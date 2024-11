HSV - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2024

SPORT1 Betting 22.11.2024 • 11:00 Uhr HSV - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Endspiel für Baumgart?

Unser HSV - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.11.2024 lautet: Die letzten Spiele der Rothosen waren torreich mit Treffern auf beiden Seiten. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend am Samstag fortsetzt.

Für die einen kam die Länderspielpause zur Unzeit, für die anderen gerade richtig. In unserer HSV Schalke Prognose treffen wir auf zwei Mannschaften, die eigentlich so schnell wie möglich in die Bundesliga zurück wollen. Aktuell traut man das aber keinem der beiden Teams so recht zu, auch wenn die Rothosen den 13. Spieltag theoretisch als Tabellenführer beenden könnten, dafür aber vier Teams überholen müssten.

Dazu müsste aber auf jeden Fall ein eigener Sieg her und nach den letzten Leistungen sind wir, was das angeht, etwas skeptisch. Wir entscheiden uns stattdessen für den HSV Schalke Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,78 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei HSV vs Schalke auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

In den letzten 5 Pflichtspielen des HSV gab es Treffer auf beiden Seiten.

In 9 der letzten 10 Pflichtspiele der Hamburger gab es mindestens 3 Tore in der Partie.

Das letzte Aufeinandertreffen im Volkspark entschieden die Rothosen mit 5:3 für sich.

HSV vs Schalke Quoten Analyse:

Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz sind sich ziemlich sicher, was den Ausgang dieses Spiels betrifft. Mit HSV Schalke Quoten von rund 1,67 für Wetten auf einen Heimsieg haben die Bookies wenig Zweifel an der Favoritenrolle der Rothosen. Wer auf die Knappen setzt, darf aktuell mit Wettquoten um 4,68 rechnen.

Bei solchen Quoten und nach den letzten Ergebnissen der Hamburger ist ein Gedanke an die “Doppelte Chance X2” keinesfalls abwegig, zumal die HSV Schalke Wettquoten für diese Option die Marke von 2,00 teils doch recht deutlich knacken.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Schalke Prognose: Der HSV setzt auf die Heimstärke

Wie soll man die aktuelle Lage beim HSV bewerten? So richtig weiß das irgendwie keiner. Von den letzten vier Pflichtspielen in der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal haben die Hamburger kein einziges gewonnen und drei verloren. An den letzten drei Spieltagen im Unterhaus gab es nur einen von neun möglichen Punkten.

Die Kritik an Trainer Steffen Baumgart vor allem aus den Reihen der Fans wächst und doch könnten die Rothosen mit einem Sieg am Samstag im HSV Schalke Tipp theoretisch die Tabellenführung übernehmen. Die HSV-Welt wäre dann wohl wieder in Ordnung - zumindest vorübergehend. Allerdings müssten neben einem eigenen Dreier gleich vier weitere Teams patzen.

Unwahrscheinlich ist das nicht, denn am letzten Spieltag vor der Länderspielpause hat sogar keine der Mannschaften auf den Rängen 1 bis 9 gewonnen. Der HSV kassierte beim 1:3 in Braunschweig die dritte Pleite an den ersten zwölf Zweitliga-Spieltagen und die zweite in den letzten drei Liga-Spielen.

Gleichzeitig war es das siebte der letzten acht Pflichtspiele der Rothosen, in welchem beide Teams treffen konnten. Zuletzt war das fünf Mal in Folge der Fall. In neun der letzten zehn Pflichtspiele mit Beteiligung der Hamburger gab es zudem mindestens drei Treffer in der Partie - beste Voraussetzungen in der HSV Schalke Prognose.

HSV - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1:3 Braunschweig (A), 1:1 Nürnberg (H), 1:2 Freiburg (A), 2:4 Elversberg (A), 3:1 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:0 Regensburg (H), 0:0 Ulm (A), 0:3 Augsburg (A), 3:4 Fürth (H), 0:1 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele HSV vs. Schalke: 2:0 (A), 5:3 (H), 1:1 (H), 3:1 (A), 3:2 (H)

Mit nur einem Zähler und minus vier Toren ist der Hamburger SV das schlechteste Team an den letzten drei Zweitliga-Spieltagen gewesen. Das Momentum liegt damit auf Seiten der Gäste. Denn Königsblau konnte vor der Länderspielpause zu Hause Schlusslicht und Aufsteiger Jahn Regensburg mit 2:0 bezwingen.

Mit dem Erfolg über den SSV ging nicht nur eine Serie von fünf sieglosen Schalker Pflichtspielen (2U, 3N) zu Ende, Kees van Wonderen feierte gleichzeitig seinen ersten Sieg im fünften Spiel als Trainer der Knappen. Zudem konnte S04 nach dem torlosen Remis beim anderen Aufsteiger Ulm zum zweiten Mal in Folge hinten die Null halten.

In den zwei Pflichtspielen davor hatten die Königsblauen noch sieben Gegentore kassiert und an den ersten zehn Spieltagen im Unterhaus in dieser Saison waren es insgesamt 24 Gegentreffer. Trotz zuletzt zweier Weißer Westen stellen die Knappen nach wie vor die geteilt zweitschwächste Defensive.

Auf der anderen Seite trafen sie selbst schon 21 Mal ins Schwarze, womit es nur fünf Teams gibt, die bislang öfter getroffen haben - unter anderem der kommende Gegner, der schon auf 26 Tore kommt. Auch das ist mit ein Grund, warum wir in unserem HSV Schalke Tipp von einem torreichen Spiel ausgehen.

So seht ihr HSV - Schalke im TV oder Stream:

23. November 2024, 20:30 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky, Sport1

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Sky ist grundsätzlich die Anlaufstelle, wenn es um die Übertragung von Partien aus der 2. Bundesliga geht. Doch von jedem Grundsatz gibt es Ausnahmen und so ist es auch hier, denn die Samstagabend-Begegnung aus dem Unterhaus wird in dieser Saison immer auch von Sport1 im Free-TV übertragen.

Die Knappen haben vor sieben Jahren das letzte Mal gegen den HSV gewonnen - damals noch in der Bundesliga. Von den letzten fünf direkten Duellen, von denen die letzten vier in der 2. Bundesliga waren, gingen vier an die Rothosen (1U), die in der Vorsaison Hin- und Rückspiel gewannen. Zuhause gab es ein furioses 5:3.

HSV vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Heuer Fernandes; Perrin, Schonlau, Muheim; Katterbach, Elfadli, Meffert, Dompe, Karabec; Selke, Königsdörffer

Ersatzbank HSV: Raab, Balde, Jatta, Pherai, Richter, Heyer, Mikelbrencis, Poreba, Stange

Startelf Schalke: Heekeren; Bulut, Schallenberg, Kaminski, Murkin; Younes, Grüger, Seguin, Mohr; Sylla, Karaman

Ersatzbank Schalke: Hoffmann, Antwi-Adjej, Bachmann, Hamache, Tempelmann, Aydin, Donkor, Sanchez, Wasinski

Zudem sind die Hamburger saisonübergreifend seit acht Heimpartien im Unterhaus ungeschlagen (5S, 3U). Insgesamt sind das für die Gäste also nicht die besten Aussichten in unserer HSV Schalke Prognose. Aber: In dieser Spielzeit hat die Mannschaft von Steffen Baumgart nur drei und damit die Hälfte der bisherigen sechs Heimspiele für sich entschieden.

Außerdem hatten sowohl die Hamburger als auch Schalke mit 19 bzw. 12 Punkten nach zwölf Spieltagen nie eine schlechtere Zwischenbilanz. Wir bleiben daher dabei: Die “Doppelte Chance X2” ist eine lukrative Alternative, vor allem, wenn man sie im Rahmen einer Gratiswette ohne Einzahlung spielen kann.

Unser HSV - Schalke Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Für die Schalker kam die Länderspielpause nach dem 2:0-Erfolg über Regensburg und dem zweiten “Zu Null” in Folge zur Unzeit. Die Hamburger dagegen waren nach vier sieglosen Pflichtspielen in Serie mit drei Niederlagen sicherlich nicht böse deswegen. Beide Teams hatten jetzt jedenfalls genug Zeit, um sich auf das kommende Match vorzubereiten.

Die Knappen werden versuchen, an ihre letzten Leistungen anzuknüpfen, während die Rothosen zu Hause das Ruder herumreißen wollen. Es könnte sich ein munterer Schlagabtausch entwickeln, bei dem zwei der besten Offensiven des Unterhauses aufeinandertreffen. Allen voran, weil die letzten Partien des HSV torreich waren und Treffer auf beiden Seiten hervorbrachten, erachten wir eine Torwette als die beste Option für dieses Kräftemessen.