Heidenheim - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2025

SPORT1 Betting 15.05.2025 • 07:00 Uhr Heidenheim - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann sich der FCH noch direkt retten?

Unser Heidenheim - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.05.2025 lautet: Der FCH hat sein Mindestziel “Relegation” schon erreicht. Im Wett Tipp heute gegen Lieblingsgegner Werder Bremen dürfte aber auch noch etwas Zählbares drin sein.

Während Bochum und Kiel vor dem letzten Spieltag schon als direkte Absteiger feststehen, kann sich Heidenheim noch direkt retten. Dazu muss der FCH sein Heimspiel am Samstag gegen Bremen gewinnen und auf eine Niederlage von Hoffenheim daheim gegen die Bayern hoffen.

Zudem müssen die Männer von Frank Schmidt im Fernduell mit der TSG ein Torverhältnis von -24 zu -18 aufholen. Ob beides gelingt, ist fraglich. Doch wir trauen den Hausherren bei unserer Heidenheim Werder Bremen Prognose etwas zu. So spielen wir mit einer Quote von 1,74 bei Merkur Bets den Heidenheim Werder Bremen Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Werder Bremen auf “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”:

Heidenheim ist daheim gegen Bremen noch ungeschlagen

Der FCH ist seit 3 Spielen ohne Niederlage und Gegentor

Für Werder steht nichts mehr auf dem Spiel

Heidenheim vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Der SVW hat acht Plätze und 19 Punkte Vorsprung auf den FCH. Trotzdem kann sich Buchmacher Merkur Bets, der zu den Wettanbietern mit deutscher Lizenz gehört, für keinen Favoriten entscheiden.

Die Hausherren gehen bei den Heidenheim vs Werder Bremen Quoten mit einem Wert von 2,42 sogar als minimale Favoriten ins Rennen. Doch für einen Dreier der Gäste gibt es auch nur eine Quote von 2,69.

Die höchsten Heidenheim gegen Werder Bremen Wettquoten bekommt ihr mit einer 3,70 für eine Punkteteilung.





(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Werder Bremen Prognose: Bleibt der FCH ein Angstgegner des SVW?

In dieser Saison lag der FCH schon mehrmals auf Kurs direkter Abstieg. So leuchtete zum Beispiel nach dem 24. Spieltag die Rote Laterne auf der Schwäbischen Alb. Doch mit zwei Serien von jeweils sieben Punkten aus drei Spielen konnte Heidenheim das Minimalziel “Relegationsplatz” erreichen. Vor allem am vergangenen Spieltag zu Gast bei Union Berlin verteidigten die Gäste tief und kompakt. So kamen die Eisernen lediglich auf eine mickrige Torchance. Auf der anderen Seite des Spielfeldes zeigten sich die Schwaben eiskalt und trafen mit den ersten beiden Schüssen aufs Tor.

Eigentlich belegt der Verein von der Schwäbischen Alb nur Platz 15 bei der Chancenverwertung. Mit Blick auf die Relegation soll die Serie von sieben Punkten ohne Gegentor aus den jüngsten drei Spielen nun ausgebaut werden. Mit elf Punkten und drei Siege ist Heidenheim allerdings das schwächste Heimteam der Bundesliga. Zudem hat man im eigenen Stadion bisher gerade mal 12 Tore geschossen. Da aber die Formkurve nach oben zeigt (2S, 1U), trauen wir den Hausherren beim Heidenheim Werder Bremen Tipp durchaus etwas zu.

Werder ging am vergangenen Spieltag trotz einer guten Leistung vor den eigenen Fans nur mit einem 0:0 gegen Leipzig vom Platz. Noch nie war Bremen in einem Spiel gegen die Bullen auf so viele Torschüsse gekommen (21). Ein Expected-Goals-Wert von 2,06 reichte nicht für einen Treffer. Mit dem dritten Remis in Serie nach einem 0:0 gegen St. Pauli und einem 2:2 bei Union Berlin hat der SVW vor dem letzten Spieltag keine Chancen mehr aufs internationale Geschäft. Anfang des Jahres hatte die Mannschaft mit einer langen Negativserie einfach zu viele Punkte liegen gelassen.

Im vergangenen Jahr hätten 48 Punkte nach 34 Spieltagen für Rang 6 gereicht. Bremen hat aber nach 42 Zählern in der Vorsaison auf jeden Fall einen Fortschritt gemacht. Im Sommer steht nun mit dem Abschied von mindestens sechs Spielern ein gewisser Umbruch an. Daheim sind die Grün-Weißen seit vier Spielen ohne Gegentor. Und in der Fremde ist Werder immer noch das drittbeste Team der Liga hinter Bayern und Bayer. Aber im Weserstadion hat man die Saison mit einer negativen Bilanz beendet (5S, 6N). Das war auch ein Grund, warum man am Ende den Europapokal verpasst hat.

Heidenheim vs Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 3:0 Union Berlin (A), 0:0 Bochum (H), 1:0 Stuttgart (A), 0:4 Bayern München (H), 0:3 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:0 Leipzig (H), 2:2 Union Berlin (A), 0:0 St. Pauli (H), 1:0 Bochum (H), 2:1 Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs Werder Bremen: 3:3 (A), 2:1 (A), 4:2 (H), 2:1 (H), 0:3 (A)

Die Heidenheimer gehören nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern des SV Werder. In neun Duellen konnte Bremen lediglich zwei Mal gewinnen. Und beide Siege feierten die Grün-Weißen im Weserstadion.

So holten die Norddeutschen in vier Gastspielen beim FCH gerade mal einen Punkt. Besondere Bedeutung für die Heidenheim Werder Bremen Prognose haben natürlich die drei bisherigen Erstliga-Duelle.

In der vergangenen Saison entschieden die Schwaben die beiden ersten Kräftemessen im Oberhaus für sich (4:2, 2:1). Und das Hinspiel 2024/25 in Bremen endete mit einem 3:3. Der Treffer für die Gäste zum Endstand fiel in der Nachspielzeit (90.+5).

Werder hat an den letzten vier Spieltagen drei Weiße Westen gesammelt. Und Heidenheim ist seit drei Partien ohne Gegentor. Dieses Wissen nutzen wir für den Heidenheim Werder Bremen Tipp “Unter 2,5 Tore”.

Wir bekommen dafür in der Merkur Bets App eine tolle Quote von 2,46.

So seht ihr Heidenheim vs Werder Bremen im TV oder Stream:

17. Mai 2025, 15:30 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Am letzten Spieltag finden wie gewohnt alle Spiele zeitgleich am Samstag um 15.30 Uhr statt. Somit gibt es bei Sky neun Partien in der Konferenz oder als Einzelspiel zu sehen. Dazu gehört auch das Duell zwischen Heidenheim und Werder Bremen in der Voith Arena.

Heidenheim vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Feller - P. Mainka, Gimber, Siersleben - Traoré, Schöppner, Dorsch, Krätzig, Wanner, Beck - Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Eicher (Tor), Föhrenbach, Keller, Scienza, Busch, Honsak, Zivzivadze, Kerber, Niehues

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, Pieper - Weiser, Lynen, Agu, Stage, Schmid - Burke, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus (Tor), A. Jung, Malatini, Silva, Topp, Köhn. Grüll, Bittencourt, Njinmah

Der SV Werder muss aktuell nur ohne Veljkovic auskommen. Und bei Heidenheim fehlt lediglich Stammkeeper Müller. Diese beiden Personalien haben keinen Einfluss auf unsere Heidenheim Werder Bremen Prognose.



Unser Heidenheim vs Werder Bremen Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore

Natürlich müssen wir eine Sache berücksichtigen: Werder steht in der Auswärtstabelle auf Platz 3 und ist beim schwächsten Heimteam der Liga zu Gast. Doch auf der Gegenseite gehört Heidenheim zu den Angstgegnern von Bremen.

Zudem steht für den FCH noch einiges auf dem Spiel, während die Saison für die Norddeutschen gelaufen ist. So trauen wir den Gästen am 34. Spieltag nicht mehr als ein Unentschieden zu.