Heidenheim - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten 11.01.25

SPORT1 Betting 10.01.2025 • 06:00 Uhr Heidenheim - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer landet einen Befreiungsschlag?

Unser Heidenheim - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesligaspiel am 11.01.2025 lautet: Für beide Klubs lief zuletzt nur wenig nach Wunsch. Im direkten Duell gehen wir zumindest aufgrund der Defensiven der zwei Teams von Toren auf beiden Seiten aus.

Am 11. Januar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Bundesliga, wenn der FC Heidenheim auf Union Berlin trifft. Beide Teams befinden sich in der unteren Tabellenhälfte, wobei Heidenheim mit zehn Punkten auf Platz 16 und Union Berlin mit 17 Punkten auf Platz 12 steht.

Das Spiel findet in der Voith-Arena statt und die Berliner kommen mit einem neuen Trainer, Steffen Baumgart. Union Berlin geht als Favorit in die Partie, aber Heidenheim hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie zu Hause stark sein können, wie das 1:0 im letzten Heimspiel gegen Union Berlin beweist. Beide Mannschaften hatten in den letzten Spielen Probleme, vor allem in der Defensive, was sich auf die Heidenheim Union Berlin Prognose auswirkt.

Daher lautet unser Heidenheim Union Berlin Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Union Berlin auf “Beide Teams treffen”:

Union Berlin kassierte in dieser Saison die meisten Gegentore im Zeitraum 61-75 Minuten.

FC Heidenheim erzielte in dieser Saison durchschnittlich 1,2 Tore in 15 Spielen.

Das letzte Heimspiel von Heidenheim gegen Union Berlin endete mit 1:0.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Union Berlin Quoten Analyse:

Unser empfohlener Wett-Tipp für dieses Spiel lautet: Beide Teams treffen. Beide Mannschaften haben in letzter Zeit defensiv geschwächelt und die Statistik zeigt, dass beide Teams in der Lage sind, Tore zu erzielen. Das beweisen auch die Heidenheim Union Berlin Quoten, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps anspielen könnt.

Für den Tipp auf einen Heimsieg werdet ihr mit einer hohen Quote von rund 3,20 belohnt, das Remis bringt mit 3,25 ähnliche Werte ein. Am realistischen ist am 1x2-Markt jedoch der Auswärtssieg der Berliner, der für Heidenheim vs Union Berlin Wettquoten von 2,30 sorgt.

Heidenheim - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:2 Bochum (A), 1:1 St. Gallen (H), 1:3 VfB Stuttgart (H), 1:3 Basaksehir (A), 2:4 FC Bayern (A).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:4 Werder Bremen (A), 1:1 Bochum (H), 2:3 VfB Stuttgart (A), 1:2 Leverkusen (H), 0:1 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs. Union Berlin: 2:2 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 2:1 (H), 1:1 (A).

Beide Mannschaften haben in den letzten fünf Spielen kein einziges Mal eine Weiße Weste behalten, was uns im Heidenheim gegen Union Berlin Tipp entgegenkommt. Der 1. FC Heidenheim erzielt durchschnittlich 1,2 Tore pro Spiel in dieser Saison. Union Berlin kassierte die meisten Gegentore im Zeitraum 61-75 Minuten, was auf defensive Schwächen hinweist.

Dieses Spiel verspricht ein spannendes Duell mit vielen Torchancen, da beide Teams dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen.