Hertha - Preußen Münster Tipp, Prognose & Quoten 13.12.24

SPORT1 Betting 12.12.2024 • 09:00 Uhr Hertha - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Verlässt Münster die Abstiegszone?

Unser Hertha - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.12.2024 lautet: Beide Konkurrenten befinden sich in der Formkrise und wollen diese in unserem Wett Tipp heute beenden. Für Münster zählt jeder Punkt im Tabellenkeller.

Mit nur einem Sieg an den vergangenen fünf Liga-Spieltagen steht Hertha BSC mit dem Rücken zur Wand und verliert langsam aber sicher den Anschluss an die Aufstiegszone. Kürzlich setzte es bei Greuther Fürth eine knappe 1:2-Niederlage. Ähnlich schwache Vorstellungen bot der Aufsteiger aus Münster, der kürzlich zu Hause gegen Magdeburg nach einem 1:2 leer ausging.

Wenngleich beide Konkurrenten jüngst nicht überzeugten, sehen wir in unserem Hertha Preußen Münster Wett Tipp heute die Hauptstädter vorne und spielen “Sieg Hertha & Unter 4,5 Tore” zu einer Quote von 2,02 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Hertha vs Preußen Münster auf “Sieg Hertha & Unter 4,5 Tore”:

Mit 51,35 Millionen Euro zeichnen sich die Berliner durch den mehr als 4,5-fachen Kader-Marktwert des Aufsteigers (10,95 Mio.) aus.

Münster zählt zu den auswärtsschwächsten Teams der Liga (1S, 3U, 3N).

Hertha hat bisweilen alle 3 Heimspiele gegen den Aufsteiger als “Clean Sheet” gewonnen.

Hertha vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Obwohl beide Mannschaften sich jüngst im deutschen Unterhaus nicht mit Ruhm bekleckerten, sind die Rollen zumindest laut Ansicht der Buchmacher klar verteilt. Der Heimsieg bringt durchschnittliche Hertha Preußen Münster Quoten von 1,60 mit sich. Sportwetten-Fans, die jedoch entgegen der Statistik wetten möchten, dürfen sich im Falle eines Triumphs des Aufsteigers über den beinahe fünffachen Wetteinsatz freuen. Eine Wette, die aufgrund des erhöhten Risikos zum Beispiel mit einer Freebet gespielt werden könnte.

Wie fast bei jedem Duell im deutschen Unterhaus gehen auch diesmal die Wettanbieter von drei oder mehr Toren aus und servieren für diesen Spielausgang durchschnittliche Hertha Preußen Münster Wettquoten in Höhe von 1,55.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Preußen Münster Prognose: Werden die Berliner ihrer Favoritenrolle gerecht?

Die Kicker aus Berlin galten vor dem Start der aktuellen Saison durchaus als einer der Favoriten auf den Aufstieg. Immerhin zeigen die Herthaner hinter dem 1. FC Köln (63,2 Millionen Euro) mit 51,35 Millionen den zweitteuersten Kader im deutschen Unterhaus auf.

Dennoch sind die Leistungen in der aktuellen Saison als sehr durchwachsen zu bewerten. Nur sechs der bisherigen 15 Liga-Duelle waren von Erfolg gekrönt. Zuletzt ging es mit nur einem Sieg in fünf Begegnungen steil bergab. In der Tabelle sind die Recken von Trainer Cristian Fiel auf dem 11. Platz angesiedelt und zeigen bereits fünf Punkte Rückstand auf die Aufstiegszone auf.

Auf heimischem Boden waren die Leistungen bisher durchwachsen. Nur zwei der sieben Heimspiele brachten einen Triumph mit sich.

85 Prozent der Begegnungen im Berliner Olympiastadion endeten mit weniger als 4,5 Toren und lassen auch in unserem Hertha Preußen Münster Tipp auf maximal vier Tore schließen.

Hertha - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:2 Greuther Fürth (A), 1:2 n.V. FC Köln (A), 3:1 Magdeburg (A), 2:2 SSV Ulm (H), 1:3 SV Darmstadt (A).

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:2 Magdeburg (H), 0:0 SV Darmstadt (A), 0:1 FC Köln (H), 1:1 Karlsruher SC (A), 1:0 Fortuna Düsseldorf (H).

Letzte Spiele Hertha vs. Preußen Münster: 3:1 (A), 3:1 n.V. (A), 6:2 (A), 2:0 (H), 0:1 (A).

Erst in der vergangenen Spielzeit konnte Preußen Münster den Aufstieg ins deutsche Unterhaus verbuchen und kämpft in dieser Saison um den Klassenerhalt. Die bisherigen Leistungen waren jedoch als sehr durchwachsen zu bewerten. Nur zwei der vergangenen 15 Spieltage waren von Erfolg gekrönt.

Den beiden Erfolgen gegen Regensburg (3:0) und Fortuna Düsseldorf (1:0) stehen auf der anderen Seite sechs Remis und sieben Niederlagen gegenüber, bevor es in der Hertha Preußen Münster Prognose in die Hauptstadt geht.

In der laufenden Spielzeit holte lediglich Regensburg weniger Punkte. Derzeit belegt Münster den vorletzten Platz und zeigt mittlerweile einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer auf. Auswärts waren die Kicker von Trainer Sascha Hildmann nicht immer auf der Höhe und holten nur einen Sieg (3U, 3N). Die Offensive erzielte in den gegnerischen Stadien nur neun Tore in sieben Spielen. Mehr als 70 Prozent der Paarungen in der Fremde endeten mit weniger als 4,5 Toren.

Die Nutzung des Interwetten Bonus bietet sich für Neukunden an, um den Hertha Preußen Münster Tipp auf das nächste Level zu heben. Der Willkommensbonus wird in mehreren Schritten freigespielt.

So seht ihr Hertha - Preußen Münster im TV oder Stream:

13. Dezember 2024, 18:30 Uhr, Olympiastadion, Berlin

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga hat sich Sky gesichert. Aus diesem Grund wird auch die Begegnung zwischen den Berlinern und Münster beim Bezahlsender übertragen.

Wer das Duell verfolgen möchte, kommt um ein kostenpflichtiges Abo nicht herum.

Hertha vs Preußen Münster: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik - Klemens, Demme, Maza, Cuisance, Thorsteinsson - Schuler

Ersatzbank Hertha: Goller, Ajvazi, Bouchalakis, P. Dardai, G. Christensen, Reese, Scherhant, Niederlechner, Prevljak

Startelf Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Koulis, Frenkert, Kirkeskov - Mees, Bazzoli, Preißinger, Makridis - Grodowski, Nemeth

Ersatzbank Preußen Münster: M. Behrens, D. Schad, Scherder, Bouchama, Korte, Lorenz, Kyerewaa, Amenyido, Fridjonsson

Die Berliner Hertha hat mit Marius Gersbeck (TW), Linus Gechter (IV), John Brooks (IV), Jeremy Dudziak (LV), Michal Karbownik (ZM), Kevin Sessa (ZM), Bilal Hussein (ZM) und Marten Winkler (RA) einige Ausfälle zu beklagen, wobei bei weitem nicht jeder der genannten Spieler eine Option für die Startelf gewesen wäre. In der Offensive ruhen die Hoffnungen auf Florian Niederlechner und dem erst 19-jährigen Ibrahim Maza. Beide erzielten jeweils fünf Tore und wollen in unserer Hertha Preußen Münster Prognose ihr Torkonto weiter aufstocken.

Der Aufsteiger hat mit Malik Batmaz (MS), Sebastian Mrowca (DM) und Marian Kirsch (TW) lediglich Ausfälle zu kompensieren, die den Sprung in die Startformation voraussichtlich ohnehin nicht geschafft hätten. Coach Sascha Hildmann dürfte somit seine beste Elf auflaufen lassen. In der Offensive geht dabei viel über Joshua Mees, der mit vier Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen ist.

Unser Hertha - Preußen Münster Tipp: Sieg Hertha & Unter 4,5 Tore

Spielerisch sind die Herthaner das klar bessere Team und verfügen über einen hochwertigeren Kader als die Mannschaft aus Münster. Darüber hinaus agieren die Hauptstädter auf heimischem Boden und wollen das Heimrecht zu ihren Gunsten nutzen. Deshalb deutet viel auf einen Erfolg der Berliner hin. Der Direktvergleich gibt uns recht. Alle drei Heimspiele hat die Hertha gegen die Kicker aus Nordrhein-Westfalen siegreich gestaltet.