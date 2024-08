HSV - Preußen Münster Tipp, Prognose & Quoten | 31.8.2024

SPORT1 Betting 29.08.2024 • 23:00 Uhr HSV - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Erster HSV-Heimsieg in dieser Saison?

Unser HSV - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.08.2024 lautet: Der Start der Hamburger in die neue Saison war durchwachsen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir nun einen klaren Heimerfolg.

„So steigt der HSV wieder nicht auf!“, titelten zuletzt bereits einige Zeitungen und dabei sind gerade einmal drei Spieltage in der neuen Zweitliga-Saison absolviert. Tatsächlich sind die Rothosen nur mittelmäßig in die neue Spielzeit gestartet. Doch die Saison steht noch am Anfang. In unserer HSV Preußen Münster Prognose geht es für den Nord-Klub nun gegen einen Aufsteiger.

Der Start der Gäste in die neue Spielzeit war noch bescheidener und im Volkspark trauen wir ihnen nicht wirklich etwas zu. Entsprechend entscheiden wir uns für den HSV Preußen Münster Wett Tipp heute „Sieg HSV (HC 0:1)“ mit einer Quote von 2,05 bei Happybet.

Darum tippen wir bei HSV vs Preußen Münster auf „Sieg Hamburg (HC 0:1)“:

Saisonübergreifend hat der HSV 4 seiner letzten 6 Heimspiele gewonnen.

Münster hat nach 3 Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto.

Die Preußen haben ihr erstes Auswärtsspiel in dieser Saison mit 1:3 in Fürth verloren.

HSV vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Im Duell des heißen Aufstiegsaspiranten gegen einen Aufsteiger aus der 3. Liga haben die Buchmacher um Happybet Sportwetten eine klare Vorstellung darüber, wer als Sieger vom Feld gehen wird. Die HSV Preußen Münster Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bleiben durchgängig klar unter der Marke von 1,50 und erreichen Höchstwerte um 1,43.

Demgegenüber stehen HSV Preußen Münster Wettquoten von bis zu 6,75 für einen Tipp auf einen Auswärts-Dreier. Die Bookies gehen zumindest nicht davon aus, dass die Hamburger ihren Kasten sauber halten werden. Für die Wette „Beide Teams treffen“ gibt es Quoten von höchstens 1,62. Die Gegenwette ist mit Werten bis 2,30 quotiert.

HSV vs Preußen Münster Prognose: Hamburger Dominanz im heimischen Stadion

Am vergangenen Wochenende verlor der HSV mit 0:1 in Hannover. Es war nach dem 1:1 zu Hause gegen die Hertha das zweite Zweitliga-Spiel in Folge ohne Sieg. Dreimal in Folge sieglos blieben die Rothosen im Unterhaus aber zuletzt im März 2023. Mit vier Punkten nach drei Spieltagen ist im Volkspark keiner so wirklich zufrieden.

Dabei war der Auftakt mit dem 2:1-Erfolg in Köln noch hervorragend. So aber bedeuten die vier Zähler nach drei Partien den geteilt schwächsten Start der Hamburger in eine Zweitliga-Saison. Gegen Aufsteiger tat sich der Nord-Klub zudem zuletzt ziemlich schwer und verlor fünf der letzten acht Zweitliga-Duelle mit einem aufgestiegenen Verein (2S, 1U).

Zuvor hatten die Rothosen fünf Niederlagen in 24 Aufeinandertreffen mit Aufsteigern kassiert. In der Vorsaison verloren sie mit drei genau die Hälfte der Begegnungen mit den Aufsteigern aus der 3. Liga. Trotzdem sind wir von unserer HSV Preußen Münster Prognose überzeugt.

In allen bisherigen 16 Zweitliga-Heimspielen mit Aufsteigern erzielten die Hamburger mindestens ein Tor. Insgesamt waren es 34 an der Zahl und damit im Schnitt 2,1 Treffer pro Heimpartie. Saisonübergreifend hat das Team von Trainer Steffen Baumgart vier der letzten sechs Heimspiele in der 2. Bundesliga gewonnen (1U, 1N).

HSV - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 0:1 Hannover (A), 7:1 Meppen (A), 1:1 Hertha (H), 2:1 Köln (A), 0:0 Aris Limassol (N)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 0:5 VfB Stuttgart (H), 0:1 Kaiserslautern (H), 0:0 Hannover (H), 1:3 Fürth (A), 1:3 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele HSV vs Preußen Münster: 4:0 (A), 5:0 (H), 1:1 (A), 5:1 (H), 1:3 (A)

Münster feierte seinen letzten Pflichtspiel-Sieg am letzten Drittliga-Spieltag der vergangenen Saison, als man zu Hause Unterhaching mit 2:0 schlug. In dieser Spielzeit warten die Preußen nach vier Pflichtspielen immer noch auf den ersten Sieg. In die neue Zweitliga-Saison ist der Aufsteiger mit zwei Pleiten und einem Remis gestartet.

Unter der Woche gab es dann auch im DFB-Pokal eine Niederlage - und was für eine. Zu Hause geriet man gegen Vizemeister VfB Stuttgart mit 0:5 unter die Räder. Es war gleichzeitig das dritte Pflichtspiel in Folge, in dem die Münsteraner selbst kein eigenes Tor erzielen konnten. Alle drei Partien fanden auf heimischem Rasen statt.



Entsprechend finden wir den HSV Preußen Münster Tipp darauf, dass nicht beide Teams treffen, interessant. Auch die Variante „HSV gewinnt zu Null“ ist angesichts von Quoten von bis zu 2,67 lukrativ und eine gute Option für eine Gratiswette ohne Einzahlung. Dabei zeigt der SCP in der Offensive durchaus gute Ansätze.

Der Aufsteiger gab nämlich bislang die achtmeisten Schüsse ab. Allerdings sprang dabei nur ein Tor in Fürth heraus, womit die Preußen ligaweit die wenigsten Treffer haben (zusammen mit Regensburg). In Sachen Chancenverwertung (3 Prozent) ist dagegen keiner so schwach wie die Münsteraner.

So seht ihr HSV - Preußen Münster im TV oder Stream:

31. August 2024, 13 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung Sky Sport, WOW

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das erst vierte Duell der beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder im deutschen Profifußball könnt ihr sowohl bei Sky im TV und Stream als auch bei WOW im Stream sehen. Insgesamt trafen die Klubs schon fünfmal aufeinander, zweimal davon aber vor der Gründung der Bundesliga.

Mit insgesamt drei Siegen bei je einem Unentschieden und einer Niederlage sowie 16:5 Toren spricht nüchtern betrachtet viel für die Gastgeber. Aber: Das letzte Duell fand vor 50 Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals in der Saison 1974/75 statt. Damals wäre unser jetziger HSV Preußen Münster Tipp richtig gewesen. Denn die Rothosen gewannen mit 4:0.

HSV vs Preußen Münster: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Heuer Fernandes; Ramos, Hadzikadunic, Muheim; Hefti, Reis, Meffert, Baldé, Pherai; Selke, Königsdörffer

Ersatzbank HSV: Mickel, Heyer, Katterbach, Mikelbrencis, Oliveira, Karabec, Öztunali, Poreba, Glatzel, Richter

Startelf Preußen Münster: Schenk; ter Horst, Koulis, Frenkert, Kirkeskov; Bazzoli, Hendrix, Mees, Lorenz; Grodowski, Makridis

Ersatzbank Preußen Münster: Behrens, Bolay, Deters, Amenyido, Nemeth, Paetow, Preißinger, Kyerewaa, Schad

Die Preußen mussten unter der Woche im Pokal ran und rotierten im Vergleich zum letzten Zweitliga-Spiel gegen Kaiserslautern doch an einigen Stellen. Wir gehen davon aus, dass Trainer Sascha Hildmann nun weitestgehend wieder zurück rotieren wird.

HSV-Trainer Baumgart muss neben dem gelb-rot-gesperrten Schonlau auf fünf verletzte Akteure verzichten. Robert Glatzel, in der vergangenen Saison noch bester Hamburger Torschütze mit 22 Treffern, dürfte wohl wieder nur auf der Bank beginnen.

Unser HSV - Preußen Münster Tipp: „Sieg HSV (HC 0:1)“

Die Gäste gerieten erst unter der Woche gegen Stuttgart mit 0:5 unter die Räder. Sie schossen auch in den beiden Zweitliga-Partien davor kein Tor und holten überhaupt erst einen Punkt an den ersten drei Spieltagen. Die Hamburger treten bislang zwar nicht übermächtig auf, allerdings sollte zu Hause gegen den Aufsteiger ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung herausspringen.