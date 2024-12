Hannover - Ulm Tipp, Prognose & Quoten | 07.12.2024

SPORT1 Betting 05.12.2024 • 23:00 Uhr Hannover - Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Stoßen die Niedersachsen in die Aufstiegszone vor?

Unser Hannover - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.12.2024 lautet: Mit drei sieglosen Duellen am Stück befinden sich die 96er im freien Fall und wollen diesen in unserem Wett Tipp heute gegen den Aufsteiger aus Ulm beenden.

Den Hannoveranern gelang zuletzt auch in Köln kein Sieg. Nach 90 Minuten waren die Gäste mit einem 2:2-Remis gut bedient und konnten sich über einen gewonnenen Punkt glücklich schätzen. In unserer Hannover Ulm Prognose soll nun gegen den Aufsteiger die Kehrtwende vollzogen werden. Der Aufsteiger aus Baden-Württemberg zeigte sich kürzlich nicht auf der Höhe und wartet seit nunmehr sieben Spieltagen im deutschen Unterhaus auf einen Sieg. Jüngst wurden beim 1:1 gegen Greuther Fürth die Punkte geteilt.

Die 96er legten im bisherigen Saisonverlauf ein hohes Maß an Heimstärke an den Tag und werden auch gegen Ulm überzeugen.

Wir spielen unseren Hannover Ulm Wett Tipp heute auf “Sieg Hannover & Über 1,5 Tore” zu einer Quote von 1,90 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Hannover vs Ulm auf “Sieg Hannover & Über 1,5 Tore”:

Hannover fungiert als stärkstes Heimteam der 2. Bundesliga (6S, 1N).

Der SSV Ulm holte im deutschen Unterhaus nur einen Sieg in 7 Fernduellen (4U, 2N).

Ulm hat noch nie bei den Niedersachsen gewonnen (2U, 3N).

Hannover vs Ulm Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren am klassischen Drei-Weg-Markt eine sehr klare Linie und lassen kaum Zweifel an einem weiteren Heimsieg der Hannoveraner. Dieser bringt durchschnittliche Hannover Ulm Quoten in Höhe von 1,60 mit sich. Absolut nachvollziehbar, da die Hausherren drei der letzten vier Heimspiele gegen den Aufsteiger siegreich gestalteten.

Wenngleich die Wettanbieter mit schneller Auszahlung von keinem Schützenfest ausgehen, liegen drei oder mehr Tore durchaus im Rahmen des Möglichen und bringen durchschnittliche Hannover Ulm Wettquoten von 1,85 mit sich.

Hannover vs Ulm Prognose: Halten die 96er ihren Kasten sauber?

Den Niedersachsen mangelt es in dieser Saison an der notwendigen Konstanz. Nach drei Liga-Erfolgen am Stück brachten die vergangenen drei Spieltage im deutschen Unterhaus nur einen mageren Zähler mit sich.

Nach den beiden Niederlagen gegen Elversberg (1:3) und Darmstadt (1:2) resultierte zuletzt in Köln ein Remis. Dennoch hat die Elf von Trainer Stefan Leitl nicht den Anschluss zur Aufstiegszone verloren und rangiert derzeit punktgleich mit dem Tabellenzweiten auf Platz 4.

Vor allem auf heimischem Boden sind die Hannoveraner eine Bank und holten bisweilen 18 der insgesamt 23 Punkte zu Hause. Sechs Siege und eine Niederlage sprechen für sich und lassen die Niedersachsen zum heimstärksten Team der 2. Bundesliga werden.

Im Schnitt erzielten die 96er pro Heimspiel 1,71 Treffer und ließen in sieben Paarungen nur vier Gegentore zu. Fünf der sieben Ansetzungen in der Heinz von Heiden Arena endeten mit zwei oder mehr Toren und lassen auch in unserem Hannover Ulm Tipp auf mindestens zwei Treffer schließen.

Hannover - Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:2 1. FC Köln (A), 1:2 SV Darmstadt (H), 1:3 SV Elversberg (A), 2:1 Karlsruher SC (H), 3:0 Magdeburg (A).

Letzte 5 Spiele Ulm: 1:1 Greuther Fürth (H), 2:2 Hertha BSC (A), 0:0 Magdeburg (A), 0:0 FC Schalke 04 (H), 1:1 SV Darmstadt (A).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Ulm: 2:0 (H), 3:3 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A).

Der SSV Ulm feierte im Vorjahr die Meisterschaft in der 3. Liga und stieg somit direkt in die 2. Bundesliga auf. Von Beginn an war die Marschroute klar. In erster Linie gilt es, den Klassenerhalt sicherzustellen.

Nachdem die ersten fünf Liga-Duelle nur einen Punkt mit sich brachten, mussten an den vergangenen neun Spieltagen nur zwei Niederlagen akzeptiert werden. Darüber hinaus standen zwei Siege und fünf Remis zu Buche. Auch in der Hannover Ulm Prognose ist ein Punktgewinn das große Ziel.

Momentan ist das Team von Trainer Thomas Wörle, der den Klub von der Regionalliga ins deutsche Unterhaus führte, auf Platz 16 anzutreffen und müsste die Relegation bestreiten. In der Fremde konnte bislang nur ein Erfolgserlebnis in dieser Saison verbucht werden. Dem 3:1 gegen Elversberg stehen auf der anderen Seite vier Remis und zwei Niederlagen gegenüber. Die Defensive kassierte im Schnitt pro Auswärtsspiel ein Gegentor. Vier der jüngsten fünf Begegnungen in der Fremde endeten mit mindestens zwei Treffern.

Hannover vs Ulm: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Zieler - Knight, Halstenberg, Neumann - Muroya, Leopold, Kunze, Dehm, Nielsen - Tresoldi, Ngankam

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Wallner, Wdowik, Gindorf, Lee, Rochelt, Momuluh, Voglsammer

Startelf Ulm: Thiede - Allgeier, N. Kolbe, Strompf - Keller, Brandt, Hyryläinen, J. Meier, Krattenmacher - Röser, Telalovic

Ersatzbank Ulm: Seybold, Gaal, A. Ludwig, Rösch, Reichert, Chessa, Castelle, Kahvic, Higl

Bei den Hannoveranern ist Max Christiansen aufgrund seines Platzverweises gegen Köln am kommenden Spieltag gesperrt. Für ihn dürfte Fabian Kunze vermutlich in die Startformation rücken. Zudem fällt Linksverteidiger Brooklyn Ezeh, der aber ohnehin nur von der Bank kam, verletzungsbedingt aus. In der Offensive ist nach wie vor Neuzugang Jessic Ngankam mit drei Toren in 14 Spielen der beste Angreifer. Zuletzt gegen Köln brachte der Neuner seine Farben zwischenzeitlich in Führung.

Die Gäste aus Ulm müssen auf Innenverteidiger Philipp Strompf, der gegen Fürth seine fünfte Gelbe Karte kassierte, verzichten. Seinen Posten wird voraussichtlich Johannes Reichert übernehmen. Offensive Hoffnungen ruhen beim Aufsteiger auf Felix Higl. Der Mittelstürmer ist mit vier Toren in 14 Spielen der treffsicherste Kicker in den eigenen Reihen. Seit nunmehr sieben Spieltagen gab es für den 27-Jährigen aber keinen Torjubel mehr. Sollte der Neuner in der Hannover vs. Ulm Prognose treffen, steht mehr als der fünffache Wetteinsatz im Raum.

Unser Hannover - Ulm Tipp: Sieg Hannover & Über 1,5 Tore

Mit 29,03 Millionen Euro verfügt Hannover über mehr als den doppelten Kader-Marktwert des Aufsteigers (13,05 Millionen Euro). Darüber hinaus agieren die Niedersachsen zu Hause und setzten sich in der Heinz von Heiden Arena in sechs von sieben Spielen durch.

Sämtliche Indikatoren deuten auf einen Heimsieg hin. Wenngleich wir mit keinem Torfestival rechnen, tendieren wir dennoch zu mindestens zwei Treffern im Spielverlauf.