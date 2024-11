Heidenheim - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten 10.11.2024

Heidenheim - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Nimmt der FCH den Schwung in die Bundesliga mit?

Unser Heidenheim - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.11.2024 lautet: Auf nationaler Ebene konnten beide Teams zuletzt nur selten überzeugen. Das schlägt sich im Wett Tipp heute auf die Toranzahl nieder.

Unter der Woche gewann Heidenheim das dritte Conference-League-Spiel im dritten Auftritt. International bleibt der positive Flow der Hausherren bestehen, doch die letzten Resultate im deutschen Oberhaus waren weniger erfreulich. In unserer Heidenheim Wolfsburg Prognose ist auch der zweite Teilnehmer dieser Paarung nicht in der besten Verfassung.

Die Wölfe warten zum dritten Mal unter Ralph Hasenhüttl seit drei Liga-Spielen auf einen Sieg. Im Heidenheim Wolfsburg Wett Tipp heute erwarten wir ein kampfbetontes Duell und setzen auf “Unter 2,5 Tore”. Überzeugt hat uns die Quote von 1,88 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Wolfsburg auf “Unter 2,5 Tore”:

Heidenheim vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Es gibt weniger ausgeglichene Quotenvergleiche als wir in den besten Sportwetten Apps zu dieser Paarung geboten bekommen. Die Heidenheim Wolfsburg Quoten zeigen für beide Mannschaften eine Siegquote von mindestens 2,50.

Heidenheim vs Wolfsburg Prognose: Präzise Standards

Die Gastgeber überzeugten an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen durch große Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Von dieser Kaltschnäuzigkeit war in den vergangenen Wochen nur noch wenig zu sehen und wirft Fragen vor dem Heidenheim Wolfsburg Tipp auf.

Während der ersten beiden Begegnungen erzielte Heidenheim ebenso viele Tore, wie an den darauffolgenden sieben Spieltagen zusammen (6). Wettbewerbsübergreifend jubelte der Tabellen-Zwölfte nur in einem der letzten fünf Pflichtspiele öfter als einmal.

Heidenheim - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Lange Ballbesitz-Phasen wird es in diesem Aufeinandertreffen voraussichtlich nur selten geben. Heidenheim (42,8 Prozent) und Wolfsburg (43,0 Prozent) sind zwei von vier Bundesligisten mit maximal 43,0 Prozent Ballbesitz pro Partie (Union Berlin, Bochum).

Vier der fünf vorangegangenen Pflichtspiele der Schmidt-Elf endeten ohne Tore auf beiden Seiten. Ein solches Szenario bietet sich auch in diesem Spiel als Wette an. Mit diesem Bet365 Angebotscode könnt ihr die Quote von 2,05 für den Heidenheim gegen Wolfsburg Tipp “Beide Teams treffen: Nein” auf jeden Fall versuchen.