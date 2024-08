HSV - Hertha BSC Tipp, Prognose & Quoten | 10.08.2024

SPORT1 Betting 09.08.2024 • 11:37 Uhr HSV - Hertha BSC Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kassiert die „Alte Dame“ im zweiten Spiel die zweite Pleite?

Unser HSV - Hertha BSC Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.08.2024 lautet: Am zweiten Spieltag der neuen Saison stehen die Berliner schon etwas unter Druck. Beim Gastspiel in Hamburg ist im Wett Tipp heute aber nicht mehr als Unentschieden drin.

Die Hertha will sich in dieser Spielzeit nach dem enttäuschenden neunten Platz aus der Vorsaison wieder nach oben orientieren und im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden. Dafür wurde vor allem mit Cristian Fiel ein neuer Coach verpflichtet. Zudem wurde das Mittelfeld namhaft verstärkt. Doch der Auftakt am vergangenen Spieltag ging mit einer 1:2-Heimpleite gegen Paderborn schon mal schief. Am kommenden Wochenende wartet mit dem Gastspiel beim HSV die nächste schwierige Aufgabe. Es droht ein Fehlstart!

Beim HSV Hertha BSC Tipp spielen wir mit einer Quote von 1,71 bei Bet365 die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei HSV vs Hertha BSC auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Der HSV war 2023/24 das zweitbeste Heimteam im Unterhaus

Die Hertha kassierte in der Vorsaison 9 ihrer 12 Pleiten auf des Gegners Platz

In Liga 2 ist der BSC noch ohne Punkt gegen die Hamburger

HSV vs Hertha BSC Quoten Analyse:

Der Hamburger SV ist bestens in die neue Saison gestartet und war in der Vorsaison das zweitbeste Heimteam der Liga. Die „Alte Dame“ kassierte auf der Gegenseite neun ihrer zwölf Saisonpleiten in der Fremde.

So schicken die Wettanbieter ohne Steuer die Hausherren bei der HSV Hertha BSC Prognose als Favoriten in den Ring. Für einen Heimsieg klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,77. Ein Dreier der Berliner wird dagegen mit Quoten um 3,70 belohnt.

HSV vs Hertha BSC Prognose: Bleibt das Volksparkstadion eine Festung?

Auch in dieser Saison kam der HSV gut aus den Startlöchern. Das 2:1 in Köln war der fünfte Auftaktsieg in Folge im Unterhaus. Dabei scheint sich die Idee von Trainer Steffen Baumgart in der Hansestadt langsam zu entwickeln. Der Coach schickte seine Mannschaft gegen den Ball im 5-4-1-System aufs Feld. So standen die Gäste ziemlich tief, hatten weniger Ballbesitz (43 Prozent) und spielten auch 160 Pässe weniger. Damit waren die Rothosen weder dominant noch besser, neutralisierten aber die Waffen des Gegners und gingen am Ende als Sieger vom Feld.

In Abwesenheit von Robert Glatzel und Davie Selke, die eigentlich in Hamburg als neues Sturmduo vorgesehen sind, sprang Ransford Königsdörffer mit einem Doppelpack in die Bresche. Nun hoffen die Hamburger auch auf ihre Heimstärke aus der Vorsaison. 2023/24 hatte nur Aufsteiger St. Pauli (38) mehr Punkte vor den eigenen Fans geholt als der HSV (36).

Während die Rothosen in den letzten Jahren immer gut aus den Startblöcken kamen, kassierte die Hertha mit dem 1:2 gegen Paderborn schon die vierte Auftaktniederlage in Serie. Damit bekam die Aufbruchstimmung in der Hauptstadt auch einen ordentlichen Dämpfer verpasst. In der Offensive wurde der verletzte Fabian Reese schmerzlich vermisst. Die Defensive, die schon in der Vorsaison mit 59 Gegentoren ein Sorgenkind war, wurde auch noch nicht stabilisiert.

So scheint der Weg zu einem möglichst dominantem Fußball, den der Verein mit dem neuen Coach spielen will, noch ziemlich lang zu sein. Das Mittelfeld ist noch nicht eingespielt. Dinge wie Mut, Tiefen-Läufe oder Abstimmung waren zu wenig vorhanden. Es droht die Erinnerung ans Vorjahr. Nach drei Spielen stand der Absteiger damals ohne Punkt und Tor auf dem letzten Platz. In der Fremde hatte sich der BSC über die gesamte Spielzeit schwer getan und nur fünf von 17 Gastspielen gewonnen, bei neun Niederlagen.

HSV - Hertha BSC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 2:1 Köln (A), 0:0 Aris Limassol (H), 0:3 Cardiff City (H), 5:2 VfB Lübeck (A), 5:1 SV Drochtersen/Assel (H)

Letzte 5 Spiele Hertha BSC: 1:2 SC Paderborn (H), 1:1 Cardiff City (A), 1:2 Huddersfield Town (A), 2:2 Energie Cottbus (A), 6:1 FSV Zwickau (A)

Letzte 5 Spiele HSV vs Hertha BSC: 2:1 (A), 3:5 n.E. (A), 3:0 (H), 0:2 (H), 1:0 (A)

Beide Vereine standen sich schon in 86 Pflichtspielen gegenüber. 70 Duelle wurden in der Bundesliga ausgetragen. Die Bilanz ist mit jeweils 36 Siegen und 14 Remis komplett ausgeglichen.

In der abgelaufenen Spielzeit traf man sich erstmals im Unterhaus. Hier setzte sich in beiden Vergleichen der HSV durch. Nach einem 3:0-Heimsieg am dritten Spieltag, nahmen die Rothosen mit einem 2:1 in der 20. Runde auch aus der Hauptstadt alle drei Punkte mit.

Ein wenig Wiedergutmachung glückte der „Alten Dame“ in der Vorsaison im Pokal. Hier entschied der BSC das Pokal-Achtelfinale im Olympiastadion nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 5:3 für sich.

Unvergessen bleibt natürlich auch die Relegation zwischen beiden Teams in der Saison 2021/22. Die Hertha verlor unter Coach Felix Magath das Hinspiel daheim mit 0:1, konnte aber nach einem 2:0-Erfolg im Volksparkstadion doch die Klasse halten.

Unser HSV - Hertha BSC Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Der HSV ist mit einer guten Leistung in die neue Saison gestartet. Nun wollen die Rothosen daheim nachlegen. Die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht, denn schon im Vorjahr war Hamburg ziemlich heimstark.

Auf der Gegenseite hat die Hertha zu Beginn der neuen Spielzeit noch einige Probleme und hat sich schon in der vergangenen Spielzeit auf des Gegners Platz nicht besonders wohl gefühlt.

Da wir noch nicht wissen, wie nachhaltig der Aufschwung der Hanseaten ist, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab. Zudem dürfen sich die Fans über Tore auf beiden Seiten freuen.