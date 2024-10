Hannover - Karlsruhe 2. Bundesliga Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

SPORT1 Betting 31.10.2024 • 23:00 Uhr Hannover - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Erobern die 96er die Tabellenspitze?

Unser Hannover - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.11.2024 lautet: Hannover bot zuletzt starke Leistungen und will sich in unserem Wett Tipp heute mit dem Platz an der Sonne belohnen.

Die Kicker aus Niedersachsen überzeugten kürzlich auf ganzer Linie und verbuchten in Magdeburg einen 3:0-Triumph. Dabei waren die Weichen mit einem 2:0 bereits vor der Halbzeitpause auf Sieg gestellt. In unserer Hannover Karlsruhe Prognose soll ein weiterer Erfolg resultieren. Der KSC ging kürzlich nach einem 1:3 auf heimischem Boden gegen die Berliner Hertha leer aus, tankte aber beim 2:0 gegen die Offenbacher Kickers im DFB-Pokal neues Selbstvertrauen. Hannover spielt zu Hause stark auf und holte in fünf Spielen 15 Punkte.

Unser Hannover Karlsruhe Wett Tipp heute lautet „Sieg Hannover (DNB)“ zu einer Quote von 1,49 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Hannover vs Karlsruhe auf „Sieg Hannover (DNB)“:

Hannover ist mit 5 Siegen das beste Heimteam im deutschen Unterhaus.

Karlsruhe holte nur einen Triumph in den vergangenen 5 Ligaspielen (3U, 1N).

Seit Juli 1988 hat Hannover auf heimischem Boden nicht mehr gegen den KSC verloren (4U, 8N).

Hannover vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk zum Drei-Wege-Markt gerichtet ist, wird recht schnell deutlich, dass die Hausherren aus Niedersachsen die niedrigsten Hannover gegen Karlsruhe Wettquoten am Markt „1x2″ aufzeigen. Diese liegen knapp über 2,00. Die Wettanbieter tendieren zu einem offensiv geführten Kräftemessen und rechnen mit drei oder mehr Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Karlsruhe Prognose: Behalten die Niedersachsen zu Hause ihre Weiße Weste?

Hannover landete in der letzten Saison auf dem sechsten Platz und hatte satte elf Punkte Rückstand zur Aufstiegszone. Deutlich stärker präsentiert sich die Elf von Trainer Stefan Leitl in der aktuellen Spielzeit und ist hinter Ligaprimus Düsseldorf die zweite treibende Kraft im deutschen Unterhaus. Nach sechs Jahren Zweitklassigkeit träumen die 96er von einer Rückkehr ins deutsche Oberhaus und gieren sogar nach der Tabellenspitze. Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Düsseldorf beträgt nämlich nur einen mageren Punkt.

Auf heimischem Boden spielten die Hannoveraner stark auf und übernehmen die Rolle des stärksten Heimteams der Liga. Alle fünf Ligaduelle im eigenen Stadion endeten siegreich. Die Offensive erzielte zu Hause neun Tore und traf bisweilen in jedem Heimspiel. Vor allem defensiv standen die Niedersachsen sehr sicher und hielten in vier der fünf Heimspiele die Null. Allgemein ließ die Abwehr in der Heinz von Heiden Arena nur ein Gegentor zu. 80 Prozent der Paarungen auf heimischem Boden brachten weniger als 2,5 Treffer zum Vorschein. Somit könnte sich ein Hannover Karlsruhe Tipp auf weniger als 2,5 Tore durchaus anbieten.

Hannover - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:0 Magdeburg (A), 1:0 FC Schalke 04 (H), 0:2 Eintracht Braunschweig (A), 2:0 FC Nürnberg (H), 1:2 SC Paderborn (A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:0 Offenbacher Kickers (A), 1:3 Hertha BSC (H), 1:0 SSV Ulm (A), 3:3 SV Darmstadt (H), 4:4 1. FC Köln (A).

Letzte Spiele Hannover vs. Karlsruhe: 2:1 (A), 2:2 (H), 1:2 (A), 1:0 (H), 2:0 (H).

Der Karlsruher SC konnte sich gegenüber dem vergangenen Fußballjahr um einen Rang verbessern und belegt derzeit Platz 4. Dennoch waren die Leistungen zuletzt im deutschen Unterhaus als durchwachsen zu bezeichnen. Nur eines der vergangenen fünf Ligaduelle war von Erfolg gekrönt. Dem knappen 1:0 beim Aufsteiger SSV Ulm stehen drei Remis und eine Niederlage gegen Hertha BSC (1:3) gegenüber.

Dennoch ist der KSC nach wie vor punktgleich mit dem Tabellenzweiten aus Hannover und könnte im Falle eines Sieges erneut an den 96ern vorbeiziehen. Auswärts sind die Kicker aus Baden-Württemberg nach wie vor ungeschlagen und holten zwei Siege und drei Remis. Beide Erfolgserlebnisse kamen jedoch gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel zustande.

Neun der insgesamt 21 Saisontore resultieren auf gegnerischem Boden. Den Karlsruhern mangelt es jedoch in der Fremde an defensiver Standfestigkeit. Sieben Gegentore mussten hingenommen werden. Drei der fünf Auswärtsbegegnungen endeten mit drei oder mehr bzw. beiderseitigen Toren.

So seht ihr Hannover - Karlsruhe im TV oder Stream:

02. November 2024, 13:00 Uhr, Heinz von Heiden Arena, Hannover

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga liegen beim Pay-TV-Anbieter Sky. Somit wird auch die Begegnung zwischen Hannover und Karlsruhe bei Sky zu sehen sein. Um das Match zu verfolgen, ist ein Abo erforderlich.

Hannover vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Zieler - Knight, Halstenberg, Neumann - Muroya, Leopold, F. Kunze, Wdowik, Voglsammer - Ngankam, Tresoldi

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Ezeh, Christiansen, Gindorf, Lee, Oudenne, Rochelt, Momuluh, Nielsen

Startelf Karlsruhe: Weiß - S. Jung, M. Franke, Beifus, Herold - Burnic, Rapp, Heußer, Wanitzek - Zivzivadze, Schleusener

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Bauer, Zengin, Günther, Jensen, Egloff, Conte, Hunziker, L. Pfeiffer

Die Hannoveraner können gegen den KSC aus dem Vollen schöpfen und haben keine verletzten Stammspieler zu beklagen. Zuletzt sorgte Andreas Voglsammer mit einem Doppelpack gegen Magdeburg für Aufsehen. Ein weiterer Treffer des 32-Jährigen ist auch in unserem Hannover Karlsruhe Tipp nicht ausgeschlossen.

Beim KSC könnte es gegenüber der Aufstellung im Pokal gegen die Offenbacher Kickers durchaus zur einen oder anderen Umstellung kommen. Im Sturm dürfte Fabian Schleusener zurück in die Startformation rücken und Luca Pfeiffer auf die Bank verdrängen. Inwiefern Conté in die Startformation zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Beim 1:3 gegen Hertha konnte der Linksaußen nicht überzeugen.

Unser Hannover - Karlsruhe Tipp: Sieg Hannover (DNB)

Die Kaderqualität fällt bei den 96ern etwas höher aus als bei den Gästen. Vor allem aber lässt die Heimstärke die Niedersachsen in unserer Hannover Karlsruhe Prognose zum Favoriten werden. Bisher hat der Tabellenzweite zu Hause keinen einzigen Punkt liegen gelassen und überzeugte mit nur einem Gegentor vor allem defensiv.