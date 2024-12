Heidenheim - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten 15.12.

SPORT1 Betting 14.12.2024 • 07:00 Uhr Heidenheim - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wann findet der FCH einen Ausweg aus der Krise?

Unser Heidenheim - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.12.2024 lautet: Der FCH muss eine Niederlage nach der anderen einstecken. Auch der Wett Tipp heute im Derby gegen den VfB verspricht keine Besserung.

Am Sonntag steht in der Bundesliga mal wieder das Schwaben-Derby auf dem Programm. Beide Vereine waren unter der Woche international im Einsatz. Während der VfB am Mittwoch einen überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen die Young Boys Bern feierte, kassierte Heidenheim am Donnerstag mit einem 1:3 bei Basaksehir Istanbul die sechste Pflichtspiel-Pleite in Serie.

Diese Niederlagen-Serie ist für den FCH auch am Sonntag in unserer Heidenheim VfB Stuttgart Prognose ein großes Handicap.

So entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,97 bei Leo Vegas für den Wett Tipp heute “Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs VfB Stuttgart auf “Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore”:

Heidenheim wartet seit 8 BL-Spielen auf einen Sieg

Am Donnerstag kassierte der FCH die 6. Pflichtspiel-Niederlage in Folge

Der VfB ist seit 3 Pflichtspielen ungeschlagen (3S, 1U).

Heidenheim vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die Hausherren gehen beim Derby anhand der Heidenheim vs VfB Stuttgart Quoten wenig überraschend als Außenseiter ins Rennen. Das hat in erster Linie mit der Formkurve und der Tabellenposition zu tun.

Zwischen den beiden Teams aus Schwaben liegen acht Plätze und zehn Punkte. So bekommt ihr in den diversen Sportwetten Apps für einen Sieg der Gäste im besten Fall eine Quote von 1,85. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gastgeber mit Heidenheim gegen VfB Stuttgart Wettquoten zwischen 4,00 und 4,20 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs VfB Stuttgart Prognose: Kriegt der FCH die Basics auf den Platz?

Nach der 2:4-Niederlage am vergangenen Samstag bei den Bayern sprach Heidenheim-Coach Frank Schmidt davon, dass nun bis zur Winterpause vier Spiele auf dem Programm stehen, in denen die Mannschaft zu ihrer “FCH-DNA” zurückkehren würde. Doch schon am Donnerstag in der Conference League wurde der Trainer bei der 1:3-Pleite seiner Mannschaft bei Basaksehir enttäuscht. Dabei hatten die Männer von der Schwäbischen Alb fünf ihrer neun Saisonsiege im Europapokal gefeiert.

Doch in Istanbul präsentierten sich die Schwaben blutleer, ließen die Basics vermissen und wurden vorgeführt. So war Schmidt schon nach 30 Minuten zum Wechseln gezwungen. In der Liga wartet der FCH seit acht Spielen auf einen Sieg (1U, 7N). Zudem kassierte man in jedem der letzten drei Bundesliga-Spiele mindestens vier Gegentore (13 gesamt). 2023/24 punkteten die Schwaben elfmal nach Rückständen (Bundesliga-Bestwert, 17 Zähler), in dieser Saison noch gar nicht (9N). Immerhin hat die Mannschaft aktuell nur einen Punkt weniger (10) auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison (11).

Am vergangenen Wochenende stand der VfB daheim gegen Union Berlin vor einer wegweisenden Partie zwischen oberem oder unterem Tabellendrittel. Die Schwaben hatten aber zunächst ihre Nerven überhaupt nicht im Griff und lagen kurz nach der Pause mit 0:2 zurück. Doch dann zeigte die Truppe von Coach Sebastian Hoeneß wieder einmal ihre tolle Moral und bog das Spiel noch in einen 3:2-Erfolg um. So hat Stuttgart in dieser Saison schon viermal nach Rückständen gepunktet (1S, 3U). Mann des Tages war Joker Nick Woltemade mit einem Doppelpack.

Die Brustringträger kommen 2024/25 schon auf acht Joker-Tore. Das ist der Bundesliga-Bestwert. Mit Platz 8, vier Punkte hinter dem ersten CL-Platz, liegt der Vizemeister jetzt auch tabellarisch weitgehend in der Liga im Soll. Die Schwaben sind seit drei BL-Partien unbesiegt (2S, 1U) undwollen das auch im Heidenheim VfB Stuttgart Tipp bleiben. Auswärts sind die Stuttgarter allerdings in vier Liga-Partien am Stück sieglos (3U, 1N). Auch in der Königsklasse konnte der VfB unter der Woche Boden gutmachen. Nach dem 5:1 gegen Bern hat man nur noch einen Zähler Rückstand auf Rang 24, der die Qualifikation für die Champions-League-Playoffs bedeutet.

Heidenheim - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:3 Basaksehir (A), 2:4 Bayern München (A), 0:4 Frankfurt (H), 0:2 Chelsea (H), 2:5 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 5:1 Young Boys (H), 3:2 Union Berlin (H), 3:0 Regensburg (A), 2:2 Werder Bremen (A), 1:5 Roter Stern (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs VfB Stuttgart: 3:3 (A), 2:0 (H), 0:3 (A), 2:2 (H), 1:2 (H)

Die beiden schwäbischen Vereine absolvierten erst sechs Pflichtspiele gegeneinander. Die ersten vier wurden im Unterhaus ausgetragen. Mit zwei Siegen, bei einem Remis und einer Niederlage hat der VfB die Nase vorne.

In der Vorsaison kamen die ersten Vergleiche in der Bundesliga dazu. Heidenheim blieb unbesiegt und holte dabei vier Punkte. Auf einen 2:0-Heimsieg in der Voith-Arena folgte ein wildes 3:3 in Stuttgart, was sich aber aufgrund der aktuellen Form des FCH nur mildernd auf die Heidenheim gegen VfB Stuttgart Prognose auswirkt.

Der FCH kassierte in dieser BL-Saison 17 Gegentore in der zweiten Spielhälfte. Das ist der zweithöchste Wert. Der VfB erzielte 17 Treffer im zweiten Durchgang. Auch das wird lediglich von einem Erstligisten überboten.

Dieses Wissen nutzen wir für den Heidenheim VfB Stuttgart Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit”, für den wir bei NEO.bet eine Quote von 2,02 bekommen. Alle Infos, die ihr vor einer Wette über diesen Anbieter wissen müsst, liefert euch unser ausführlicher NEO.bet Test .

So seht ihr Heidenheim - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

15. Dezember 2024, 15:30 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Schon seit geraumer Zeit ist der Bundesliga-Sonntag fest in der Hand von DAZN. Der Streamingdienst überträgt alle Duelle um 15:30 Uhr und 17:30 Uhr sowie zehn Spiele um 19:30 Uhr. Dazu gehört auch das Schwaben-Derby.

Anpfiff in der Voith-Arena von Heidenheim ist um 15:30 Uhr.

Heidenheim vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Müller – Busch, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Schöppner – Dorsch – Traoré, Scienza – Wanner – Honsak

Ersatzbank Heidenheim: Eicher, Feller (beide Tor), Keller, Siersleben, Beck, Conteh, Janes, Kerber, Maloney, Negele, Theuerkauf, Thomalla, Breunig, Schimmer

Startelf VfB Stuttgart: Nübel – Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Millot, Woltemade, Führich – Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Seimen (beide Tor), Al-Dakhil, Chase, Hendriks, Krätzig, Stenzel, Stergiou, Keitel, Malanga, Rieder, Diehl

Die Gäste müssen auf Zagadou, Nartey, Raimund, und Toure verzichten. Ob sich Leweling und Undav zurückmelden, ist offen.

Bei den Hausherren verpassen Niehues, Kaufmann und Pieringer das Derby.

Unser Heidenheim - VfB Stuttgart Tipp: Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore

Aktuell fällt es schwer auf Heidenheim zu setzen. Das geht uns bei der Heidenheim VfB Stuttgart Prognose auch nicht anders. Der Mannschaft von Coach Frank Schmidt ist im Sommer viel Qualität verloren gegangen.

Zudem können die Spieler nicht die gewohnten Tugenden abrufen. Durch die lange Negativserie sind auch die Automatismen und das Selbstvertrauen abhandengekommen. Der VfB hat dagegen in den letzten Partien wieder Fahrt aufgenommen. Gegen den formschwachen FCH rechnen wir so mit einigen Toren und einem Dreier für die Gäste.