Hansa Rostock – Hertha BSC Tipp, Prognose & Quoten | 18.08.2024

SPORT1 Betting 17.08.2024 • 08:00 Uhr Hansa Rostock – Hertha BSC Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Welches Team beendet den Negativtrend?

Unser Hansa Rostock - Hertha BSC Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 18.08.2024 lautet: Beide Mannschaften sind alles andere als gut in die neue Spielzeit gestartet und stehen somit bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals unter Druck. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen klaren Favoriten und tendieren zu einer engen Angelegenheit.

Die Hanseaten waren in der letzten Saison noch in der 2. Bundesliga unterwegs, konnten dort aber nicht die Klasse halten und agieren somit in diesem Fußballjahr in der 3. Liga. Hertha musste sich in der vergangenen Spielzeit mit einem Platz im Mittelfeld begnügen, möchte diese Saison aber um die Rückkehr ins deutsche Oberhaus mitspielen. Wenngleich beide Mannschaften holprig in die neue Saison starteten, gilt es zu beachten, dass die Berliner in der 2. Bundesliga spielen und die Ostseestädter in Liga 3.

Unser Hansa Rostock Hertha BSC Tipp lautet: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2.05 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Hansa Rostock vs Hertha BSC auf „DC X2 & Beide Teams treffen“:

Die Hauptstädter zeichnen sich durch den besseren Kader aus.

In der vergangenen Saison holte Hertha 17 Punkte mehr als Rostock.

Keinen der letzten drei Gastauftritte im Ostseestadion haben die Berliner verloren (1S, 2U).

Hansa Rostock vs Hertha BSC Quoten Analyse:

Wer sein Augenmerk auf den Drei-Wege-Markt gerichtet hat, wird recht schnell erkennen, dass dieser keinen klaren Favoriten zum Vorschein bringt. Dennoch sind die Gäste aus Berlin leicht zu favorisieren, da sie eine Liga über den Ostseestädtern spielen.

Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ deuten die Hansa Rostock Hertha BSC Quoten auf drei oder mehr Tore und lassen auf eine offensive Begegnung schließen. Ähnlich unserer Hansa Rostock Hertha BSC Prognose gehen auch die Bookies von beiderseitigen Toren aus.

Wer mehr Sicherheit beim Abschluss seiner Hansa Rostock Hertha BSC Quoten genießen möchte, könnte z. B. den Merkur Bets Sportwetten Bonus (100 % Cashback bis zu 100 €) nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hansa Rostock vs. Hertha BSC Prognose: Holt Hertha den ersten Saisonsieg?

In Rostock soll der neue Übungsleiter Bernd Hollerbach den Umbruch bzw. den Wiederaufstieg bewerkstelligen. Bisweilen waren die Leistungen in der 3. Liga auf überschaubarem Niveau. Der erste Spieltag führte zu einem 1:1 gegen Stuttgart II. Im Anschluss galt es, in Wiesbaden zu bestehen. Dort setzte es aber einen knappen 0:1-Misserfolg.

Mit nur einem erbeuteten Punkt aus den ersten beiden Liga-Begegnungen rangieren die Hanseaten auf dem 15. Platz und haben den Saisoneinstieg gehörig in den Sand gesetzt.

In der vergangenen Spielzeit gehörte der Absteiger zu den heimschwächsten Teams der 2. Bundesliga. Nur sechs der insgesamt 17 Duelle im Ostseestadion waren von Erfolg gekrönt (2U, 9N). Zumindest gab es in 13 der 17 Heimspiele mindestens einen eigenen Treffer.

Hansa Rostock - Hertha BSC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hansa Rostock: 0:1 Wiesbaden (A), 1:1 Stuttgart II (H), 1:2 SC Paderborn (H), 1:2 FC Schalke 04 (A), 1:2 Karlsruher SC (H).

Letzte 5 Spiele Hertha BSC: 1:1 Hamburger SV (A), 1:2 SC Paderborn (H), 1:2 VfL Osnabrück (A), 3:1 1. FC Kaiserslautern (H), 2:4 SV Elversberg (A).

Letzte Spiele Hansa Rostock vs. Hertha BSC: 0:4 (A), 0:0 (H), 0:2 (H), 0:0 (H), 3:1 (A).

Die Berliner Hertha verpasste im letzten Fußballjahr den Wiederaufstieg deutlich und landete nach 34 Spieltagen nur auf dem neunten Platz. Als neuer Coach wurde Cristian Fiél, der zuvor in Nürnberg angestellt war, verpflichtet. Der 44-Jährige soll die Berliner zurück in die Bundesliga führen. Da Hertha hinter dem 1. FC Köln (70,2 Mio.) mit 49,5 Millionen Euro den wertvollsten Kader im deutschen Unterhaus aufzeigt, sicher kein Ding der Unmöglichkeit.

Anhand der ersten beiden Spieltage lässt sich aber nur wenig Mut schöpfen. Die Hauptstädter warten nämlich weiterhin auf den ersten Sieg. Der erste Matchday brachte auf heimischem Boden gegen Paderborn eine knappe 1:2-Niederlage mit sich und zuletzt wurden mit dem HSV in Hamburg die Punkte nach einem 1:1 geteilt. In beiden Ansetzungen verbuchte die Offensive einen Treffer.

Die Berliner legten in der letzten Saison in den Stadien des Gegners einen gesunden Zug zum Tor an den Tag und erzielten in 13 von 17 Fernduellen mindestens einen Treffer. Defensiv standen die Hauptstädter auswärts nicht sicher und hielten in der 2. Bundesliga nur einmal die Null.

In der vergangenen Spielzeit schafften die Herthaner den Sprung bis ins Viertelfinale des DFB-Pokals, mussten sich dort aber gegen Kaiserslautern mit 1:3 geschlagen geben. Wer die möglichen Gewinne seiner Hansa Rostock Hertha BSC Prognose zügig abheben möchte, nutzt vorzugsweise einen Wettanbieter mit schneller Auszahlung.

Unser Hansa Rostock – Hertha BSC Tipp: DC X2 & Beide Teams treffen

Beide Konkurrenten legten zum Saisonstart Probleme an den Tag und konnten bislang nicht wirklich überzeugen. Trotzdem räumen wir den Gästen aus Berlin Vorteile ein. Hertha hat keinen der jüngsten drei Gastauftritte im Ostseestadion verloren (1S, 2U) und verfügt zudem über einen deutlich besseren Kader. Aufgrund der defensiven Anfälligkeit beide Teams dürfte auch kein Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Feld gehen.