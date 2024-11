Hannover - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2024

SPORT1 Betting 21.11.2024 • 23:00 Uhr Hannover - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Rehabilitieren sich die 96er für die letzte Niederlage?

Unser Hannover - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.11.2024 lautet: In einem spannenden Spiel räumen wir den Gastgebern aus Hannover Vorteile ein, sehen in unserem Wett Tipp heute aber dennoch keinen klaren Favoriten.

Hannover musste kürzlich im Kampf um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen und zog bei der SV Elversberg mit 1:3 den Kürzeren. Da die Verfolger (Paderborn, Düsseldorf, Karlsruhe) jedoch ebenfalls nicht überzeugten, blieben die Niedersachsen auf Platz 1. In unserer Hannover Darmstadt Prognose soll der Platz an der Sonne um jeden Preis verteidigt werden. Die Darmstädter zeigten sich zuletzt auf der Höhe und sind seit nunmehr fünf Liga-Duellen ungeschlagen.

Dennoch dürfte es in der Heinz von Heiden Arena sehr schwer werden. In unserem Hannover Darmstadt Wett Tipp heute spielen wir „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,00 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Hannover vs Darmstadt auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Hannover ist zu Hause eine Bank und gewann alle 6 Heimspiele.

Die Darmstädter holten nur 2 Siege in 5 Auswärtsspielen.

5 Mal trennten sich zuletzt beide Teams in der Heinz von Heiden Arena mit beiderseitigen Toren.

Hannover vs Darmstadt Quoten Analyse:

Zweifelsohne handelt es sich hierbei um ein Spitzenduell im deutschen Unterhaus. Die Hannover Darmstadt Quoten lassen auf einen Heimsieg schließen und bewerten diesen mit einem durchschnittlichen Wert von 1,94. Absolut nachvollziehbar, da der Liga-Primus bisher alle sechs Heimspiele siegreich gestaltete.

Wer hingegen die Lilien aus Darmstadt in Front sieht, darf sich teilweise über den mehr als 3,5-fachen Wetteinsatz freuen. Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz tendieren zu beiderseitigen Toren. Die Offensiv-Qualitäten beider Teams sind den Bookies keineswegs entgangen. Somit deuten die Hannover Darmstadt Wettquoten auf drei oder mehr Tore hin.

Hannover vs Darmstadt Prognose: Halten die 96er zu Hause ihre „Weiße Weste?

Nach sechs Jahren träumen die Hannoveraner von einer Rückkehr ins deutsche Oberhaus. Sieben der bisherigen zwölf Spieltage waren von Erfolg gekrönt. Dabei waren vor allem die Leistungen auf heimischem Boden als bärenstark zu bewerten.

Die sechs Heimspiele brachten 18 Punkte mit sich. Die Niedersachsen sind das mit Abstand heimstärkste Team der Liga und stehen auch defensiv zu Hause sehr sicher. Nur zwei Gegentore mussten in den sechs Heimspielen hingenommen werden.

Die Offensive ist keineswegs zu unterschätzen. 16 Tore wurden in der laufenden Spielzeit erzielt. Elf davon kamen auf heimischem Boden zum Vorschein. Dennoch würde ein Hannover Darmstadt Tipp auf drei oder mehr Tore ein gewisses Risiko nach sich ziehen. Letztlich endeten nämlich sieben der zwölf Liga-Begegnungen mit weniger als 2,5 Treffern.

Nach drei Siegen am Stück wurden die Niedersachsen zuletzt gegen die SV Elversberg auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die 1:3-Pleite gilt es in der Heinz von Heiden Arena gegen die Lilien wieder gutzumachen.

Hannover - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:3 SV Elversberg (A), 2:1 Karlsruher SC (H), 3:0 Magdeburg (A), 1:0 FC Schalke 04 (H), 0:2 Eintracht Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 3:1 Hertha BSC (H), 5:1 Greuther Fürth (A), 3:2 n.V. Dynamo Dresden (A), 1:1 SSV Ulm (H), 5:1 1. FC Köln (H).

Letzte Spiele Hannover vs. Darmstadt: 2:1 (H), 0:1 (A), 2:2 (H), 0:4 (A), 1:2 (H).

Die Darmstädter befinden sich laut Hannover vs. Darmstadt Prognose derzeit in einer sehr starken Verfassung und sind seit nunmehr fünf Liga-Duellen ohne Niederlage. Zuletzt standen zwei Siege in Folge zu Buche. Dabei war die Konkurrenz mit Greuther Fürth (5:1) und Hertha BSC (3:1) keineswegs zu unterschätzen.

Der Erfolg der Lilien trägt einen Namen: Florian Kohfeldt. Der 42-Jährige löste Torsten Lieberknecht als Trainer ab und führte die Elf vom vorletzten auf den 12. Tabellenplatz. Unter seiner Federführung haben die Hessen nur ein Spiel verloren. Dem 1:2 gegen Magdeburg stehen auf der anderen Seite satte fünf Siege und drei Remis gegenüber.

Vor allem die Offensive ist als sehr gefährlich zu bewerten. Neben dem Hamburger SV erzielten die Lilien die meisten Tore im deutschen Unterhaus, 26 waren es an der Zahl. Unter Kohfeldt hat Darmstadt bisweilen in jedem Match mindestens einmal getroffen, hat aber auch nie eine Weiße Weste aufgezeigt. Alles deutet in unserem Hannover vs. Darmstadt Tipp auf beiderseitige Tore hin.

Hannover vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik - Leopold, F. Kunze, Lee, Rochelt - Tresoldi, Ngankam

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Knight, Uhlmann, Christiansen, Chakroun, Gindorf, Oudenne, Momuluh, Voglsammer

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Nürnberger - Klefisch, A. Müller, P. Förster, Corredor - Lidberg, Lakenmacher

Ersatzbank Darmstadt: Brunst, Maglica, Bueno, Thiede, Gjasula, Kempe, Papela, Marseiler, Vilhelmsson

Ob Hannovers Coach Stefan Leitl nach dem 1:3-Debakel gegen Elversberg weiterhin am 4-4-2 mit Doppelsechs festhält, wird sich zeigen. Vor allem müssen die 96er mehr für die Offensive tun. Gegen die Lilien dürfte es darüber hinaus auf eine solide Abwehrleistung ankommen.

Die Darmstädter überzeugten zuletzt auf ganzer Linie und haben mit Neuzugang Isac Lidberg einen Knipser vorne drin. Satte neun Tore gehen auf das Konto des Neuzugangs. Auch in unserer Hannover Darmstadt Prognose ist ein weiterer Treffer keineswegs ausgeschlossen.

Unser Hannover - Darmstadt Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Ein Blick auf die Kader-Marktwerte bringt zwei Teams auf Augenhöhe zum Vorschein. Dennoch gibt es einige Indikatoren, die durchaus für einen Heimsieg sprechen. Die Niedersachsen haben bisweilen alle sechs Heimspiele gewonnen und sind somit im eigenen Stadion eine Bank. Darüber hinaus setzten sich die Lilien nur in zwei der bisherigen fünf Fernduelle durch.

Aufgrund der offensiven Durchschlagskraft der Gäste ist mit beiderseitigen Toren zu rechnen. Da die Hessen darüber hinaus einen starken Lauf aufzeigen, kann das Remis nicht gänzlich ausgeschlossen werden.