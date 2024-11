Hoffenheim - Lyon Tipp, Prognose & Quoten | 07.11.2024

SPORT1 Betting 06.11.2024 • 11:00 Uhr Hoffenheim - Lyon Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Schießen die Franzosen die TSG tiefer in die Krise?

Unser Hoffenheim - Lyon Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.11.2024 lautet: Die Kraichgauer befinden sich komplett im freien Fall und werden auch in unserem Wett Tipp heute gegen Lyon keinen leichten Stand haben.

Mit nur einem Sieg an den vergangenen acht Bundesliga-Spieltagen präsentierten sich die Kicker aus Sinsheim zuletzt nicht auf der Höhe und rutschten direkt auf den Relegationsplatz ab. Die Europa League bietet eine willkommene Abwechslung, bringt aber mit Lyon keine einfache Aufgabe zum Vorschein. Da die Franzosen zuletzt ebenfalls nicht überzeugten, sind beide Teams in unserer Hoffenheim Lyon Prognose zum Handeln gezwungen.

Ähnlich der Einschätzung der Bookies sehen auch wir keinen klaren Favoriten auf den Sieg, räumen aber den Gästen aus Frankreich leichte Vorteile ein und spielen unseren Hoffenheim Lyon Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 5,5 Tore“ zu einer Quote von 1,63 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Lyon auf „Doppelte Chance X2 & Unter 5,5 Tore“:

Hoffenheim holte nur einen Sieg aus den letzten 8 Liga-Duellen.

Lyon holte 6 Punkte aus den 3 EL-Partien.

Die Franzosen verfügen über einen besseren Kader und spielten sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene erfolgreicher.

Hoffenheim vs Lyon Quoten Analyse:

Wie bereits eingangs erwähnt, zeigen die Bookies am klassischen Markt „1x2″ eine recht ausgeglichene Verteilung der Hoffenheim Lyon Quoten und legen sich somit auf keinen Favoriten fest. Dabei werden Werte zwischen 2,50 und 2,60 an den Tag gelegt. Durchaus nachvollziehbar, da die letzten beiden direkten Aufeinandertreffen zu einem Remis führten.

Obwohl die TSG aus Sinsheim alle drei Begegnungen auf internationaler Ebene mit weniger als 2,5 Toren bestritt, tendieren die Bookies zu drei oder mehr Treffern und belohnen diesen Spielausgang mit dem durchschnittlich 1,45-fachen Wetteinsatz. Wer das Maximum aus seinen Hoffenheim Lyon Wettquoten herausholen möchte, könnte einen Blick in unseren Sportwetten Bonus Vergleich werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Lyon Prognose: Können die Kraichgauer noch gewinnen?

Der Bundesligist aus Sinsheim startete mit einem Remis gegen Midtjylland ins Turnier, sollte sich am zweiten Matchday nach einer Leistungssteigerung aber gegen Dynamo Kiew mit 2:0 durchsetzen. Die Grenzen wurden jedoch zuletzt beim FC Porto aufgezeigt. Nach 90 Minuten resultierte ein 0:2.

Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo verbuchte auf internationaler Ebene drei Tore und musste sich dieselbe Anzahl von Gegentoren ankreiden lassen. Alle drei EL-Begegnungen endeten mit weniger als 2,5 Treffern.

Im deutschen Oberhaus befinden sich die Sinsheimer derzeit im freien Fall und müssen auf Platz 16 um den Klassenerhalt bangen. Nur zwei der fünf Heimspiele führten in der Bundesliga zu einem Erfolgserlebnis. Beide Siege kamen gegen den Tabellenvorletzten und -letzten zum Vorschein. Die anderen drei Ansetzungen im eigenen Stadion gingen zum Teil deutlich verloren. Vier der fünf Heimspiele endeten mit weniger als 5,5 Toren, was wir auch in unseren Hoffenheim Lyon Tipp einbauen.

Hoffenheim - Lyon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:2 FC St. Pauli (H), 2:1 FC Nürnberg (H), 0:0 FC Heidenheim (A), 0:2 FC Porto (A), 3:1 VfL Bochum (H).

Letzte 5 Spiele Lyon: 1:1 OSC Lille (A), 2:2 AJ Auxerre (H), 0:1 Besiktas (H), 4:0 Le Havre AC (A), 2:0 FC Nantes (H).

Letzte Spiele Hoffenheim vs. Lyon: 2:2 (A), 3:3 (H).

Lyon bestritt die ersten beiden EL-Duelle sehr erfolgreich und sackte zwei Siege gegen Olympiakos Piräus (2:0) und die Glasgow Rangers (4:1) ein. Zuletzt waren die Franzosen auf heimischem Boden gegen Besiktas Istanbul als Favorit gesetzt, ließen aber die letzte Entschlossenheit im Abschluss vermissen und zogen nach einem 0:1 den Kürzeren.

Sechs Tore erzielten die Recken von Trainer Pierre Sage im Turnierverlauf. Die Abwehr kassierte zwei Gegentore und hielt nur in einem der drei Duelle die Null. Alle drei Paarungen brachten auf internationaler Ebene weniger als 5,5 Tore mit sich. Zwei davon endeten sogar mit weniger als 2,5 Treffern, was sich auf die Hoffenheim vs Lyon Prognose auswirkt.

In der Ligue 1 sind „Les Gones“, wie die Kicker aus Lyon auch genannt werden, seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen (3S, 2U). In der Tabelle reicht es derzeit für Rang 6. Nur eines der fünf Fernduelle ging auf nationaler Ebene verloren. Dem 0:3 bei Stade Rennes stehen zwei Siege und zwei Remis gegenüber. Alle fünf Auswärtsspiele endeten im französischen Oberhaus mit weniger als 4,5 Toren.

Merkur Bets hält für den Hoffenheim Lyon Tipp eine 25-Euro-Gratiswette für Neukunden bereit. Diese ist jedoch an eine Ersteinzahlung von mindestens einem Euro gebunden. Genauere Informationen zum Bonus, den Quoten sowie dem Wettangebot und vielem mehr sind in unserer ausführlichen Merkur Bets Bewertung ersichtlich.

So seht ihr Hoffenheim - Lyon im TV oder Stream:

07. November 2024, 21:00 Uhr, PreZero Arena, Sinsheim (Deutschland)

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL

RTL beansprucht die Übertragungsrechte für die Europa League. Deutsche Fußball-Fans können jedoch durchatmen. Das Match zwischen der TSG und Lyon wird nämlich im Free-TV übertragen.

RTL zeigt das Spiel am Donnerstag und beginnt mit der Übertragung bereits ab 20:15 Uhr.

Hoffenheim vs Lyon: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann - Arthur Chaves, Stach, Nsoki - Gendrey, Grillitsch, Bischof, Prass, Kramaric - Hlozek, Bülter

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Akpoguma, Drexler, Jurasek, Kaderabek, Tohumcu, Bruun Larsen, Berisha, Tabakovic

Startelf Lyon: Lucas Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

Ersatzbank Lyon: Descamps, Abner, Mata, Omari, Caqueret, Tessmann, Benrahma, Zaha, Mikautadze

Die TSG bot zuletzt gegen den Aufsteiger St. Pauli trotz 71 Prozent Ballbesitz im Offensivspiel zu wenig. Vor allem Marius Bülter und Adam Hlozek blieben im Angriff blass und hingen oftmals in der Luft. Dennoch ruhen in der Europa League die Hoffnungen in der Hoffenheim vs. Lyon Prognose auf Letzterem. Hlozek ist nämlich mit zwei Toren in drei Spielen der beste Angreifer der Sinsheimer.

Lyon will sich für die unglückliche Niederlage gegen Besiktas am letzten EL-Spieltag rehabilitieren und dürfte im 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung auflaufen. Dabei sorgen voraussichtlich Malick Fofana und Kapitän Alexandre Lacazette für Torraumszenen. Beide erzielten in der Europa League bisher jeweils zwei Treffer.

Unser Hoffenheim - Lyon Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 5,5 Tore

Der Bundesligist aus Sinsheim steht vor keiner einfachen Aufgabe. Die Recken aus Frankreich spielten sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene erfolgreicher und verfügen zudem über mehr Qualität im Kader. Mit den eigenen Fans im Rücken könnte es für die TSG aber zumindest für ein Remis reichen. Beide Konkurrenten werden zudem trotz ihres Offensivspiels die Defensive nicht vernachlässigen. Aus diesem Grund tendieren wir zu weniger als 5,5 Toren.