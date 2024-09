Hannover - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten 14.09.24

SPORT1 Betting 12.09.2024 • 23:00 Uhr Hannover - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer kann seine Serie ausbauen?

Unser Hannover - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.09.2024 lautet: In den vergangenen Jahren hat sich der FCK für H96 zu einer Art Angstgegner entwickelt. Im Wett Tipp heute rechnen wir damit, dass sich diese Tendenz fortsetzt.

Nur zwei Teams gewannen in dieser Zweitliga-Saison ihre ersten beiden Heimspiele. Eines davon ist Hannover 96. Nach der Länderspielpause wollen die Niedersachsen diese Bilanz in der Hannover Kaiserslautern Prognose weiter ausbauen. Doch am Samstag trifft man auf den 1. FC Kaiserslautern. Die „Roten Teufel“ aus der Pfalz gewannen als eines von drei Teams ihre ersten beiden Auswärtsspiele. Wer kann am 5. Spieltag der Saison 2024/25 seine Serie fortsetzen?

Wir entscheiden uns für den Hannover Kaiserslautern Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 1,85 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Hannover vs Kaiserslautern auf „Doppelte Chance X2″:

Seit dem letzten Aufstieg ist Hannover der Lieblingsgegner von Lautern

96-Trainer Stefan Leitl ist sowohl gegen den FCK als auch gegen Coach Markus Anfang noch ohne Sieg

Die Pfälzer haben 3 der letzten 4 Gastspiele im Unterhaus gewonnen

Hannover vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Die Qualität und der Heimvorteil sprechen bei den Hannover Kaiserslautern Quoten für die Niedersachsen. So sind die 96er bei den besten Buchmachern mit Siegquoten zwischen 1,88 und 1,93 auch favorisiert.

In der Tabelle sind beide Vereine nach vier Spieltagen mit sieben Punkten aber Nachbarn. Wenn ihr den Gästen aber den Dreier zutraut, dürft ihr euch dafür auf Hannover Kaiserslautern Wettquoten im Schnitt von 3,70 freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Kaiserslautern Prognose: Defensive als Prunkstück der 96er

Als Trainer Stefan Leitl 2022 nach Hannover kam, wollte man in der Landeshauptstadt eigentlich für 2025 die Rückkehr in die Bundesliga ins Auge fassen. Doch nach den mittelmäßigen Ergebnissen aus den letzten Jahren wurde die Zielsetzung für diese Saison angepasst (“Besser als Platz 6″). Mit sieben Zählern aus drei Partien legte 96 immerhin den besten Saisonstart seit 2019 hin. Doch am vergangenen Spieltag erfolgte mit dem 0:1 in Düsseldorf wieder ein Rückschlag. Hier zeigten sich die Niedersachsen in der Offensive viel zu harmlos.

So kommt Hannover in fünf Pflichtspielen dieser Saison nur auf drei Treffer, davon zwei aus dem Spiel heraus. Diese beiden Tore fielen am 1. Spieltag gegen Aufsteiger Jahn Regensburg (2:0). Für ein Team, das an der Spitze mitmischen will, ist das auf Dauer zu wenig. Dafür haben die 96er zusammen mit Tabellenführer Fortuna Düsseldorf die beste Abwehr (1 Gegentor). Auch das Aus im DFB-Pokal gegen Bielefeld zeigte, dass die Konstanz weiterhin fehlt. In der spielfreien Zeit gab es einen Test gegen den VfL Wolfsburg (1:2). Zuletzt gelangen dem Team 2020/21 drei Heimsiege zum Start in eine BL2-Saison.

In der Vorsaison musste Kaiserslautern lange um den Klassenerhalt bangen. Unter dem neuen Coach Markus Anfang hoffen die Pfälzer in diesem Jahr auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Mit zwei Siegen und einem Remis war der FCK auch gut in die neue Saison gestartet. Den ersten Rückschlag gab es vor der Länderspielpause. Im Top-Spiel gegen Hertha BSC konnte die Offensive der „Roten Teufel“ zwar erneut überzeugen und kam auf drei Treffer, da aber die Abwehr immer wieder dieselben Fehler macht, stand man am Ende nach einem 3:4 mit leeren Händen da.

Trainer Anfang wechselte beim Stand von 3:3 zwei Offensivkräfte ein und ging voll auf Sieg. Dieses Risiko zahlte sich aber nicht aus. Vier seiner acht Tore in dieser Saison erzielte der FCK nach Standards. Bereits in der Vorsaison war Kaiserslautern mit 26 Treffern das gefährlichste Team nach einem ruhenden Ball. Zum dritten Mal seit Bundesliga-Gründung könnte der Verein im Hannover Kaiserslautern Tipp die ersten drei Liga-Auswärtsspiele einer Saison gewinnen. In der vergangenen Spielzeit waren die Pfälzer nur auf drei Dreier in der Fremde gekommen. In der Länderspielpause gab es eine 1:4-Pleite im Test gegen den VfB Stuttgart.

Hannover - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:2 Wolfsburg (A), 0:1 Düsseldorf (A), 1:0 HSV (H), 0:2 Bielefeld (A), 0:0 Preußen Münster (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:4 VfB Stuttgart (A), 3:4 Hertha BSC (H), 1:0 Preußen Münster (A), 2:1 Ingolstadt (A), 2:2 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Hannover vs Kaiserslautern: 1:1 (H), 1:3 (A), 1:3 (H), 1:2 (A), 1:0 (H)

Alleine 40 Mal trafen die beiden Traditionsvereine schon in der Bundesliga aufeinander. Hier hatte Hannover leicht die Nase vorne (18S, 15N). Seit dem Wiederaufstieg 2022 holte Kaiserslautern aber gegen kein anderes Team so viele Punkte wie gegen Hannover 96 (10).

Auch 96-Coach Stefan Leitl konnte weder eines seiner sechs Zweitliga-Spiele gegen die Pfälzer (2U, 4N), noch eines seiner vier BL2-Duelle gegen Lauterns Trainer Markus Anfang gewinnen. Hannovers letzter Sieg gegen den FCK war ein 1:0 daheim im Januar 2017.

In den letzten vier Duellen hätte die Wette „Beide Teams treffen“ immer Erfolg gehabt. In diesem Zeitraum wurde auch dreimal der Wert von 2,5 Toren überboten. Zudem konnte der FCK in jedem der letzten 15 Zweitliga-Spiele mindestens einmal treffen.

So rechnen wir auch dieses Mal in der Hannover Kaiserslautern Prognose damit, dass der Ball auf beiden Seiten mindestens einmal im Netz zappelt. Dafür gibt es bei Bet-at-home Wettquoten von 1,60. Dieser Tipp spielt sich hervorragend in Kombination mit dem aktuellen Bet-at-home-Gutschein.

So seht ihr Hannover - Kaiserslautern im TV oder Stream:

14. September 2024, 13:00 Uhr, Heinz-von-Heiden-Arena

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die Fans der 2. Bundesliga können die Partie in Deutschland live nur beim Bezahlanbieter Sky verfolgen.

Die 96er tragen ihre Heimspiele im Niedersachsenstadion aus, welches aktuell den Namen Heinz-von-Heiden-Arena trägt. Anpfiff für die Partie gegen Kaiserslautern ist am Samstag um 13 Uhr.

Hannover vs Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Ezeh - Leopold, Christiansen - Lee, Nielsen, Rochelt - Tresoldi

Ersatzbank Hannover: Weinkauf - Knight, Gindorf, Voglsammer, Wdowik, Dehm, Uhlmann, Kunze, Oudenne, Ngankam

Startelf Kaiserslautern: Krahl - Toure, Tomiak, Heuer, Wekesser - Gyamerah, Kaloc, Ritter, Opoku, Yokota - Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Spahic - Kleinhansl, Zimmer, Tachie, Redondo, Elvedi, Mause, Raschl, Klement, Hanslik

Bei den Hausherren dürften die Top-Verteidiger Marcel Halstenberg und Phil Neumann wieder an Bord sein. Im Sturm dürfte Nicolo Tresoldi, der bei der deutschen U21 in der vorigen Woche einen Doppelpack schnürte, eine neue Chance bekommen.

In Kaiserslautern wird mit Spannung das Debüt des japanischen Flügelstürmers Daisuke Yokota, der aus Gent ausgeliehen ist, erwartet. Auch Ragnar Ache könnte nach seiner Verletzung erstmals wieder in der Startelf stehen.

Unser Hannover - Kaiserslautern Tipp: Doppelte Chance X2

Hannover ist mit guten Leistungen vor den eigenen Fans in die Saison gestartet. Allerdings ist die Offensive der Niedersachsen bisher viel zu harmlos. Auf der Gegenseite freundet sich der FCK immer mehr mit dem offensiven Fußball von Coach Anfang an. Am Ende trauen wir den Gästen mindestens einen Punkt zu. Das hat auch mit der guten Bilanz der Pfälzer gegen 96er zu tun. Zudem fühlten sich die „Roten Teufel“ zuletzt in der Fremde sehr wohl.