind die Griechen ungeschlagen geblieben. Sie haben fünf der bisherigen sechs direkten Begegnungen für sich entschieden (1U). Auch das Torverhältnis von 8:1 spricht für unsere Griechenland Irland Prognose.

Griechenland vs Irland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Griechenland: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Giannoulis; Kourbelis, Siopis, Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis

Ersatzbank Griechenland: Mandas, Tzolakis, Douvikas, Hatzidiakos, Konstantelias, Mantalos, Pelkas, Retsos, Vagiannidis, Zafeiris, Chatzigiovanis

Startelf Irland: Kelleher; O’Shea, Collins, Scales; Ogbene, Szmodics, Cullen, Knight, Brady, Azaz; Ferguson

Ersatzbank Irland: Travers, O’Leary, Ebosele, Idah, Johnston, McAteer, McGrath, McGuinness, Molumby, Omobamidele, Parrott, Taylor

In den letzten drei direkten Duellen mit den Iren konnten die Hellenen jeweils doppelt treffen. Beim 2:1 in England war Evangelos Pavlidis mit seinen beiden Treffern der gefeierte Held. Das Siegtor erzielte der Stürmer von Benfica Lissabon tief in der Nachspielzeit.

Er ist für uns auch ein Kandidat für einen Treffer am Sonntag. Der Griechenland Irland Tipp auf Pavlidis als Torschützen liefert Quoten um 2,85.

Unser Griechenland - Irland Tipp: “Griechenland Über 1,5 Tore”

Vieles spricht für die Gastgeber. Zwar konnten die Iren am Donnerstag mit dem Sieg in Finnland nach zuvor drei Zu-Null-Pleiten in Folge einen Befreiungsschlag feiern. Doch für uns wiegt der griechische Sieg auf der Insel mehr. Zudem haben die Hellenen bereits das Hinspiel in Irland mit 2:0 gewonnen und überhaupt noch nie gegen die “Boys in Green” verloren. Mit dem Erfolg bei den Three Lions haben sie sich in eine hervorragende Position im Kampf um den direkten Aufstieg in die Liga A gebracht. Diese wollen sie drei Tage später zu Hause nicht gleich wieder verspielen.