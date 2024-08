Hajduk Split - Ruzomberok Tipp, Prognose, Quoten 15.08.24

SPORT1 Betting 14.08.2024 • 11:59 Uhr Hajduk Split - Ruzomberok Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Quali Wette | Wie gut eignet sich Gennaro Gattuso als Trainer?

Unser Hajduk Split - Ruzomberok Sportwetten Tipp zum Conference League Qualifikationsspiel am 15.08.2024 lautet: Lange blieb Gennaro Gattuso bisher nur selten bei einem Klub. Hajduk Split ist seine achte Trainerstation im fünften Land. Zumindest über seine Defensive kann sich der ehemalige Abräumer in diesem Wett Tipp heute freuen.

An großen Namen mangelt es Hajduk Split nicht. Nikola Kalinic ist nach seiner aktiven Karriere in die Rolle als Sportdirektor gerutscht und hat sich um spannende Verstärkungen gekümmert. An der Seitenlinie dirigiert fortan Gennaro Gattuso die Geschicke der Hausherren. Seine verlängerten Arme auf dem Feld sind Ivan Perisic und Ivan Rakitic.

Große Taten haben die Kroaten bisher aber noch nicht vollbracht. Im Hinspiel entwickelte sich aus einem müden Kick gegen Ruzomberok ein torloses Unentschieden. Im Wett Tipp heute erwarten wir zumindest kein Gegentor für die Gattuso-Elf und spielen bei Betway eine Quote von 1,80 für „Ruzomberok Unter 0,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hajduk Split vs Ruzomberok auf „Ruzomberok Unter 0,5 Tore“:

Hajduk Split hat in 3 von 5 Pflichtspielen kein Gegentor kassiert.

Ruzomberok ging in 4 von 7 absolvierten Pflichtspielen ohne eigenen Torerfolg vom Feld.

Im Hinspiel sahen die Zuschauer insgesamt nur 4 Schüsse.

Hajduk Split vs Ruzomberok Quoten Analyse:

Die Frage nach der Favoritenrolle ist für die Wettanbieter in diesem Duell ziemlich schnell geklärt. Öffnet ihr eure CrazyBuzzer App, findet ihr nur eine sehr niedrige Siegquote von 1,32 für Hajduk Split.

Rein auf das Hinspiel bezogen, wäre die Außenseiterrolle der Gäste in der Hajduk Split Ruzomberok Prognose überhaupt nicht zu rechtfertigen. Beide Mannschaften kamen kaum gefährlich vor das gegnerische Tor. Allerdings erlauben die Qualitätsunterschiede auf individueller Ebene durchaus die Quoten der Gäste bis auf 9,00 ansteigen zu lassen.

Hajduk Split vs Ruzomberok Prognose: Als Trainer auf der Suche

Als Spieler hat Gennaro Gattuso großartige Erfolge gefeiert, unter anderem die Champions League sowie die Serie A doppelt mit dem AC Milan gewonnen. Die Trainerkarriere ist für den Weltmeister von 2006 dagegen gefährdet.

Bei SSC Neapel holte Gattuso zumindest noch die Trophäe im italienischen Pokal. Danach ging es aber stetig bergab. Weder beim FC Valencia, noch bei Olympique Marseille kam der Italiener auf mehr als 24 Spiele.

Nun hat es ihn nach Kroatien verschlagen, wo er mit Hajduk Split den ersten Meistertitel seit 20 Jahren holen will und den internationalen Wettbewerb erreichen möchte. In fünf Pflichtspielen haben die Splitter nur zwei Gegentore zugelassen und drei Partien ohne Gegentreffer beendet.

Für den Angriff müssen aber zusätzliche Lösungen her. Die Gastgeber erzielten in fünf Begegnungen fünf Tore. Mit einer einzigen Aktion des Gegenübers sind Siege arg gefährdet. Vergangenes Wochenende ließ Hajduk Split nach einem Elfmeter-Gegentor in der 98. Minute zwei Zähler gegen Lok Zagreb liegen.

Hajduk Split - Ruzomberok Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hajduk Split: 1:1 Lok Zagreb (A), 0:0 Ruzomberok (A), 2:1 Slaven Belupo (H), 0:0 HB Torshavn (A), 2:0 HB Torshavn (H).

Letzte 5 Spiele Ruzomberok: 1:0 Trencin (H), 0:0 Hajduk Split (H), 0:1 Trabzonspor (A), 1:1 Banska Bystrica (H), 0:2 Trabzonspor (H).

Letzte Spiele Hajduk Split vs. Ruzomberok: 0:0 (A).

So unglücklich muss es im Rückspiel im Hajduk Split Ruzomberok Tipp aber nicht zugehen. Die Gäste sind auf der europäischen Bühne im Angriff maßlos überfordert. Zuletzt ging der slowakische Klub in vier aufeinanderfolgenden internationalen Partien ohne eigenen Torerfolg vom Rasen.

Will man das Hinspiel aus Sicht der Kroaten positiv deuten, gerieten sie nie in Gefahr, einem Rückstand hinterher zu laufen. Ruzomberok gab nur einen Torschuss ab und lag am Ende bei 0,33 erwartbaren Toren.

Torgefahr werden die Gäste im Rückspiel aller Voraussicht nach erneut nicht erzeugen können. Seit sechs Pflichtspielen mussten sich die Anhänger der Slowaken mit maximal einem Torjubel pro Spiel zufriedengeben.

Ähnelt der zweite Vergleich dem Hinspiel, haben wir für euch bei Bwin spannende Hajduk Split Ruzomberok Quoten ausgegraben. Setzt ihr dort auf „Unter 2,5 Tore“, erhaltet ihr im Falle des Erfolges den 1,98-fachen Gewinn.

Unser Hajduk Split - Ruzomberok Tipp: Ruzomberok Unter 0,5 Tore

Die Stärke der Hausherren liegt in der Defensive, nicht im Angriff. Ruzomberok hat seit vier internationalen Begegnungen nicht mehr getroffen und sah zuletzt nicht wie eine Mannschaft aus, die der Negativserie ein Ende setzen kann.