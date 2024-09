Hertha - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2024

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 23:00 Uhr Hertha - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann Fortuna die Tabellenführung halten?

Unser Hertha - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.09.2024 lautet: Düsseldorf legte einen starken Start in die neue Saison hin und grüßt nach vier Spieltagen von der Tabellenspitze. Ob der Platz an der Sonne im Berliner Olympiastadion verteidigt werden kann, offenbart unser Wett Tipp heute.

Hertha BSC zeigte sich zuletzt kämpferisch und entführte trotz zwischenzeitlichem Rückstand drei wichtige Punkte vom Betzenberg. Ein Sieg, der Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben spendet. Fortuna Düsseldorf ist nach wie vor in der Liga ungeschlagen und reist mit breiter Brust nach Berlin. Zuletzt resultierte im Gipfeltreffen mit Hannover ein 1:0-Triumph.

Einen klaren Favoriten sehen wir in unserer Hertha Düsseldorf Prognose nicht. Beide Mannschaften verfügen über erstklassige Spieler in der Offensive, aus diesem Grund ist mit Toren zu rechnen.

Unser Hertha Düsseldorf Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,77 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Hertha vs Düsseldorf auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Hertha erzielte im Durchschnitt 2 Tore pro Liga-Duell.

Düsseldorf verbuchte 4 seiner 5 Saisontore in den Stadien des Gegners.

Die letzten 5 Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Berliner Olympiastadion endeten mit mindestens drei Toren und führten zu Treffern auf beiden Seiten.

Hertha vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt legen sich die Wettanbieter auf keinen Favoriten fest und tendieren zu einem Kräftemessen zwischen ebenbürtigen Konkurrenten, das verdeutlichen die Hertha Düsseldorf Quoten. Siegwetten liegen nämlich nahezu gleichauf und bewegen sich durchschnittlich zwischen 2,55 und 2,60.

Die letzten beiden Aufeinandertreffen in Berlin brachten jeweils vier Tore mit sich. Wer auch diesmal mit vier Treffern rechnet, darf sich in der Bet365 App über den 2,62-fachen Wetteinsatz freuen. Darüber hinaus gehen die Wettanbieter von beiderseitigen Toren aus. Durchschnittliche Hertha Düsseldorf Wettquoten von 1,50 untermauern diesen Umstand.

Hertha vs Düsseldorf Prognose: Wer setzt seine Erfolgsserie fort?

Nach dem Abstieg aus dem deutschen Oberhaus dreht die Berliner Hertha bereits die zweite Runde in der 2. Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit reichte es nur für Rang 9 und somit wurde der direkte Wiederaufstieg deutlich verpasst. In dieser Saison soll es um jeden Preis besser laufen.

Mit 48,3 Millionen Euro zeigen die Recken aus der Hauptstadt hinter dem 1. FC Köln (70,2 Millionen Euro) den zweitteuersten Kader in der 2. Bundesliga auf und hegen hohe Ansprüche.

Dabei wurde der Liga-Einstieg gehörig in den Sand gesetzt. Der erste Spieltag führte nämlich auf heimischem Boden zu einem knappen 1:2 gegen Paderborn. Im Anschluss sollten die Leistungen deutlich gesteigert werden. Beim Hamburger SV resultierte ein 1:1-Remis. Zuletzt konnten zwei Siege gegen Regensburg (2:0) und Kaiserslautern (4:2) eingefahren werden. In der vergangenen Spielzeit absolvierten die Berliner 14 von 17 Heimspielen mit drei oder mehr Toren. Zudem endeten 12 der 17 Liga-Duelle im eigenen Stadion mit beiderseitigen Treffern.

Auch in dieser Spielzeit konnte die Offensive aus der Hauptstadt überzeugen und erzielte acht Tore. Defensiv läuft mit sechs Gegentoren in vier Liga-Spielen bei weitem nicht alles rund. Nur eines der bisherigen vier Duelle endete mit Weißer Weste.

Hertha - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 4:3 1. FC Kaiserslautern (A), 2:0 Regensburg (H), 5:1 FC Hansa Rostock (A), 1:1 Hamburger SV (A), 1:2 SC Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:0 Hannover 96 (H), 2:1 SSV Ulm (A), 0:2 Dynamo Dresden (A), 0:0 Karlsruher SC (H), 2:0 SV Darmstadt (A).

Letzte Spiele Hertha vs. Düsseldorf: 2:2 (H), 0:1 (A), 3:3 (A), 3:1 (H), 1:2 (H).

Mal abgesehen vom blamablen 0:2-Desaster in der ersten Runde des DFB-Pokals in Dresden sind die Düsseldorfer in der laufenden Spielzeit weiterhin ungeschlagen. Zuletzt wurde das Gipfeltreffen auf heimischem Boden gegen Hannover knapp, aber nicht unverdient mit 1:0 gewonnen.

Mit einer Bilanz von drei Siegen und einem Remis ergatterten die Recken aus Nordrhein-Westfalen zehn Punkte und grüßen von der Tabellenspitze. Nach vier Spieltagen wäre es aber vermessen, bereits vom Aufstieg zu träumen. Im Vorjahr scheiterten die Fortunen erst in der Relegation am VfL Bochum und verpassten somit den Aufstieg. Nach dem Abstieg aus dem deutschen Oberhaus im Jahr 2020 kickt Düsseldorf schon die fünfte Spielzeit hintereinander in der Zweitklassigkeit.

Vor allem in der Fremde untermauerten die Männer von Trainer Daniel Thioune ihren Zug zum Tor. Vier der insgesamt fünf Saisontore kamen auswärts zum Vorschein. Bereits in der letzten Saison zeigte sich Düsseldorf in den Stadien des Gegners sehr treffsicher und erzielte 40 Auswärtstore. Beinahe zwei Drittel der Fernduelle endeten mit mehr als 2,5 Toren. Zehn der 17 Auswärtsspiele führten zudem zu beiderseitigen Treffern.

So seht ihr Hertha - Düsseldorf im TV oder Stream:

15. September 2024, 13:30 Uhr, Olympiastadion, Berlin

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Auf der Suche nach den passenden Live-Bildern für die Hertha Düsseldorf Prognose? Deutsche Kunden müssen über ein Abo beim Bezahlsender Sky verfügen, um das Match im TV oder via Live-Stream zu betrachten.

Andernfalls kann lediglich auf einen der zahlreichen Live-Ticker der Wettanbieter zugegriffen werden.

Hertha vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Ernst - Kenny, Gechter, M. Dardai, Zeefuik - Demme, Karbownik, Maza, Cuisance, Scherhant - Schuler

Ersatzbank Hertha: Gersbeck, Leistner, Klemens, Thorsteinsson, P. Dardai, G. Christensen, Winkler, Niederlechner, Prevljak

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Iyoha, Hoffmann, Oberdorf, Gavory - M. Zimmermann, Klaus, Johannesson, Schmidt, Rossmann - Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch, de Wijs, Mbamba, Sobottka, Quarshie, Affo, Jastrzembski, Niemiec, Pejcinovic

Bei den Berlinern sorgte am vergangenen Spieltag gegen Kaiserslautern vor allem Neuzugang Luca Schuler, der ablösefrei aus Magdeburg kam, mit einem Doppelpack für Aufsehen. Ob der Neuner tatsächlich den Abgang von Haris Tabakovic kompensieren kann, wird sich zeigen. Fabian Reese fällt weiterhin verletzungsbedingt auf der linken Außenbahn aus.

In Düsseldorf schoss sich zuletzt einmal mehr Neuzugang Danny Schmidt in die Herzen der Fans. Sein Treffer markierte nämlich gleichzeitig den Endstand und sorgte für drei mehr als wichtige Punkte. Bei der Fortuna fehlt Innenverteidiger Jamil Siebert aufgrund eines Sehnenrisses.

Unser Hertha - Düsseldorf Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Beide Konkurrenten zeigten sich zuletzt auf der Höhe und holten jeweils sieben Punkte an den letzten drei Liga-Spieltagen. In unserer Hertha Düsseldorf Prognose legen wir uns auf keinen Favoriten fest und tendieren zu einem offenen Match.

Sowohl die Berliner als auch die Düsseldorfer sind in der Offensive sehr gut besetzt und dürften Torchancen generieren. Wir tendieren zu einem offenen Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften. Der Direktvergleich gibt uns recht. Die letzten fünf Aufeinandertreffen in Berlin brachten mehr als 2,5 Tore mit sich und endeten zudem mit Treffern auf beiden Seiten.