Hertha BSC - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.24

von SPORT1 Betting 02.08.2024 • 14:00 Uhr Hertha BSC - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie verläuft das Debüt von BSC-Coach Fiel?

Unser Hertha BSC - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.08.2024 lautet: Die „Alte Dame“ hofft auf einen gelungenen Start in die neue Saison. Im Wett Tipp heute sollte gegen Lieblingsgegner Paderborn auf jeden Fall mindestens ein Punkt drin sein.

In der vergangenen Saison landete Hertha als Absteiger nur auf dem 9. Platz. Der Rückstand auf den Relegationsrang 3 hatte am Ende 15 Punkte betragen. In diesem Jahr hat die „Alte Dame“ etwas aufgerüstet und will wieder im Aufstiegsrennen mitmischen. Dafür wäre sicherlich ein guter Start in die neue Spielzeit ganz hilfreich. Am Samstag bekommt es der BSC im heimischen Olympiastadion mit dem SC Paderborn zu tun. Die Wettquoten schlagen sich etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen beim Hertha BSC Paderborn Tipp zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.55 bei Betano die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hertha BSC vs Paderborn auf „DC 1X & Über 1,5 Tore“:

Daheim ist die Hertha gegen Paderborn noch ohne Niederlage.

In der vergangenen Saison kassierten die Berliner nur 3 von 12 Pleiten im Olympiastadion.

Die letzten fünf Duelle gegen den BSC hat Paderborn alle verloren.

Hertha BSC vs Paderborn Quoten Analyse:

2023/24 landete der SCP in der Tabelle zwei Plätze und vier Punkte vor den Berlinern. Trotzdem gehen die Ostwestfalen bei der Hertha BSC Paderborn Prognose als leichte Außenseiter ins Rennen.

Für einen Sieg der Gäste bekommt ihr bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz Quoten von im Schnitt 3.39. Ein Heimsieg wird stattdessen mit einer Höchstquote von 2.05 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha BSC vs Paderborn Prognose: Finden die Berliner die richtige Balance?

Nach der doch enttäuschenden Vorsaison wurde in Berlin Coach Pal Dardai entlassen. Neuer Mann auf dem Trainerstuhl ist Cristian Fiel, der 2023/24 den 1. FC Nürnberg im Unterhaus auch nur auf den 12. Rang geführt hatte. Der neue Coach hat in der Vorbereitung aber viel Zug und Intensität reingebracht. Zudem wurde vor allem das Mittelfeld mit dem früheren Leipziger Diego Demme (SSC Neapel) und dem Ex-Bayern-Profi Michael Cuisance (FC Venedig) namhaft verstärkt. Die Stammkräfte aus dem Vorjahr, wie Torschützenkönig Haris Tabakovic, konnten bisher alle gehalten werden.

Im Vergleich zum vergangenen Sommer hatte man den Kader frühzeitig weitgehend beisammen. In den Testspielen wirkte die Defensive, die im Vorjahr 59 Gegentore kassiert hatte, geordneter. Nur bei Standards war der BSC noch ziemlich verwundbar. Kevin Sessa (1. FC Heidenheim) und Unterschiedsspieler Fabian Reese fallen verletzungsbedingt allerdings noch wochen- oder womöglich monatelang aus. In den letzten drei Testspielen gegen Cottbus, Huddersfield und Cardiff blieb die „Alte Dame“ ohne Sieg. In den letzten 13 Liga-Heimspielen mussten die Berliner lediglich eine Niederlage hinnehmen.

Der SC Paderborn hat die vergangenen vier Spielzeiten jeweils auf einem einstelligen Tabellenplatz abgeschlossen. Auch in diesem Jahr hat sich der Verein ein ähnliches Ergebnis zum Ziel gesetzt und einen Rang zwischen 7 und 10 muss man den Ostwestfalen auch zutrauen. Mit Klefisch (Darmstadt) und Conteh (Heidenheim) haben nur zwei Stammspieler den SCP verlassen. Dafür kehrte Sven Michel zurück und könnte das fehlende Puzzleteil im Sturm sein. Nach 54 Gegentoren in der Vorserie muss aber auch die Defensive stabilisiert werden.

Hier könnten die Neuzugänge Götze (Essen) und Scheller (St. Pauli) eine Soforthilfe sein. Insgesamt acht neue Profis machen den Kader breiter und punktuell auch besser. So ist die Mannschaft überall doppelt besetzt, was für einen großen Konkurrenzkampf sorgt. Das Team war schon in einer frühen Phase der Vorbereitung komplett und fühlt sich im 5-2-3 gegen den Ball wohl. In vier Testspielen gab es drei Siege und ein Unentschieden. In der abgelaufenen Saison sammelten nur drei Teams mehr Punkte in der Fremde.

Hertha BSC - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha BSC: 1:1 Cardiff City (A), 1:2 Huddersfield Town (A), 2:2 Energie Cottbus (A), 6:1 FSV Zwickau (A), 1:0 Babelsberg (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 5:0 Birmingham City (A), 0:0 Dynamo Kiew (A), 1:0 Viktoria Köln (H), 6:2 Kickers Emden (H), 2:1 Hansa Rostock (A)

Letzte 5 Spiele Hertha BSC vs Paderborn: 3:2 (A), 3:1 (H), 2:1 (A), 2:1 (H), 2:0 (H)

Beide Vereine trafen bisher erst elfmal aufeinander. Die Hertha gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Paderborner. Bisher stehen für die Ostwestfalen nur zwei Siege und ein Remis zu Buche.

Achtmal ging der SCP bei dieser Paarung als Verlierer vom Platz. Dabei haben die Berliner die letzten fünf Duelle gegen Paderborn alle für sich entschieden. Daheim verlor die „Alte Dame“ noch nie ein Pflichtspiel gegen Paderborn. Es gab vier Siege und ein Remis.

In jedem dieser fünf Spiele erzielten die Berliner mindestens zwei Tore. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für die Wette „Berlin über 1,5 Tore“ bei Oddset eine Quote von 1.68. Noch besser spielt sich dieser Tipp in Kombination mit dem Oddset Bonus.

Unser Hertha BSC - Paderborn Tipp: „DC 1X & Über 1,5 Tore“

Die Berliner gehen mit viel Hoffnung in die neue Saison und wollen gleich zum Start den ersten Dreier einfahren. Die Chancen dafür stehen auch gar nicht schlecht. Denn Paderborn gehört zu den Lieblingsgegnern der „Alten Dame“.

Zudem war der BSC in der vergangenen Spielzeit auch recht heimstark. Da ein Tipp am ersten Spieltag einer neuen Saison aber immer etwas riskant ist, sichern wir unsere Wette mit der „Doppelten Chance“ ab.