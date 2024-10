Hoffenheim - Nürnberg DFB Pokal Tipp, Prognose & Quoten | 30.10.2024

SPORT1 Betting 29.10.2024 • 11:00 Uhr Hoffenheim - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Erfüllen die Sinsheimer ihr Pflichtprogramm?

Unser Hoffenheim - Nürnberg Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 30.10.2024 lautet: Die Franken schossen sich zuletzt in der 2. Liga gegen Regensburg (8:3) für den DFB-Pokal warm, werden aber in unserem Wett Tipp heute dennoch keinen leichten Stand haben.

Seit nunmehr drei Bundesliga-Spielen ist die TSG Hoffenheim ungeschlagen, holte aber in den besagten drei Duellen auch nur einen Sieg. Kürzlich wurden die Punkte beim FC Heidenheim nach einem torlosen Remis geteilt. Die zweite Runde des DFB-Pokals wird in der PreZero-Arena gegen den Zweitligisten aus Nürnberg ausgetragen. Wenngleich die Hausherren aus Sinsheim in unserer Hoffenheim Nürnberg Prognose als Favorit an den Start gehen, sind die Gäste aus dem Frankenland keineswegs zu unterschätzen und gehen aufgrund des 8:3-Kantersieges mit breiter Brust ins Kräftemessen.

Wir spielen unseren Hoffenheim Nürnberg Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,85 bei Betway.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Nürnberg auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Die TSG traf in jedem BL-Heimspiel und zudem fielen auf heimischem Boden immer mehr als 2,5 Tore.

Nürnberg erzielte in 5 Auswärtsspielen neun Treffer und hielt nur einmal einen „Clean Sheet“ .

Zuletzt trennten sich beide Mannschaften viermal in der Rhein-Neckar-Arena mit beiderseitigen und mehr als 2,5 Toren.

Hoffenheim vs Nürnberg Quoten Analyse:

Sofern im DFB-Pokal ein Erstligist auf einen Zweitligisten trifft, sind die Rollen klar verteilt. So auch beim Kräftemessen zwischen der TSG und den Franken. Die Sinsheimer sind als Favorit auf den Sieg gesetzt und werden mit durchschnittlichen Hoffenheim Nürnberg Wettquoten in Höhe von 1,35 bewertet.

Durchaus nachvollziehbar, da die Kraichgauer keines der letzten drei Heimduelle gegen Nürnberg verloren haben (2S, 1U). Hoffenheim absolvierte in dieser Saison sämtliche Duelle auf heimischem Boden mit drei oder mehr Toren. Diesmal serviert Betway für „Über 2,5 Tore“ Hoffenheim Nürnberg Quoten von 1,40.

Genauere Informationen zum Buchmacher mit deutscher Lizenz sind unserer ausführlichen Betway Bewertung zu entnehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Nürnberg Prognose: Schmeißen die Franken den Bundesligisten aus dem Pokal?

Gegenüber dem Vorjahr haben die Sinsheimer in der Tabelle gehörig an Boden verloren und rutschten in der Bundesliga um acht Ränge auf Platz 15 ab. Der Vorsprung zum Relegationsplatz, der momentan von Aufsteiger St. Pauli belegt wird, ist auf drei Punkte geschrumpft.

Aus den letzten drei Ligaspielen resultierten fünf Punkte. Neben dem 3:1 Heimsieg gegen Bochum standen in Stuttgart und Heidenheim zwei Remis zu Buche.

Beide Erfolgserlebnisse in dieser Saison kamen auf heimischem Boden zustande und wurden gegen die potenziellen Abstiegskandidaten Holstein Kiel und Bochum verbucht. Alle vier Heimspiele brachten im deutschen Oberhaus mindestens drei Tore zum Vorschein und endeten zudem mit beiderseitigen Treffern. Somit bestätigt sich im bisherigen Saisonverlauf unsere Hoffenheim Nürnberg Prognose.

Hoffenheim - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:0 FC Heidenheim (A), 0:2 FC Porto (A), 3:1 VfL Bochum (H), 1:1 VfB Stuttgart (A), 2:0 Dynamo Kiew (H).

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 8:3 Regensburg (H), 4:0 Greuther Fürth (A), 3:2 Preußen Münster (H), 0:2 Hannover 96 (A), 0:2 Hertha BSC (H).

Letzte Spiele Hoffenheim vs. Nürnberg: 2:1 (H), 3:1 (A), 0:4 (A), 2:2 (H), 2:1 (H).

Der FC Nürnberg ist in der 2. Bundesliga unterwegs und zeigte dort kürzlich starke Leistungen. Die letzten drei Liga-Paarungen führten gegen Preußen Münster, Fürth und Regensburg zu Erfolgserlebnissen. Vor allem die Offensive präsentierte sich extrem gefährlich und brachte in den drei Duellen sage und schreibe 15 Tore zustande. Defensiv musste das Team aus dem Frankenland in den drei Begegnungen fünf Gegentore hinnehmen.

Auf der Trainerbank in Nürnberg sitzt mit Miroslav Klose der Rekordtorschütze der DFB-Elf (71 Tore). Seinen Zug zum Tor scheint der Trainer auf seine Elf übertragen zu haben. Dennoch konnten die Nürnberger auswärts nur zwei ihrer fünf Liga-Duelle gewinnen. Beide Erfolge wurden gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gefeiert und wurden gegen Fürth (4:0) und Ulm (2:1) errungen. Darüber hinaus standen Niederlagen gegen Hannover (0:2) und Karlsruhe (2:3) sowie ein Remis in Darmstadt zu Buche. Drei der fünf Fernduelle im deutschen Unterhaus endeten mit beiderseitigen Treffern.

So seht ihr Hoffenheim - Nürnberg im TV oder Stream:

30. Oktober 2024, 20:45 Uhr, PreZero-Arena, Sinsheim

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die Übertragung des DFB-Pokals obliegt auch in dieser Saison dem Pay-TV-Anbieter Sky. 15 Paarungen des Turniers werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ARD, ZDF) zu sehen sein. Das Match zwischen Hoffenheim und Nürnberg gehört allerdings nicht dazu.

Hoffenheim vs Nürnberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann, Nsoki, Stach, Akpoguma, Gendrey, Bischof, Grillitsch, Prass, Kramaric, Hlozek, Bülter

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Drexler, Kaderabek, Chaves, Samassekou, Tohumcu, M. Berisha, Bruun Larsen, Tabakovic

Startelf Nürnberg: Reichert, Knoche, Jeltsch, Karafiat, Villadsen, Castrop, Jander, Soares, Justvan, Emreli, Tzimas

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia, Seidel, Yilmaz, Hofmann, Flick, Lubach, Schleimer, Pick, Goller

Bei den Sinsheimern lahmte zuletzt gegen Heidenheim das Offensivspiel. Selbst Andrej Kramaric, der mit fünf Toren bester Angreifer der TSG ist, setzte nur wenige Akzente im Spiel nach vorne. Ein Umstand, der sich gegen die wackelige Defensive des Zweitligisten ändern dürfte.

Beim Klub aus Nürnberg sorgte Neuzugang Julian Justvan beim 8:3 gegen Regensburg mit einem Dreierpack für Aufsehen. Der 26-Jährige kam im Sommer für eine Million Euro aus Hoffenheim und übernimmt zudem in dieser Spielzeit die Rolle des besten Vorlagen-Gebers. Drei Tore bereitete der Neuzugang vor. Somit hat sich der Akteur im offensiven Mittelfeld seinen Platz in der Startformation verdient.

Unser Hoffenheim - Nürnberg Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Auf dem Papier ist der Bundesligist aus Sinsheim das bessere Team. Dennoch waren die Leistungen in der aktuellen Spielzeit nur wenig überzeugend. Vor allem defensiv tun sich mit 17 Gegentoren in acht Spielen Abgründe auf. Elfmal musste Keeper Oliver Baumann auf heimischem Boden bereits hinter sich greifen. In unserer Hoffenheim Nürnberg Prognose dürfte auch gegen den Zweitligisten nicht die Null gehalten werden.

Die Siegquote der TSG ist unserer Meinung nach zu niedrig angesetzt. Wir gehen von einem offensiv geführten Kräftemessen mit beiderseitigen bzw. drei oder mehr Toren aus.