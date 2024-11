HSV - Nürnberg 2. Bundesliga Tipp, Prognose & Quoten | 03.11.2024

SPORT1 Betting 01.11.2024 • 23:00 Uhr HSV - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Geht der HSV zum dritten Mal in Folge leer aus?

Unser HSV - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.11.2024 lautet: Sowohl die Rothosen aus Hamburg als auch die Franken aus Nürnberg schieden unter der Woche im DFB-Pokal aus und legen in unserem Wett Tipp heute jegliche Hoffnungen in die 2. Bundesliga.

In Sachen Aufstieg haben die Nordlichter aus Hamburg zuletzt einiges an Pulver verschossen. Der letzte Liga-Spieltag brachte nämlich bei der SV Elversberg eine ernüchternde 2:4-Niederlage mit sich. Unter der Woche setzte es im Zuge der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Freiburg die nächste Pleite (1:2). Nürnberg seinerseits feierte kürzlich im deutschen Unterhaus einen 8:3-Kantersieg gegen Regensburg. Dennoch gab es im Pokal in Hoffenheim nichts zu holen (1:2). In unserer HSV Nürnberg Prognose wollen beide Konkurrenten das Pokal-Aus mit einem Sieg verarbeiten. Aufgrund des Heimrechts räumen wir dem HSV leichte Vorteile ein, schließen aber ein Remis nicht gänzlich aus.

Unser HSV Nürnberg Wett Tipp heute lautet: „Sieg HSV (Handicap +1) & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,87 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei HSV vs Nürnberg auf „Sieg HSV (Handicap +1) & Beide Teams treffen“:

Der Hamburger SV ist im deutschen Unterhaus zu Hause ungeschlagen (3S, 2U).

Die Franken erzielten in 5 Fernduellen in der 2. Bundesliga neun Tore.

Seit August 2012 haben die Nordlichter daheim nicht mehr gegen Nürnberg verloren (6S, 1U).

HSV vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Buchmacher fahren eine klare Linie bei diesem Match und lassen die Recken aus dem Stadtstaat in Norddeutschland als Favoriten erkennen. Der Heimsieg bringt durchschnittliche HSV Nürnberg Wettquoten von 1,56 mit sich.

Absolut nachvollziehbar, da die Hamburger sechs der letzten sieben Heimspiele gegen die Franken siegreich gestalteten. Zuletzt stand ein deutlicher 4:1-Erfolg zu Buche. Wer erneut von einem Torfestival mit fünf oder mehr Treffern ausgeht, erhält in den zahlreichen Sportwetten-Apps HSV Nürnberg Quoten in Höhe von ca. 3,80.

HSV vs Nürnberg Prognose: Verlieren die Rothosen den Anschluss zur Aufstiegszone?

Mittlerweile verweilt der einstige Bundesliga-Dino aus Hamburg sieben Jahre im deutschen Unterhaus und gehört in jeder Spielzeit zum engen Favoritenkreis auf den Aufstieg. Fünf Siege in zehn Liga-Duellen sind aber zu wenig, um ganz vorne mitzuspielen. Auch in dieser Saison könnte den Rothosen die Auswärtsschwäche einen Strich durch die Rechnung machen. Beide Niederlagen kamen nämlich in der 2. Bundesliga auf gegnerischem Boden zum Vorschein.

Zu Hause sind die Recken von Trainer Steffen Baumgart nach wie vor ungeschlagen und blicken auf drei Siege und zwei Remis. Gegen vermeintlich stärkere Konkurrenten wie Paderborn (2:2) und Hertha BSC (1:1) reichte es im Volksparkstadion aber auch nur zu einem Unentschieden. Dennoch stellen die Nordlichter im deutschen Unterhaus auf heimischem Boden mit 15 Toren die beste Offensive.

Der Abwehrverbund musste sich auf der anderen Seite fünf Gegentore ankreiden lassen und hielt nur beim 5:0 gegen das Tabellenschlusslicht aus Regensburg in den eigenen vier Wänden einen „Clean Sheet.“ Vier der fünf Ansetzungen führten zu Hause zu beiderseitigen Toren. Dieselbe Anzahl an Heimspielen brachte vier oder mehr Tore zum Vorschein. Unsere HSV Nürnberg Prognose lässt auch diesmal auf einige Treffer schließen.

Die Niederlage unter der Woche im DFB-Pokal gegen Freiburg ist nicht zwingend als negativ zu bewerten. Somit kann das Augenmerk ab jetzt voll und ganz auf das große Ziel vom Aufstieg gelegt werden.

HSV - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1:2 SC Freiburg (A), 2:4 SV Elversberg (A), 3:1 Magdeburg (H), 3:0 Fortuna Düsseldorf (A), 2:2 SC Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:2 TSG Hoffenheim (A), 8:3 Regensburg (H), 4:0 Greuther Fürth (A), 3:2 Preußen Münster (H), 0:2 Hannover 96 (A).

Letzte Spiele HSV vs. Nürnberg: 4:1 (H), 2:0 (A), 3:0 (H), 2:0 (A), 1:2 (A).

Nach drei starken Siegen im deutschen Unterhaus wurde der Club aus dem Frankenland auf den Boden der Realität zurückgeholt und schied im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten aus Hoffenheim aus. Somit fokussieren sich die Nürnberger ähnlich wie der HSV nur noch auf die Liga.

Dort verbesserte sich das Team vom DFB-Rekordtorschützen Miroslav Klose aufgrund seiner drei Siege am Stück in der Tabelle auf den achten Platz und schnuppert mit drei Punkten Rückstand zur Aufstiegszone sogar wieder an einer potenziellen Rückkehr ins deutsche Oberhaus.

Auswärts lassen sich die Kicker aus dem Süden Deutschlands keineswegs die Butter vom Brot nehmen und entführten sieben ihrer 19 Punkte in dieser Saison aus den Stadien des Gegners.

Vor allem die offensive Durchschlagskraft kann sich in der Ferne sehen lassen und brachte neun Tore in fünf Fernduellen zustande. Nur beim 0:2 in Hannover wurde ein eigener Treffer verpasst. Zudem gingen beide Auswärtsspiele gegen Teams der vorderen Tabellenhälfte verloren. In unserem HSV Nürnberg Tipp verhärten sich die Anzeichen einer weiteren Niederlage auf gegnerischem Boden.

So seht ihr HSV - Nürnberg im TV oder Stream:

03. November 2024, 13:30 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Sky nennt die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga sein Eigen. Aus diesem Grund wird auch die Paarung zwischen den Rothosen aus Hamburg und den Franken nicht im Free-TV zu sehen sein. Um das Match zu schauen, ist ein Abo bei Sky erforderlich.

HSV vs Nürnberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Perrin, Elfadli, Muheim - Katterbach, Reis, Poreba, Dompé - Karabec - Selke, Königsdörffer

Ersatzbank HSV: Raab, Heyer, Mikelbrencis, Oliveira, Öztunali, Pherai, Richter, Baldé, Jatta

Startelf Nürnberg: Reichert - Jeltsch, Knoche, Karafiat - Villadsen, Jander, Castrop, Yilmaz, Justvan - Emreli, Tzimas

Ersatzbank Nürnberg: Kukucka, Seidel, Hofmann, Valentini, Flick, Lubach, Duman, Schleimer, Goller

Die Hamburger müssen weiterhin auf ihren Top-Torjäger Robert Glatzel verzichten. Der Neuner fällt aufgrund eines Sehnenrisses bis Februar 2025 aus. Derzeit ruhen sämtliche offensiven Hoffnungen auf Davie Selke, der mit sechs Toren der zweitbeste Angreifer in den eigenen Reihen ist. Jonas Meffert ist für die Paarung mit Nürnberg gesperrt.

Bei den Gästen fehlt weiterhin der Neuzugang Tim Handwerker aufgrund von Trainingsrückstand. Für offensive Momente könnte Stefanos Tzimas sorgen. Der Neuner wurde von PAOK ausgeliehen und ist mit fünf Toren der mit Abstand beste Angreifer auf Seiten der Nürnberger.

Unser HSV - Nürnberg Tipp: Sieg HSV (Handicap +1) & Beide Teams treffen

Der Hamburger SV holte elf der 18 Zähler in dieser Saison im eigenen Stadion und will sein Punktekonto in unserer HSV Nürnberg Prognose mit einem weiteren Sieg weiter anwachsen lassen. Obwohl wir die Nordlichter in der Favoritenrolle sehen, sind die Gäste keineswegs auswärts zu unterschätzen und setzen in dieser Saison mit neun Auswärtstoren in den Stadien des Gegners offensive Akzente.

Wir rechnen mit einem torreichen Kräftemessen, das Vorteile der Rothosen mit sich bringt.